Per sabato 27 settembre 2025, l'oroscopo dei tarocchi porta al segno dello Scorpione l'influenza profonda e completa de Il Mondo, ventunesima carta degli arcani maggiori. Questo simbolo di unità, realizzazione e armonia rappresenta la chiusura di un cerchio, una fase che giunge al termine con la promessa di un nuovo inizio. In questo giorno particolare, lo Scorpione può sentire il compimento di progetti e relazioni che hanno richiesto tempo e dedizione, un allineamento cosmico che suggerisce compiutezza e integrazione.

Mentre il mondo interiore dello Scorpione esplora nuovi territori, Il Mondo gli ricorda che ogni traguardo è solo un nuovo punto di partenza.

Vi può essere un senso di soddisfazione che deriva dal vedere l'intera immagine, apprezzare l'equilibrio tra il dare e il ricevere. A livello personale, questo giorno esorta a riconoscere le conquiste passate come fondamenta per costruire il futuro, abbracciando nuove possibilità con gratitudine e apertura.

Parallelismi con altre culture

Il concetto di completamento e ricongiungimento, predominante nella carta de Il Mondo, si riflette in molteplici tradizioni culturali globali. Nell'antico Egitto, la figura della dea Maat rappresenta la verità, l'equilibrio e l'ordine cosmico. Quando ogni aspetto della vita giunge all'armonia, Maat pesa il cuore contro una piuma per determinare la giusta collocazione dell'anima nell'aldilà.

Questa ricerca dell'equilibrio universale è un eco del viaggio di completamento simboleggiato dalla nostra carta.

In India, la filosofia del Samsara rende omaggio al ciclo della vita, morte e rinascita, un perenne viaggio verso l'illuminazione. Quest'idea di ciclo eterno trova risonanza nello Scorpione sotto l'energia de Il Mondo, poiché ogni conclusione può rappresentare una nuova nascita spirituale e personale. Infine, nelle tradizioni degli Aborigeni australiani, il concetto di Tempo del Sogno descrive la creazione e l'interconnessione con la terra e gli antenati. Questo sogno continuo offre lezioni per mantenere l'armonia con il mondo naturale, un ideale che si allinea con la carta che celebra l'unione di aspetti opposti in una compiuta totalità.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione

Questa settimana le stelle consigliano ai nati sotto il segno dello Scorpione di abbracciare il completamento come preludio a nuove avventure. Osservate ciò che è stato realizzato con un senso di apprezzamento, riconoscendo che ogni capitolo chiuso apre la porta a nuovi orizzonti e speranze. Non temete di lasciare andare il passato, poiché è con la leggerezza e la disponibilità che si può accogliere la bellezza del domani.

Scoprite la bellezza nel ciclo della vita, accogliendo con gioia e curiosità l'incertezza che accompagna ogni nuovo viaggio. Come i ricordi e le esperienze modellano un individuo, così anche le lezioni apprese vi daranno forza nei momenti di transizione. Esplorare le vostre possibilità potrebbe portarvi a realizzare aspirazioni che sembravano oltre la vostra portata, trasformando il possibile in realtà energiche e vibranti.