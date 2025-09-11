Tra i tagli di capelli più di tendenza, l’hime cut sarà il vero protagonista dell’autunno 2025. Recentemente questo hairstyle è stato scelto anche dalla cantante Gaia. Inoltre, si potranno scegliere nuove tonalità da abbinare sulla chioma, come il castano ramato profondo o il rosso mélange.

Di seguito scopriamo tutte le ultime novità dei prossimi mesi.

Nuovi tagli di capelli autunno 2025

Gaia ha realizzato uno dei tagli di capelli più originali dell’autunno 2025. Ha optato per un hime cut molto lucente. Questo hairstyle è caratterizzato da ciuffi netti e scalature geometriche presenti sulla parte alta del capo.

Inoltre, per completare la chioma, ha optato per una frangetta molto corta; la piega scelta è liscia e soprattutto morbida. Gaia ha pensato di rinnovare anche la tonalità dei suoi capelli e ha scelto il cioccolato fondente. L’hime cut le regala un look grintoso, perfetto per non passare inosservate.

Tonalità di capelli di tendenza

Nei prossimi mesi si potranno scegliere tanti nuovi colori. Il più gettonato sarà senza dubbio il rosso, proposto in varie versioni. Si inizia con il rosso washed, un ramato sbiadito ma molto luminoso, con sfumature pesca e mandarino. Invece il castano ramato profondo è una tonalità morbida e calda, che dona profondità ed è facile da portare. Per una chioma più originale si può optare per il rosso mélange: in questo caso sono presenti schiariture di diverso grado, alternate sulla capigliatura.

Il risultato finale è un ramato vibrante e molto originale.

Tagli da abbinare al colore rosso

Le sfumature rosse possono essere abbinate a tanti tagli di capelli. Ad esempio, con il rosso washed è ideale un bel pixie cut molto scalato sulla parte posteriore: sul davanti si può aggiungere una frangia corta e piena. Sul pixie si può realizzare uno styling spettinato o super liscio. Su una tonalità castano ramato profondo sono perfetti i capelli lunghi sfilati con una frangia molto leggera. In questo caso si possono creare delle onde ben definite con la riga laterale. Invece, con il rosso mélange si può optare per un lob, la cui lunghezza sfiora le spalle. Sul long bob in questione si possono realizzare delle sfilature, una curtain bangs e uno styling liscio e molto morbido.

La tonalità rossa scarica molto velocemente e, per evitare questo inconveniente, è necessario utilizzare con regolarità uno shampoo delicato e una maschera nutriente e colorata.