L'oroscopo della Smorfia napoletana per i Pesci, dal 22 al 28 settembre, è arricchito dal simbolico numero 19, associato alla risata, o come si dice nella tradizione partenopea, 'a resata. La risata viene celebrata nella cultura napoletana come una manifestazione di gioia che attraversa le sfide quotidiane, un vero e proprio balsamo per l'anima. Originata dalla più antica saggezza popolare, la risata viene vista non solo come un'espressione di felicità, ma anche come una risposta beffarda alle difficoltà della vita, capace di alleggerire gli intenti e sdrammatizzare anche le situazioni più complesse.

Nell'arco di questa settimana, i Pesci saranno influenzati positivamente dalla risata come tema centrale della loro vita quotidiana. Spesso chiusi nel proprio mondo interiore, i Pesci troveranno un inaspettato sollievo nell’aprirsi agli altri attraverso l’umorismo e una certa leggerezza d'animo. Al di là delle necessità pratiche, gli aspetti legati al benessere emotivo diventano essenziali, indicando un percorso di crescita dove l’ironia diventa una lente attraverso cui reinterpretare gli eventi circostanti. Gli impegni sembrano meno gravosi quando accolti con un sorriso, e anche i legami affettivi beneficeranno di questa spinta verso la positività.

Parallelismi con altre culture: dagli Jedi all'Hujú

Il concetto di risata come linguaggio universale non è esclusivo della Smorfia napoletana. In Giappone, la tradizione del Rakugo, un’arte narrativa orale, utilizza l’umorismo per raccontare storie che affrontano la natura umana e le sue complessità, offrendo una fuga creativa dalle sfide della realtà. Allo stesso modo, nelle culture africane, i Griot, considerati i custodi della tradizione orale, intrecciano racconti divertenti con insegnamenti morali, adoperando la risata per socializzare e tramandare saggezza di generazione in generazione.

Guardando all’America Latina, il ruolo del Carnaval come celebrazione è un’altra manifestazione della forza della risata: un'esplosione di colori e una vittoria dell'allegria sul monotono della quotidianità.

In questo contesto, le mascherate e le musiche trasmettono una cultura collettiva dove il riso non solo enfatizza un momento spensierato ma costruisce anche una solida identità culturale.

Questa settimana, i Pesci possono trarre ispirazione da queste tradizioni, apprendendo non solo quanto il ridere possa essere una medicina, ma comprendendo che ogni sfida, se vista con la giusta prospettiva, può trasformarsi in un’opportunità di rinnovamento e rinascita personale.

Consiglio delle stelle per i Pesci: ridere per crescere

Il consiglio delle stelle per i Pesci è di usare la risata come strumento di sviluppo personale. Prendete ogni occasione per vedere la vita con un sorriso, anche di fronte alle difficoltà.

Un cambio di prospettiva giunge quando ci si permette di apprezzare la bellezza dell'umorismo, il quale può indurre un cambiamento positivo e costante nel cuore.

Questa settimana vedrà i Pesci alle prese con situazioni che richiederanno un approccio lieve e spensierato. Reagire con un sorriso alle sfide non solo alleggerisce il cuore, ma può anche migliorare i legami con le persone che vi circondano. Coltivate la leggerezza in modo costante, permettendo al potere della risata di irrompere nei momenti più duri e costruendo un ponte verso la serenità.

Il mantra per voi questa settimana è: "Un sorriso è un invito alla felicità e un'apertura verso nuove opportunità". Qualunque sia la situazione, ricordatevi che la vera energia rivoluzionaria sta nella capacità di trovare la gioia in ogni angolo della vostra vita.