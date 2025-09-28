Nell'oroscopo di questa settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, i Gemelli vengono guidati dall'arcano maggiore del Matto. Questa carta nei tarocchi possiede un significato poliedrico: simboleggia l'inizio di un viaggio, la propensione all'avventura e alla scoperta, spesso caratterizzata da un'immancabile spontaneità. Per i nativi del segno dei Gemelli, solitamente così vivaci e curiosi, questa carta diventa un invito a lasciare spazio all'inaspettato, aprirsi a nuove esperienze e abbandonare le proprie certezze in favore del mistero. Il Matto incarna un'infanzia eterna, sensibile ai richiami del mondo, pronto a camminare sul filo della vita con un sorriso fiducioso.

Questo arcano è un simbolo di libertà, ma anche un monito a restare aperti e vigili a nuovi stimoli e opportunità che potrebbero presentarsi senza preavviso.

Nel contesto delle influenze astrologiche di questa settimana, il Matto configura una specie di danza tra la razionalità e l'istinto, uno stimolo che invita i Gemelli a non fermarsi davanti alle apparenze. È il momento ideale per abbracciare una visione più leggera e meno rigida delle cose, per guardare ai problemi con ironia e fantasia. Il Matto si muove nel mondo senza bagagli, suggerendo ai Gemelli di liberarsi di qualche peso inutile che potrebbe offuscare la vista e rallentare il percorso. Il cambiamento è all'ordine del giorno e l'adattamento alla natura mutevole può portare grandi lezioni e accresciuta saggezza.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura giapponese, l'image del kami del vento, Fujin, richiama la leggerezza e l'atteggiamento avventuroso del Matto. Fujin, spesso raffigurato con un sacco di vento sulle spalle, porta con sé un cambiamento, a volte imprevedibile, che trasforma ogni viaggio in un'esplorazione di nuove possibilità. Questa leggerezza del vento, capace di modellare e cambiare paesaggi, somiglia all'agilità mentale dei Gemelli sotto l'influenza del Matto. Nella mitologia celtica, il dio Lug era considerato l'incarnazione del nuovo inizio e della capacità di adattamento, simboleggiato dalla sua versatilità e ingegno. I Gemelli in questa settimana sono chiamati a rispecchiare queste qualità: la creatività e l’apertura mentale sono alleate preziose per navigare tra le sfide.

In molte culture africane, la figura dell'animale trickster, che spesso assume la forma di un coniglio o un ragno, incarna il potere di rompere gli schemi e trasformare la realtà con astuzia e sfumature giocose, molto simile a ciò che il Matto rappresenta per i tarocchi. In India, la danza cosmica di Shiva, il Nataraja, celebra la fine e il rinnovamento dell'universo attraverso un movimento perpetuo. Questo parallelo suggerisce ai Gemelli che anche le azioni più insensate e impreviste possono rivelarsi fasi cruciali di una crescita evolutiva più ampia.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: abbracciate il nuovo

Durante questa settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, le stelle vi consigliano di non respingere le novità, anche se possono sembrare disorientanti.

Lasciatevi guidare dalla curiosità, una caratteristica innata del vostro segno, e permettete agli eventi di trovare la propria via. Anche se il cammino sembra incerto, la vostra capacità di adattamento sarà il bastone su cui contare. Rivedete le vostre priorità per alleggerire il carico mentale e fisico. Espandete il vostro orizzonte attraverso la riflessione e il dialogo, approfittando delle diverse prospettive che vi circondano.

Accogliere il cambiamento come opportunità, piuttosto che resistergli, potrà arricchire il vostro viaggio personale di sfumature inaspettate. Lasciate che lo spirito del Matto vi accompagni: la sua folle saggezza potrà svelare intese e verità nascoste tra le pieghe del quotidiano.

“L’unica strada per arrivare a conoscere il mondo è perderlo per un attimo” sembra suggerirvi il Matto con il suo passo lieve e il sorriso criptico. Seguite il flusso e scoprite quali meraviglie vi attendono lungo il percorso.