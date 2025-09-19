Nella settimana dal 22 al 28 settembre le energie astrali non parlano solo di emozioni e progetti, ma anche di come ciascun segno possa risplendere con piccoli gesti di cura personale. Ogni segno zodiacale ha un modo unico di esprimere la propria bellezza: che sia un dettaglio di make-up, un colore da indossare o un rituale di benessere, le stelle offrono ispirazioni per illuminare i giorni. In particolare l’energia dell’Ariete è magnetica, mentre il Capricorno si distingue per eleganza
Le previsioni astrologiche relative alla bellezza per la settimana
♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)
L’energia dell’Ariete è magnetica.
Un colore insolito o un taglio deciso donano sicurezza e fascino: questo segno brilla quando osa. Questa settimana punta su dettagli luminosi (gioielli, make-up con tocchi di luce) che riflettano la tua energia ardente.
♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)
La bellezza del Toro si manifesta nella semplicità. Una skincare nutriente e un look naturale con tocchi luminosi esaltano la sua dolcezza innata.
♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)
Lo stile dei Gemelli è versatile e vivace. Accessori brillanti o un trucco occhi giocoso riflettono la loro energia frizzante. Gioca con nuovi colori per capelli o accessori originali: il tuo sorriso resta la tua arma più potente.
♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)
Il Cancro irradia romanticismo e delicatezza.
Onde morbide nei capelli, profumi floreali e tonalità pastello amplificano il suo fascino tenero.
♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)
Il Leone è protagonista naturale. Eyeliner marcato, gioielli vistosi o dettagli glamour mettono in risalto la sua bellezza regale. Scegli un dettaglio che ti faccia sentire protagonista (un rossetto deciso, un outfit che non passa inosservato).
♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)
La Vergine trova fascino nella precisione. Un make-up pulito, sopracciglia curate e piccoli dettagli raffinati sottolineano la sua grazia elegante.
♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)
La Bilancia brilla per armonia ed equilibrio. Colori delicati, make-up luminoso e rosa raffinati rendono il suo stile un’opera d’arte.
♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)
Lo Scorpione sprigiona magnetismo intenso. Rossetto bordeaux, smokey eye e look profondi esaltano la sua aura enigmatica.
♐ Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)
Il Sagittario incanta con una bellezza libera e solare. Capelli mossi, trucco leggero e dettagli boho riflettono la sua natura esploratrice.
♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)
Il Capricorno si distingue per eleganza intramontabile. Nude look, tonalità neutre e accessori senza tempo esaltano la sua classe naturale.
♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)
L’Acquario sorprende con originalità. Eyeliner colorato, nail art creativa o abiti eccentrici sottolineano la sua bellezza unica e personale.
♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)
I Pesci emanano poesia e sensibilità. Tonalità tenui, illuminanti perlati e rituali di relax esaltano la loro luminosità sognante.