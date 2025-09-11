L'oroscopo della Smorfia napoletana di venerdì 12 settembre 2025 accompagna la Bilancia attraverso un viaggio emotivo guidato dal numero 65, associato a 'o chianto, letteralmente il pianto. Nella tradizione partenopea, questo numero rappresenta la liberazione emotiva, il momento nel quale permettersi di esprimere sentimenti profondi diventa un atto di coraggio e verità.

Per la Bilancia, il numero 65 porta un invito speciale a sintonizzarsi con la propria sfera emotiva e a non aver paura di lasciarsi andare al flusso delle emozioni. Potreste trovare forza e chiarezza proprio laddove c'è stata confusione, sperimentando un rinnovato senso di equilibrio e determinazione.

Parallelismi con altre culture: il valore del pianto

Nelle culture di tutto il mondo, il pianto è spesso visto non solo come segno di debolezza, ma come una potente forma di espressione e guarigione. In Giappone, esiste una pratica chiamata Rui-Katsu, che incoraggia le persone a riunirsi per piangere, con l'obiettivo di rilassarsi e liberarsi dallo stress quotidiano. Questo atto collettivo di pianto è simile alle lacrime catartiche che la Smorfia napoletana suggerisce attraverso il numero 65.

In Africa, molte tribù vedono il pianto come un rituale vitale attraverso cui gli individui possono aggiungere valore e profondità alle storie tramandate oralmente. Le lacrime diventano così parte della narrazione, dando vita e autenticità alla storia stessa.

Allo stesso modo, per la Bilancia, concedervi il permesso di piangere potrebbe arricchire il vostro racconto personale, permettendovi di connettervi con la vostra essenza più vera.

Consiglio delle stelle per la Bilancia: abbracciare le emozioni

Il consiglio delle stelle per la Bilancia è di vedere nel pianto non un segno di debolezza, ma piuttosto di accettazione di sé e dei propri limiti. Abbracciare le proprie emozioni, senza timore di giudizio, vi permetterà di riscoprire una forza interiore fatta di autenticità e verità. Proprio come nel Rui-Katsu giapponese o nelle narrazioni africane, le vostre lacrime possono diventare la fonte di nuove comprensioni e condivisioni.

È fondamentale riconoscere che piangere fa parte del processo di guarigione e trasformazione personale.

La vulnerabilità è il passaggio verso una versione più forte e compiuta di voi stesse. Mantenete il cuore aperto e lasciatevi guidare dalle vostre emozioni verso una nuova fase della vostra esistenza. Questo è il momento di rinnovare il vostro arricchimento spirituale, per costruire rapporti significativi non solo con voi stesse, ma anche con chi vi circonda.

Il mantra per la Bilancia: “La mia vulnerabilità è la mia forza”.