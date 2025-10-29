L'oroscopo del fine settimana di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 porta con sé un’ondata di energia e opportunità, soprattutto per i segni d’Acqua e d’Aria, che godranno di una spinta in termini di carisma e leggerezza. I segni più interessanti per questo weekend, in termini di potenziale e intensità, sono indubbiamente lo Scorpione, i Gemelli e l’Ariete, con lo Scorpione in particolare al top della forma.

Oroscopo di sabato 1 e domenica 2 novembre: Ariete energico, nervosismo per il Leone

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) — Voto 5

Parola chiave: stress e apatia, mantenete il self control.

Il weekend potrebbe portarvi un calo di entusiasmo. Sarà fondamentale mantenere il self control e non cedere alla frustrazione. Dovrete imparare a delegare e a prendervi del tempo per ricaricare le batterie. Meglio provare a non lasciare che il lavoro vi rubi ogni spazio personale. Troverete la soluzione ai vostri problemi con calma e razionalità.

Leone (23 luglio - 22 agosto) — Voto 5

Parola chiave: nervosismo e stanchezza, occorre perseveranza.

Potreste avvertire un po' di nervosismo e stanchezza. Occorrerà perseveranza per non lasciarvi sopraffare dal malumore. Eviterete discussioni inutili e vi concentrerete su attività che vi permettano di scaricare la tensione. Non pretendete troppo da voi stessi e ricordate che anche una pausa è un atto di forza.

Ritroverete il vostro ruggito con il riposo.

Vergine (23 agosto - 22 settembre) — Voto 6

Parola chiave: l'istinto prevale sulla ragione, lasciatevi andare.

In questi giorni l'istinto prevarrà sulla ragione! Dovrete imparare a lasciarvi andare e a non analizzare ogni singola situazione. Allenterete il controllo e permetterete alle emozioni di guidarvi, scoprendo un lato di voi più spontaneo e passionale. Non preoccupatevi della perfezione: un po' di disordine vi farà bene all'anima. Accetterete gli imprevisti con maggiore leggerezza.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) — Voto 6

Parola chiave: voglia di liberarsi da un'oppressione, svagatevi.

Sentirete una forte voglia di liberarvi da una sensazione di pesantezza o da una routine limitante.

Dovrete svagarvi e ricercare stimoli mentali e sociali che vi distolgano dai pensieri più pesanti. Organizzerete uscite con amici o dedicherete tempo ai vostri interessi più originali per ritrovare la vostra tipica libertà. Non isolatevi e condividete i vostri stati d'animo.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) — Voto 6,5

Parola chiave: nuovi incontri, attenzione alle spese.

Potrebbero esserci nuovi incontri molto promettenti, ma dovrete fare attenzione alle spese! L'armonia è la vostra parola d'ordine: cercherete un equilibrio tra vita sociale e finanze. Non lasciatevi tentare dagli acquisti impulsivi, anche se l'atmosfera vi inviterà a godervi il bello della vita. Usate il vostro fascino per stabilire nuove connessioni senza appesantire il portafoglio.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) — Voto 7

Parola chiave: sensibilità e dolcezza col partner.

La vostra sensibilità sarà amplificata e vi esprimerete con particolare dolcezza e premura col partner. Vi concentrerete sulla sfera affettiva, cercando intimità e rifugio nel focolare domestico. Chiarirete eventuali piccole incomprensioni con il tatto che vi contraddistingue e vi sentirete amati e protetti. Non chiudetevi in voi stessi e condividete le vostre emozioni.

Sagittario (22 novembre - 20 dicembre) — Voto 8

Parola chiave: sorprese e proposte inattese.

Aspettatevi sorprese e proposte inattese che potrebbero dare una svolta piacevole al vostro weekend. Vivrete momenti di grande ottimismo e sarete pronti a cogliere al volo ogni opportunità, specialmente quelle legate a viaggi o nuove conoscenze.

Ascolterete il vostro desiderio di avventura e non vi farete sfuggire l'occasione di allargare i vostri orizzonti. Manterrete un atteggiamento aperto e fiducioso.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) — Voto 8

Parola chiave: ispirazioni e opportunità da prendere al volo.

Il vostro intuito sarà una guida preziosa in questo weekend. Avrete ispirazioni creative e vedrete opportunità da prendere al volo, specialmente in campo affettivo o artistico. Non lasciatevi frenare dalla timidezza ed esprimete liberamente la vostra natura sognatrice; scoprirete che la dolcezza vi porterà lontano. Ricaricherete le energie dedicandovi a ciò che più amate fare.

Toro (20 aprile - 20 maggio) — Voto 8,5

Parola chiave: benessere e calma interiore.

Dedicherete questo fine settimana al benessere e alla ricerca di una profonda calma interiore. Vi concentrerete su piaceri semplici e rilassanti che vi aiuteranno a rigenerarvi completamente. Cercherete la stabilità e rafforzerete i legami affettivi più cari, godendovi la tranquillità della vostra casa. Eviterete gli eccessi e vi prenderete cura di voi stessi con attenzione e pazienza.

Ariete (21 marzo - 19 aprile) — Voto 9

Parola chiave: determinazione e tanta energia.

Godrete di un'energia incredibile e di una determinazione ferrea che vi spingeranno a raggiungere i vostri obiettivi. Sfrutterete questi giorni per dedicarvi a sport, passioni o progetti personali che richiedono il vostro totale impegno.

Non vi lascerete distrarre dagli ostacoli e affronterete il fine settimana con il coraggio che vi contraddistingue. Riceverete conferme importanti sulla strada intrapresa.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) — Voto 9,5

Parola chiave: fascino e fortuna, weekend stimolante.

Il weekend si preannuncia particolarmente stimolante! La combinazione di fascino e fortuna vi aprirà porte inaspettate, permettendovi di vivere momenti di grande leggerezza e divertimento. Sarete particolarmente abili nella comunicazione: ogni scambio vi regalerà nuove prospettive o incontri interessanti. Non temete di osare un po' di più; la buona sorte vi assisterà nelle vostre iniziative più audaci.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre) — Voto 10

Parola chiave: brillantezza e magnetismo, farete furore.

Questo fine settimana farete furore! La vostra brillantezza e il magnetismo saranno al culmine, rendendovi irresistibili e il centro dell'attenzione in ogni contesto sociale. Sfrutterete questa energia per consolidare legami, sia amorosi che professionali, e vi lascerete alle spalle ogni ombra di incertezza. Vi sentirete pienamente padroni delle vostre emozioni e azioni, e non vi tirerete indietro di fronte a nuove, intense esperienze.