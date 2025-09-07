L'autunno entra in scena dal 22 settembre 2025, chiudendo definitivamente la stagione estiva. L'oroscopo ha in serbo un periodo molto positivo per i segni del Pesci, primi in classifica e alle prese con una stagione di riscoperta personale. L'Ariete, invece, perde un po' di vitalità e si rinchiude in sé. Approfondiamo le previsioni astrologiche autunnali e relativa classifica decrescente.

Classifica e oroscopo dell'autunno 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Ariete – Con i primi freddi vi sembrerà di perdere parte della vostra vitalità, e il desiderio di uscire e di stare in giro tenderà a diminuire.

Nei primi giorni il cambiamento potrebbe pesarvi più del previsto, perché siete abituati ad agire e a riempire le giornate di movimento. Col passare delle settimane, però, vi accorgerete che anche la tranquillità può avere il suo fascino, e che la vostra energia può essere incanalata in progetti concreti. In ambito professionale tornerete a impegnarvi con determinazione, ma fate attenzione a non lasciarvi sopraffare dallo sconforto nei momenti più stanchi. Sarà un autunno diverso dagli altri, fatto di serate più calme e di un’intimità che dovrete imparare a riscoprire. La passione potrà conoscere un calo, ma non sarà qualcosa di definitivo: dipenderà soprattutto dalla capacità di adattarvi al nuovo ritmo e di prendervi cura di voi stessi.

1️⃣1️⃣- Gemelli – Questa stagione potrebbe iniziare con un po’ di fatica, perché non amate sentire il corpo rallentare o il morale abbassarsi. Eppure proprio l’autunno vi porterà delle trasformazioni fondamentali. Entro la fine dell’anno alcune situazioni cambieranno radicalmente, modificando la quotidianità sia in famiglia che sul lavoro o nello studio. Vi accorgerete di essere più attenti alle esigenze delle persone vicine e, in certi casi, pronti a prendervi cura di loro. La salute andrà preservata, visto che potreste soffrire di qualche giornata sottotono: meglio prevenire i malanni stagionali e adottare una routine più equilibrata, con movimento costante e un’alimentazione più ricca di prodotti di stagione.

Se riuscirete a mantenere una certa disciplina, l’autunno sarà anche un’occasione di crescita personale.

1️⃣0️⃣- Leone – All’inizio della stagione farete fatica a salutare l’estate e a lasciare andare il calore e la leggerezza dei mesi passati. Il ritorno alla routine, tra impegni domestici e lavorativi, potrebbe pesarvi più del previsto e rischiare di rendervi distratti o meno concentrati. Tuttavia, una volta superata questa fase, vi accorgerete che l’autunno offre opportunità interessanti per riprendere in mano idee rimaste in sospeso e progetti che desideravate sviluppare. In famiglia potrebbero emergere discussioni o situazioni da affrontare con calma, senza cadere nel nervosismo. Sul piano sentimentale, una relazione instabile rischia di arrivare al capolinea, mentre quelle solide si rafforzeranno proprio grazie alla capacità di resistere agli ostacoli.

L’autunno vi insegnerà che anche la pazienza e la costanza fanno parte del vostro coraggio.

9️⃣- Toro – Dopo mesi di riflessioni e pensieri, vi sentirete pronti a ricominciare. L’autunno sarà una stagione di risveglio e di rinascita, nella quale avrete la forza di lasciarvi alle spalle ciò che non funziona e di rialzarvi anche dopo eventuali delusioni. Chi ha perso un lavoro o ha vissuto un periodo di incertezza ritroverà la voglia di darsi da fare, comprendendo che spesso è necessario fare un passo indietro per ripartire con più solidità. Sarete meno inclini a piangervi addosso e più pronti ad agire. In amore, i rapporti di coppia diventeranno più intensi e ci sarà spazio per progetti condivisi che riguardano la casa o la famiglia.

Se sfrutterete bene le opportunità che arriveranno, questa stagione vi permetterà di consolidare la fiducia in voi stessi e di porre basi solide per il futuro.

8️⃣- Cancro – Per voi l’autunno rappresenterà un periodo di stimoli e di impegni che vi terranno attivi, soprattutto se l’estate vi ha lasciato stanchi e appesantiti. Tornerete a concentrarvi sui progetti e sul lavoro, ma anche chi non ha un’occupazione troverà modo di dedicarsi a idee nuove e promettenti. Le giornate più fredde vi creeranno qualche disagio, ma l’atmosfera che precede le festività vi darà entusiasmo e motivazione. In ambito familiare si respirerà un clima più armonioso, anche se qualche momento di nervosismo sarà inevitabile.

Prestate attenzione alla salute, senza sottovalutare il rischio di raffreddamenti e piccoli malesseri. In amore ci saranno aperture interessanti, e il vostro cuore si scalderà con nuove emozioni e sensazioni inattese.

7️⃣- Vergine – Dopo un lungo periodo caratterizzato da corse, preoccupazioni e imprevisti, avrete finalmente la possibilità di rallentare. Non sarà semplice abituarsi a un ritmo meno frenetico, ma il corpo e la mente vi chiederanno di prendervi una pausa. Nei primi tempi potreste vivere giornate complicate, con rallentamenti o piccoli contrattempi sul lavoro, soprattutto se siete pendolari o lavorate in ambiti soggetti a imprevisti. Superata questa fase iniziale, vi riorganizzerete e adotterete nuove abitudini, anche se sarà difficile resistere a qualche peccato di gola.

Dal punto di vista affettivo, invece, l’autunno si rivelerà molto più generoso: per chi è single si apriranno nuove occasioni di conoscenza, anche grazie al mondo virtuale, mentre chi è in coppia ritroverà slancio e passione.

6️⃣- Bilancia – Questa stagione vi aiuterà a liberarvi dalle sensazioni di apatia e pesantezza che hanno caratterizzato i mesi precedenti. Ritroverete energia, entusiasmo e voglia di rimettervi in gioco, tanto che il vostro compleanno sarà un momento di gioia e di leggerezza. I cambiamenti non mancheranno, ma avrete la forza di affrontarli con equilibrio e capacità di adattamento. In amore, le coppie giovani rafforzeranno i legami, mentre quelle più mature troveranno la spinta per riscoprirsi e aggiungere novità positive nella quotidianità.

Anche se i progetti professionali potrebbero subire qualche rallentamento, vi sentirete sostenuti dall’affetto delle persone care. Viaggi, incontri e nuove esperienze renderanno l’autunno vivace e pieno di momenti da ricordare.

5️⃣- Scorpione – Vi lascerete alle spalle la pesantezza dei mesi passati e ritroverete la voglia di fare e di realizzare. L’autunno sarà per voi una stagione rigenerante, in cui nuove idee e progetti inizieranno a prendere forma. Avrete energia e determinazione, qualità che vi renderanno capaci di superare anche eventuali prove impegnative. Alcuni di voi dovranno affrontare un cambiamento importante, ma lo faranno con lucidità e grande capacità di adattamento. In famiglia ci sarà qualche assenza temporanea, legata a viaggi o spostamenti, ma questo non incrinerà i legami affettivi.

Dal punto di vista sentimentale vivrete emozioni autentiche: i single avranno l’occasione di incontrare persone interessanti, mentre chi è già in coppia potrà rafforzare ulteriormente la propria unione.

4️⃣- Capricorno – Questo autunno sarà una fase di decisioni importanti. Vi troverete davanti alla necessità di chiudere con ciò che non funziona e di fare spazio a nuove opportunità. Il lavoro o lo studio vi terranno occupati, e per alcuni sarà il momento di affrontare un trasloco o un cambiamento di vita significativo. Non mancheranno momenti di stanchezza, legati al tipico calo di energia stagionale, ma saprete affrontarli con pazienza. Attenzione alla salute: raffreddori e disturbi digestivi potrebbero darvi fastidio, quindi meglio prevenire.

Col passare delle settimane, però, vi sentirete più liberi e pronti a cogliere le novità. In amore ci saranno giornate intense e occasioni di crescita, sia per le coppie che desiderano un figlio o un matrimonio, sia per chi è alla ricerca di un nuovo legame.

3️⃣- Sagittario – Vi aspetta un autunno dinamico e ricco di novità. In molti campi arriveranno situazioni inattese che richiederanno energia e prontezza di spirito. Se siete coinvolti in relazioni complicate o poco limpide, sarà il momento di fare chiarezza e di liberarvi da legami che non portano serenità. Le coppie consolidate, invece, riscopriranno il calore e la complicità. Sul piano professionale dovrete mettercela tutta, ma il vostro impegno verrà riconosciuto e, entro la fine della stagione, potrebbero arrivare belle soddisfazioni.

Anche i rapporti familiari saranno più distesi e si rafforzeranno i legami con i figli o con i genitori anziani. Per i single non ci saranno moltissime occasioni, ma quelle poche avranno una forte intensità.

2️⃣- Acquario – Questa stagione vi troverà pieni di idee e desiderosi di realizzare obiettivi fissati da tempo. Sarete attivi, impegnati e molto dinamici, con giornate che scorreranno veloci tra lavoro, studio e vita domestica. Nonostante qualche preoccupazione economica legata a spese impreviste, riuscirete a mantenere un buon equilibrio. Vi concederete qualche uscita, eventi sociali e momenti di leggerezza che renderanno i mesi più piacevoli. Chi ha iniziato una convivenza o una nuova fase della propria vita sentimentale vivrà un periodo di adattamento, utile per conoscersi meglio e per rafforzare il rapporto.

Avrete anche voglia di cambiare look e di rinnovare il guardaroba, in sintonia con il desiderio di rinnovamento interiore che vi accompagnerà per tutto l’autunno.

1️⃣- Pesci – Questo autunno sarà per voi un momento di serenità e di riscoperta personale. Dopo mesi in cui vi siete sentiti confusi o poco produttivi, ritroverete una calma interiore che vi permetterà di dare priorità a ciò che conta davvero. L’amore assumerà un ruolo centrale: le coppie vivranno un’intimità più profonda, e chi desidera allargare la famiglia potrà fare progetti importanti. Vi sentirete creativi e pronti a dedicarvi anche a momenti di festa e convivialità, già a partire da novembre. Rivedrete amici, riceverete visite e scoprirete nuove persone con cui entrare in sintonia.

Qualche giornata potrà essere complicata per chi viaggia o deve affrontare controlli medici, ma nel complesso l’autunno vi regalerà tante soddisfazioni. Dicembre, in particolare, vi porterà gioia e momenti luminosi che accenderanno il vostro cuore.