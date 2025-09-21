L'oroscopo dei rituali dal 22 al 28 settembre 2025 consiglia ai Pesci di ascoltare musica rilassante e alla Vergine di scrivere ogni sera tre qualità di se stessa, mentre allo Scorpione di fare un bagno con sale grosso.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: il Sole in Bilancia vi invita a osservare l’altro, Marte in Scorpione amplifica la passione e la determinazione. Questa settimana vi spinge a equilibrare il desiderio di indipendenza con la necessità di cooperazione. Consiglio: scrivete due colonne su un foglio “ciò che faccio da solo” e “ciò che condivido”.

Bruciate il foglio per accettare entrambe le sfaccettature della vostra vita.

Leone: il Sole in Bilancia vi dona fascino e ottime energie sociali, mentre Marte in Scorpione vi spinge a proteggere ciò che vi appartiene. Settimana intensa di diplomazia e passione. Suggerimento: accendete una candela dorata la mattina e ripetete un’affermazione positiva sul vostro valore personale.

Sagittario: lo spirito d’avventura rimane vivo, ma l’equilibrio e l’armonia diventano prioritari. Ottime giornate per studio, viaggi brevi o rinnovare la cerchia di amicizie. Rituale: posizionate un cristallo (ametista o sodalite) sul comodino per ricevere sogni ispiratori e intuizioni creative.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: Sole in Bilancia facilita le relazioni, Marte porta intensità nelle passioni. Questa settimana è perfetta per chiarimenti e riconciliazioni. Rituale: dedicate una serata a una cena lenta e consapevole, ringraziando la terra e ciò che vi nutre.

Vergine: il Sole vi lascia, ma la nuova posizione vi invita a coccolarvi. Marte in Scorpione aumenta la lucidità, ma anche la tendenza alla critica. Consiglio: scrivete ogni sera tre qualità che riconoscete in voi stessi, per rafforzare autostima e consapevolezza.

Capricorno: settimana di equilibri da trovare: compromessi e controllo si intrecciano. Trovare l'armonia vi permetterà di fare grandi passi avanti.

Rituale: raccogliete tre pietre dal vostro ambiente e disponetele a triangolo, visualizzando stabilità e protezione.

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: sarete favoriti nelle comunicazioni e nelle amicizie. Marte richiede attenzione a non ferire con le parole. Formula: inviate tre messaggi positivi o complimenti a persone diverse durante la settimana.

Bilancia: siete al centro dell’attenzione, Sole e Luna vi sostengono in ogni ambito. Marte vi invita a proteggere ciò che avete costruito. Consiglio: create un piccolo altare con fiori freschi e uno specchio, guardatevi e ripetete: “Io scelgo l’armonia”.

Acquario: settimana vivace e socialmente intensa. Buone occasioni di collaborazione, ma Marte in Scorpione può generare tensioni con figure autoritarie.

Rituale: appendete un foglio con una frase ispirante in un luogo visibile e leggetela ogni giorno per alleggerire la mente.

Segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: Il Sole in Bilancia stimola la sfera familiare, mentre Marte in Scorpione aumenta la sensibilità e la passionalità. Emozioni forti ma produttive. Consiglio: riempite una ciotola d’acqua e immergete un piccolo oggetto che amate, visualizzando che si purifichi.

Scorpione: Marte nel vostro segno vi rende protagonisti. Potenza e carisma in primo piano: usate l’energia per obiettivi chiari e costruttivi. Formula: fate un bagno caldo con sale grosso per scaricare tensioni e ricaricare il corpo e la mente.

Pesci: la Bilancia richiede equilibrio, ma non è il vostro forte. Marte in Scorpione vi aiuta a reagire con creatività: giornate di alti e bassi emotivi. Rituale: ascoltate musica rilassante per 15 minuti al giorno e annotate ciò che provate.