L'oroscopo di martedì 23 settembre ha in serbo tante sorprese. I Gemelli e lo Scorpione non si adatteranno alle circostanze. Avranno bisogno di un po' di tempo per metabolizzare gli ultimi eventi e per usarli a loro vantaggio. Il Cancro e i Pesci, invece, saranno dolci nei confronti del prossimo: cercheranno di supportare gli amici e di comprendere il loro punto di vista.

Oroscopo di martedì 23 settembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete un atteggiamento serio e distaccato. Non vi farete trascinare da inutili pettegolezzi sul posto di lavoro. Cercherete di svolgere tutti i vostri incarichi e di essere professionali.

Toro: il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. Non sarete molto contenti degli ultimi sviluppi, ma non vorrete gettare la spugna. Avrete bisogno di un confronto diretto.

Gemelli: farete fatica a metabolizzare i recenti imprevisti. Questo vi renderà piuttosto nervosi. Non riuscirete neanche a parlarne con le persone care.

Cancro: metterete l'amicizia al primo posto. Sarete disposti a difendere le persone care con le unghie e con i denti. Le ascolterete e darete loro consigli preziosi.

Leone: cambierete idea piuttosto facilmente. Vi troverete in una fase piuttosto delicata, dove sarete aperti alle novità e alle modifiche della strada scelta in precedenza.

Vergine: questa giornata procederà in modo tranquillo.

Vi piacerà stare al centro dell'attenzione, ma non sarete prepotenti nei confronti delle persone care. Al contrario. Vi mostrerete collaborativi.

Bilancia: vi metterete alla ricerca di un nuovo lavoro. Vorrete trovare qualcosa di diverso perché sarete stanchi di non poter esprimere voi stessi nel modo desiderato.

Scorpione: il nervosismo prenderà il sopravvento. Non riuscirete a gestirlo e, in alcuni momenti, perderete il controllo. Attenzione alla scelta delle parole: potreste pentirvene.

Sagittario: il rapporto di coppia vi renderà felici. Finalmente, potrete lasciarvi andare, concentrandovi sul partner e su tutte le cose belle che vi circondano.

Capricorno: calcolerete le vostre mosse con grande attenzione.

Non lascerete niente al caso perché non vorrete esporvi a rischi inutili.

Acquario: non avrete un buon rapporto con la vostra famiglia. Lo stress raggiungerà picchi evidenti a causa di alcune discussioni impossibili da gestire.

Pesci: sarete socievoli e comunicativi. I vostri dialoghi si concluderanno sempre in modo positivo perché saprete benissimo come rivolgervi al prossimo.