Nell'oroscopo della Smorfia napoletana di oggi, 29 settembre 2025, i Pesci si trovano a navigare sotto l'influsso del numero 78, che rappresenta un'immagine di grande bellezza e seduzione: 'a bella figliola. Questo numero nella tradizione della Smorfia napoletana è collegato alla bellezza, sia interiore che esteriore, e invita a mettere in mostra le tante qualità che spesso si nascondono nelle profondità dell'animo.

Per i Pesci, il mondo oggi sembra pieno di sfumature affascinanti e inesplorate. Il richiamo del 78 suggerisce l'urgenza di esprimere la propria creatività e di non temere il giudizio altrui.

È un periodo in cui la capacità di apprezzare e creare bellezza è al suo apice, stimolando il desiderio di intraprendere nuove avventure artistiche o persino romantiche, come se fosse una danza in cui il cuore guida i passi.

Parallelismi con culture diverse: l'incanto della bellezza

Il concetto di bellezza come forza propulsiva della vita non è estraneo ad altre culture, e si ritrova in molte tradizioni. Pensiamo all'estatica grazia del Butoh giapponese, una forma di danza teatrale che immerge gli osservatori in un universo di autenticità e vulnerabilità, permettendo ai performer di trasmettere un'emozione cruda e potente. Nei dipinti della pittura rinascimentale europea, la cura dei dettagli e la ricerca della perfezione incarnano un amore per l'estetica che supera i confini del tempo.

In India, la festa del Diwali riflette l'essenza della bellezza attraverso le luci brillanti e i colori vivaci che simboleggiano la vittoria della luce sull'oscurità. I Pesci possono trovare ispirazione in queste ricche tradizioni, facendo leva sulla loro rinomata empatia e sensibilità per arricchire la propria vita e i rapporti con gli altri con un tocco di magia e autenticità.

Scoprire la bellezza nel quotidiano può essere un esercizio di mindfulness, un invito a rallentare e notare le piccole cose che donano gioia e bellezza alla vita. La simbiosi tra il reale e l'immaginario diventa un gioco di scoperta continua che i Pesci possono abbracciare con fiducia e apertura.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciare la bellezza interiore

Il simbolo di bellezza del numero 78 invita i Pesci ad abbracciare la loro bellezza interiore, scoprendo nuove vie per esprimere se stessi. Nella cultura napoletana, mettere in mostra la propria bellezza non è visto come vanità, ma come un'offerta al mondo delle proprie qualità più genuine. La bellezza così intesa diviene una notazione di come ciascuno di noi può decorare la propria vita.

Le stelle consigliano di investire tempo in attività che vi permettono di sentirvi belli dentro e fuori. Curate l'anima e nutrite lo spirito attraverso l'espressione artistica, sia essa attraverso la pittura, la musica, o qualsiasi altro mezzo che vi attragga.

Lasciate che le vostre visioni interiori emergano, condividendole con chi vi circonda.

Impegnatevi in attività che riflettono la vostra innata creatività e incanto: dal restyling di un angolo della casa a un'escursione fotografiche, i Pesci possono trovare la propria bellezza in ogni gesto. Il messaggio del giorno è chiaro: la bellezza non è solo ciò che vedete nello specchio, ma la luce che donate al mondo. Coltivate il vostro giardino interiore come un'opera d'arte continua, splendente di ogni vostra sfumatura.