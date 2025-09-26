Per i Pesci, il vento del cambiamento soffia forte con l'arcano maggiore della Morte che guida l'oroscopo di sabato 27 settembre. Questo simbolo non rappresenta una fine ma piuttosto una trasformazione necessaria, un ciclo naturale che conduce alla rinascita. È un invito a lasciar andare il passato e abbracciare le novità che il destino ha in serbo. I Pesci, con il loro animo empatico e sognante, possono trovare in questa carta un ampio territorio di crescita personale e spirituale.

Affrontare il cambiamento non è mai facile, ma per voi, Pesci, la sensibilità innata sarà un alleato prezioso.

La carta della Morte suggerisce di abbracciare l’incognito, di non temere le trasformazioni, bensì vederle come opportunità di miglioramento interiore. Questo percorso di mutamento non riguarda solo voi stessi, ma tocca anche le vostre relazioni personali, i progetti lavorativi e la vita quotidiana nel suo complesso. Accogliere questo processo vi aprirà nuove strade, aumenterà la consapevolezza di sé e vi permetterà di scoprire nuove passioni e talenti nascosti.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura giapponese, la rinascita e la trasformazione trovano un loro simbolo meraviglioso: i fiori di ciliegio. Ogni primavera, quando fioriscono, rappresentano la bellezza della vita e la sua transitorietà.

Questo spettacolo effimero ispira ammirazione e riflessione sulla natura ciclica della nostra esistenza, simile al messaggio insito nell'arcano della Morte. D’altro canto, nella mitologia egizia, il cuore di Anubi simboleggia la trasformazione dell'anima, che passa al vaglio per rinascere sotto una nuova forma. Questi simboli internazionali sottolineano quanto sia universale il ciclo di rinascita, per nulla terrificante ma piuttosto celebrativo di nuove opportunità.

I Pesci possono trarre ispirazione da questi esempi per affrontare i propri processi interiori. L'idea di 'lasciare andare' è largamente ricorrente e vi aiuterà a guardare alle esperienze passate come lezioni preziose, piuttosto che fardelli.

Viaggiare attraverso l'incertezza con la mente aperta vi permetterà di ricevere la saggezza dalle altre culture e applicarla nel vostro percorso di vita. Come il ciliegio, siate fieri della vostra bellezza interiore, sebbene transitoria, e confidate nel ciclo naturale delle cose.

Consiglio delle stelle per i Pesci

Questo sabato, i Pesci sono esortati a ricordare che la rinascita è un processo che si manifesta gradualmente, e ogni piccolo passo è significativo. Lasciate che il cambiamento compia il suo ciclo in modo armonioso all'interno della vostra vita, sapendo che ogni porta che si chiude porta inevitabilmente all'apertura di un'altra. Sostituite ansia e paura con un amorevole accoglimento delle nuove possibilità.

Come indicato dall'arcano della Morte, la forza risiede nel non temere la fine di qualcosa, ma nel percepirla come l’inizio di un’avventura incognita e stimolante. Approfittate di questo momento per rivalutare i vostri obiettivi e le vostre aspirazioni, trovando ciò che veramente risuona con il vostro io aut autentico. Gli ostacoli che potreste incontrare serviranno da catalizzatori per una crescita inaspettata. Affidatevi al flusso della vita, cari Pesci, poiché alla fine sarete ricompensati con una prospettiva più libera e vibrante.

Siate audaci, accogliete la trasformazione e scoprite una nuova versione di voi stessi. Ricevete dalle culture del mondo la sapienza del mutamento, e lasciate che vi trasporti verso nuove e magnifiche rive.