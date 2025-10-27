Secondo l'oroscopo del 29 ottobre 2025, l'Ariete è preda di una profonda stanchezza, i Gemelli sono nervosi e il Cancro appare insolitamente silenzioso.

Di seguito, un approfondimento dettagliato su tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single sono avvolti da una profonda stanchezza. In amore è necessario mantenere la stessa calma mostrata in passato. Sul lavoro è il momento più adatto per agire con molta saggezza.

Toro: una questione importante può fare aumentare lo stress. I cuori solitari sono molto irruenti nei confronti degli amici.

Con lucidità è possibile affrontare il campo lavorativo.

Gemelli: chi cerca l'amore deve voltare pagina e pensare solamente all'immediato futuro. Chi fa parte di una coppia può avere dei momenti di nervosismo. Sull'ambito lavorativo sono possibili alcune difficoltà.

Cancro: chi ha una relazione di vecchia data è abbastanza silenzioso. La giornata di lavoro potrebbe risultare impegnativa per alcuni. Per quanto riguarda la salute, la situazione è in via di miglioramento.

Leone: è possibile avere molta fiducia nei confronti di alcuni amici. Chi è solo da tempo è più malinconico del previsto. Sul lavoro sono probabili degli impegni faticosi.

Vergine: con molta più intensità si deve vivere il rapporto con il partner.

Sulla sfera professionale è in arrivo molto successo. Con una giornata difficile è necessario essere razionali.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi ha una relazione è molto sicuro dei sentimenti della dolce metà. Finalmente i cuori solitari hanno più fantasia del solito. Sul lavoro è in corso un bel recupero soddisfacente.

Scorpione: è possibile mostrare il proprio valore alla famiglia. Una situazione particolare può fare innervosire chi fa parte di una coppia. Sul piano lavorativo il periodo non sembra dei più semplici e questo potrebbe generare un po’ di tensione.

Sagittario: insieme alla persona amata si possono accogliere delle belle novità. Con molta più forza del previsto si può affrontare l'intera giornata.

Una questione delicata sul lavoro potrebbe avviarsi verso una conclusione più serena.

Capricorno: la vita dei single non è per niente semplice. Per chi cerca l'amore sono probabili dei momenti di distrazione. Con una buona preparazione sarà più facile affrontare un esame universitario con maggiore sicurezza.

Acquario: sulla sfera amorosa può farsi sentire una leggera stanchezza. I cuori solitari sono pronti a difendere le proprie posizioni. Sul campo professionale si possono affrontare dei cambiamenti importanti.

Pesci: è probabile essere gelosi del successo del partner. Chi è solo da tempo potrebbe desiderare un clima più sereno intorno a sé. I nuovi progetti lavorativi sono molto favoriti.