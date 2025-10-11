L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025 si preannuncia intensa e stimolante, con i pianeti che portano una scossa nelle aree dell'amore, del lavoro e della fortuna. Ottobre, mese di trasformazioni, invita a riflettere su ciò che desideriamo veramente per il nostro futuro, mentre la Luna e Marte offrono opportunità per rinnovarsi.

Per l'Ariete potrebbe esserci una certa tensione in amore, ora che Venere si trova in opposizione, mentre il lavoro darà soddisfazioni al segno dello Scorpione. La fortuna aiuta i nati sotto il segno dei Pesci, mentre il Leone dovrà organizzare per bene il proprio lavoro per non rimanere indietro, e trovare nuove opportunità.

Previsioni oroscopo dal 13 al 19 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: l'arrivo del pianeta Venere nel segno della Bilancia potrebbe generare un po’ di tensione in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Se siete in coppia, potrebbero sorgere dei problemi che andranno affrontati con maturità. Nel lavoro la situazione sarà abbastanza stabile e tranquilla. Avrete la possibilità di fare bene soltanto se dimostrerete impegno. Voto - 7️⃣

Toro: il pianeta Venere non sarà più in trigono a partire da martedì, ciò nonostante avrete ancora buone opportunità in amore da cogliere al volo, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro invece, dovrete essere più accorti in quel che fate. Con Mercurio e Marte in opposizione, gestire le vostre mansioni potrebbe non essere così semplice.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che tornerà in primo piano in questo periodo secondo l'oroscopo. L'arrivo di Venere in trigono potrebbe segnare un punto di svolta per il vostro rapporto. Nel lavoro avete ritrovato il vostro equilibrio. Adesso, dovrete mantenere questa posizione, e dimostrare le vostre capacità giorno dopo giorno. Voto - 8️⃣

Cancro: se la settimana inizierà bene grazie all'appoggio di Venere e della Luna, da martedì le stelle potrebbero assumere una posizione più cupa nei vostri confronti. Il pianeta dell'amore infatti si sposterà in quadratura, e potrebbero sorgere spiacevoli complicazioni nel vostro rapporto, che potrebbero richiedere del tempo. In quanto al lavoro sarete sul pezzo grazie a Marte e Mercurio, capaci di gestire le vostre mansioni in modo impeccabile.

Voto - 7️⃣

Leone: sarà necessario organizzare per bene il lavoro se volete continuare a crescere. Queste stelle si metteranno contro di voi, e dovrete essere pronti a qualsiasi ostacolo. In amore Venere in sestile vi renderà più morbidi verso il partner. Se siete single, potrebbe essere il momento giusto per approcciare seriamente la persona che amate. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una settimana di cambiamenti, ma dalla quale saprete ricavare comunque belle soddisfazioni. In amore ci sarà un buon equilibrio nel vostro rapporto, soprattutto nel weekend, quando la Luna sarà in congiunzione. Nel lavoro avrete importanti progetti da avviare, e con il sostegno di Mercurio e Marte inizierete con il piede giusto.

Voto - 8️⃣

Bilancia: la settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in quadratura, ma con l'arrivo di Venere nel vostro cielo, ritroverete velocemente serenità nel vostro rapporto. Se siete single, la vostra energia positiva potrebbe portarvi a fare nuove interessanti conoscenze. Nel lavoro avrete buone capacità, ma attenzione a non volere tutto e subito. Voto - 8️⃣

Scorpione: le soddisfazioni non mancheranno dal punto di vista professionale durante questa settimana. È arrivato il vostro momento, e con Marte, Mercurio e Giove a favore potreste raggiungere importanti obiettivi. In amore godrete di un cielo equilibrato per condividere buoni sentimenti con la vostra fiamma. Attenzione però tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna si troverà in quadratura.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in rialzo durante questa settimana. Venere si sposterà in sestile, aiutandovi a risolvere eventuali conflitti e ritrovare un po’ di romanticismo in coppia. In ambito lavorativo un po’ di fortuna potrebbe aiutarvi a raggiungere prima i vostri obiettivi professionali. Voto - 8️⃣

Capricorno: il rapporto con il partner potrebbe mostrare qualche incertezza nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Le vostre emozioni potrebbero essere un po' altalenanti, ma questo vi permetterà di comprendere meglio cosa cercate in una relazione. In ogni caso, attenzione a non farvi sopraffare dalle incomprensioni. In ambito lavorativo avrete idee interessanti da sviluppare, e con Marte e Mercurio a favore, saprete cosa fare.

Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali interessanti dal punto di vista sentimentale. L'amore tornerà al centro nelle prossime giornate, ora che Venere si trova in trigono dal segno amico della Bilancia. Attenzione però alla Luna, che potrebbe causare ancora qualche piccola incomprensione. Nel lavoro potrebbe essere necessario l'aiuto di un collega più esperto per risolvere certe mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: la fortuna sarà dalla vostra parte in questo periodo, soprattutto in campo professionale. La vostra carriera entrerà in una fase di fermento e di idee innovative che non potrete ignorare, soprattutto voi nati nella prima decade. In amore queste stelle saranno in una posizione migliore per voi, aprendo a possibili novità nella vostra relazione sentimentale. Voto - 8️⃣