Nella settimana dal 22 al 28 settembre le energie astrali non parlano solo di emozioni e progetti, ma anche di come ciascun segno possa risplendere con piccoli gesti di cura personale. Ogni segno zodiacale ha un modo unico di esprimere la propria bellezza: che sia un dettaglio di make-up, un colore da indossare o un rituale di benessere, le stelle offrono ispirazioni per illuminare i giorni. In particolare l’energia dell’Ariete è magnetica, mentre il Capricorno si distingue per eleganza

Le previsioni astrologiche relative alla bellezza per la settimana

♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)

L’energia dell’Ariete è magnetica.

Un colore insolito o un taglio deciso donano sicurezza e fascino: questo segno brilla quando osa. Questa settimana punta su dettagli luminosi (gioielli, make-up con tocchi di luce) che riflettano la tua energia ardente.

♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)

La bellezza del Toro si manifesta nella semplicità. Una skincare nutriente e un look naturale con tocchi luminosi esaltano la sua dolcezza innata.

♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Lo stile dei Gemelli è versatile e vivace. Accessori brillanti o un trucco occhi giocoso riflettono la loro energia frizzante. Gioca con nuovi colori per capelli o accessori originali: il tuo sorriso resta la tua arma più potente.

♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Cancro irradia romanticismo e delicatezza.

Onde morbide nei capelli, profumi floreali e tonalità pastello amplificano il suo fascino tenero.

♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Leone è protagonista naturale. Eyeliner marcato, gioielli vistosi o dettagli glamour mettono in risalto la sua bellezza regale. Scegli un dettaglio che ti faccia sentire protagonista (un rossetto deciso, un outfit che non passa inosservato).

♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Vergine trova fascino nella precisione. Un make-up pulito, sopracciglia curate e piccoli dettagli raffinati sottolineano la sua grazia elegante.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia brilla per armonia ed equilibrio. Colori delicati, make-up luminoso e rosa raffinati rendono il suo stile un’opera d’arte.

♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Lo Scorpione sprigiona magnetismo intenso. Rossetto bordeaux, smokey eye e look profondi esaltano la sua aura enigmatica.

♐ Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario incanta con una bellezza libera e solare. Capelli mossi, trucco leggero e dettagli boho riflettono la sua natura esploratrice.

♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno si distingue per eleganza intramontabile. Nude look, tonalità neutre e accessori senza tempo esaltano la sua classe naturale.

♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario sorprende con originalità. Eyeliner colorato, nail art creativa o abiti eccentrici sottolineano la sua bellezza unica e personale.

♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci emanano poesia e sensibilità. Tonalità tenui, illuminanti perlati e rituali di relax esaltano la loro luminosità sognante.