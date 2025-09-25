Nell'oroscopo di venerdì 26 settembre per i Pesci, la carta del Mondo dei tarocchi, numero ventuno negli arcani maggiori, diventa protagonista. Questa carta simboleggia il compimento e l'integrazione totale, rappresentando l'armonia e l'equilibrio universale. I Pesci che si sono mossi tra sogni e visioni potranno finalmente sentire un senso di realizzazione e di unità con la totalità dell'esistenza. Come una sinfonia conclusiva, il Mondo porta l'eco di avventure lontane e di scoperte interiori, sigillando i cicli con grazia e maestria. È il momento di riconoscere il proprio posto nel grande schema cosmico, celebrando ciò che è stato e abbracciando nuovi orizzonti.

Questo momento segna un'importante transizione per il segno dei Pesci, una fase in cui ciò che è stato inseguito nei sogni può materializzarsi nella realtà quotidiana. La carta del Mondo suggerisce che ogni apprendimento accumulato, ogni esperienza vissuta, si incastona nell'esperienza totale della vita come una pietra preziosa. Per i Pesci, che vivono spesso sospesi tra il tangibile e l'intangibile, questa è l'occasione di consolidare i propri successi in modo concreto. C'è una chiamata ad abbracciare il presente con pienezza, trovando gioia e soddisfazione pure nelle piccole cose.

Parallelismi con altre culture

Il concetto di compimento e unità insito nella carta del Mondo riecheggia in numerosi miti e tradizioni culturali nel mondo.

In India, la danza di Shiva, il Nataraja, simboleggia i cicli di creazione e distruzione, armonizzando l'esistenza nel flusso infinito della vita. Ogni movimento della danza rappresenta un atomo dell'universo, incanalando energia e equilibrio. Similarmente, nei miti nordici, l'Yggdrasill, l'albero del mondo, collega i nove regni dell'esistenza, simboleggiando l’interconnessione di tutte le cose.

La cultura Maya ci regala il Popol Vuh, dove la creatività e il compimento del cosmo coinvolgono elementi di vita e morte che si fondono in un'unica narrazione intrinseca. Questi esempi dimostrano come diverse culture riconoscano temi di integrazione e completamento, riflettendo il significato offerto dalla carta del Mondo per i Pesci.

Nei loro viaggi onirici, i Pesci possono trarre ispirazione da queste storie per apprezzare la complessità e la bellezza del loro cammino.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate il completamento

Le stelle consigliano ai Pesci di accogliere ogni esperienza come un pezzo vitale del mosaico personale, simile al modo in cui nei racconti Sikh, ogni azione contribuisce al karma e alla crescita dell'anima. È un ottimo momento per i Pesci per riflettere su ogni lezione appresa, permettendo che queste illuminino il cammino futuro. Il Mondo non rappresenta solo un traguardo, ma una piattaforma da cui lanciare nuovi sogni.

Il Mondo invita ad onorare il viaggio che ha condotto fin qui e ad usare le lezioni del passato per nutrire la visione del futuro.

Le persone care possono tornare a giocare un ruolo essenziale e la connessione con loro può rinvigorire spirito e mente. Alla maniera degli sciamani sudamericani, che vedono il mondo visibile e l'invisibile interconnessi, i Pesci possono divenire alchimisti della propria esistenza, trasformando esperienze in saggezza, continuando a navigare nei sogni con un cuore aperto e una mente audace.