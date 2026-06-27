L'oroscopo di domenica 28 giugno è pronto a rivelare tutte le sorprese del giorno. Grazie all'osservazione dei transiti planetari, è possibile dare risalto alla quotidianità dei dodici segni zodiacali.

Il Leone e la Vergine, a causa del forte caldo, saranno un po' giù di morale, mentre il Toro e il Sagittario non prenderanno le distanze dai loro impegni.

Oroscopo di domenica 28 giugno: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: realizzare i vostri sogni nel cassetto potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Gli ostacoli non mancheranno e la paura di non farcela rischierà di diventare totalizzante.

L'oroscopo, però, vi consiglia di continuare ad alimentare i vostri sogni.

Toro: vi concentrerete già sull'inizio della nuova settimana. Avrete un piano ben preciso da rispettare. L'obiettivo, ovviamente, sarà quello di rendere le cose più semplici e di gestire al meglio gli impegni lavorativi. Ci sarà spazio anche per gli hobby e per l'amore.

Gemelli: in questo momento, preferirete evitare di condividere la quotidianità con un eventuale partner. Starete benissimo da soli e dimostrerete di avere una forza interiore non indifferente. Il vostro sguardo si illuminerà anche di fronte alle piccole cose.

Cancro: avrete un approccio piuttosto cauto. Non vi getterete a capofitto nelle situazioni, ma cercherete di analizzare bene i pro e i contro.

Le conseguenze, per voi, avranno un significato molto importante. Saprete sempre quando lasciar perdere.

Leone: sarete un po' già di tono, ma cercherete comunque di portare a termine tutte le attività stabilite. Procederete con lentezza, calcolando ogni singola mossa. Per il momento, infatti, non avrete energie da sprecare. Alternerete determinazione e riposo.

Vergine: questo caldo vi butterà giù. Non riuscirete a fare quasi nulla. Avrete pochissime energie e la sola idea di uscire vi lascerà senza fiato. L'oroscopo del giorno vi consiglia di riposare e di non sovraccaricare il corpo e la mente.

Bilancia: non riuscirete proprio a rilassarvi durante questa domenica. Avrete fin troppe responsabilità sulle spalle per dedicarvi ai vostri hobby.

Per fortuna, le persone care cercheranno di aiutarvi in tutti i modi possibili. Il loro contributo vi scalderà il cuore.

Scorpione: le liti con il partner saranno un po' troppo frequenti. Avrete la sensazione di perdere il controllo della situazione e di non riuscire a trovare una via d'uscita. Sarà fondamentale aumentare i livelli di empatia, evitando rancori e vendette.

Sagittario: resterete fedeli ai vostri valori. Non avrete alcuna intenzioni di sostituirli con altri o di tradirli. Sarete irremovibili di fronte alle influenze altrui. Il vostro atteggiamento così stoico potrebbe alimentare la disciplina, la determinazione e il coraggio.

Capricorno: sognerete in grande perché vorrete ottenere il massimo dalle vostre capacità.

Non abbasserete il livello delle aspettative neanche per un secondo. Qualcuno potrebbe accusarvi di essere un po' esagerati, ma voi continuerete per la vostra strada.

Acquario. sarete molto buoni nei confronti del prossimo. La vostra gentilezza vi permetterà di conquistare anche i cuori più difficili. Inoltre, non vi arrenderete di fronte alle situazioni più complesse. Al contrario, cercherete un modo pratico per trasformarle.

Pesci: sarete dei grandi osservatori. Non vi intrometterete, ma catturerete ogni singolo dettaglio. Questo vi permetterà di farvi un quadro completo della situazione. Adotterete questo approccio anche in ambito sentimentale. Il partner potrebbe restare sorpreso.