Secondo l'oroscopo del 26 ottobre 2025 l'Ariete può essere felice, il Cancro ha molta energia, il Leone è insoddisfatto e l'Acquario può concludere un progetto lavorativo.

Di seguito, approfondiamo i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la giornata dei single risulta essere vincente. Chi fa parte di una coppia può ritrovare la felicità del passato. Per il fronte professionale è un momento di attesa e soprattutto di nervosismo.

Toro: sulla sfera sentimentale è il momento di chiarire alcune questioni. Le tensioni possono fare allontanare alcuni amici.

A metà giornata è possibile avvertire una lieve stanchezza.

Gemelli: chi ha una relazione può amplificare le incertezze nei confronti della dolce metà. Per i single sono in arrivo dei sviluppi positivi. L'ambito lavorativo richiede più prudenza del solito.

Cancro: in questo periodo, l'energia è davvero ai massimi livelli. Delle provocazioni possono essere superate brillantemente. Dal lavoro sono in arrivo delle buone novità.

Leone: il rapporto con il partner può generare delle insoddisfazioni personali. Chi cerca l'amore può attraversare un periodo di forte stress. Per la sfera professionale è un momento faticoso.

Vergine: è possibile vivere delle sensazioni molto speciali. Finalmente chi è solo da tempo è molto più leggero.

La giornata lavorativa va affrontata con molta più fiducia.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari hanno delle emozioni positive che riguardano il futuro. Delle intuizioni sul lavoro, possono essere quelle vincenti. Finalmente la forza interiore è ben consolidata.

Scorpione: è necessario dedicare più tempo al partner e risolvere eventuali problemi. La pace interiore può essere rovinata da alcune questioni. Sulla sfera lavorativa ci sono dei piccoli miglioramenti.

Sagittario: delle attività piacevoli possono essere svolte insieme alla persona amata. I cuori solitari possono affrontare la giornata con molta pigrizia. Chi lavora in proprio può ottenere degli ottimi risultati.

Capricorno: i single hanno tanta tristezza nel cuore e questo fare preoccupare gli amici.

Per la sfera sentimentale è un periodo leggermente sottotono. Sull'ambito lavorativo ci sono varie complicazioni da risolvere.

Acquario: per concludere un progetto di lavoro è il momento ideale. I single sono più consapevoli del solito. Il settore delle amicizie può regalare dei malumori.

Pesci: una sottile malinconia può rovinare la prima parte della giornata. Chi cerca l'amore è invisibile agli occhi della famiglia. Il campo professionale procede in modo stabile e soprattutto soddisfacente.