L'oroscopo settimanale dal 13 al 19 ottobre 2025 è pronto a svelare le trame che gli astri hanno disegnato per i dodici segni dello zodiaco. Sarà una settimana caratterizzata da transiti importanti che delineeranno percorsi differenti. In cima alla classifica di questa settimana brilla la Bilancia, che si aggiudica un meritatissimo primo posto, grazie al supporto di Venere e una splendida Luna nel finale, entrambi nel proprio segno.

A metà del percorso troviamo il Toro, protagonista di una settimana dal doppio volto ma nel complesso positiva. Dopo una partenza eccellente e un fine settimana di grande recupero, dovrà gestire una fase centrale un po' meno scorrevole.

In fondo alla graduatoria si posiziona il Cancro, chiamato ad affrontare un cielo che richiederà pazienza, specialmente mercoledì. .

Oroscopo della settimana, classifica e pagelle per i segni da Ariete a Vergine

♈ Ariete: voto 7. Si preannuncia un percorso settimanale in crescendo, con un avvio che richiederà un po' di pazienza. La giornata di lunedì 13 potrebbe presentare qualche ostacolo o un senso di affaticamento, pertanto sarebbe saggio non programmare impegni troppo gravosi e affrontare le situazioni con calma. La ripresa si manifesterà già tra martedì e mercoledì, due giornate discrete in cui sarà possibile rimettersi in carreggiata e gestire le proprie attività senza grossi intoppi. Il periodo migliore inizierà giovedì, una giornata a cinque stelle che farà da preludio al momento più favorevole.

Il culmine si raggiungerà venerdì 17, una data da segnare sul calendario, perfetta per prendere iniziative importanti, sia in ambito professionale che personale. L'ottimo slancio proseguirà anche sabato, offrendo ancora occasioni propizie. Domenica, invece, le stelle consigliano di rallentare il ritmo e di dedicarsi al riposo.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno venerdì 17 ottobre;

venerdì 17 ottobre; ★★★★★ giovedì 16 e sabato 18;

★★★★ martedì 14 e mercoledì 15;

★★★ domenica 19 ottobre;

★★ lunedì 13 ottobre.

♉ Toro: voto 7. La settimana si aprirà con una marcia in più, grazie a un lunedì davvero splendido che promette soddisfazioni e situazioni vantaggiose. Sarà il caso di sfruttare al massimo questa spinta iniziale per avviare progetti o portare a termine compiti importanti.

Purtroppo, martedì si verificherà un brusco calo, una giornata decisamente sottotono che potrebbe portare nervosismo o imprevisti. Mercoledì le cose andranno un po' meglio, ma la prudenza sarà ancora d'obbligo. La seconda metà della settimana segnerà una netta e costante risalita. Giovedì sarà una giornata positiva, utile per recuperare il terreno perso e ritrovare la serenità. Venerdì torneranno le cinque stelle, indicando un momento di grande recupero e di ottime possibilità. Il fine settimana sarà il vero trionfo: sabato si prospetta come la giornata migliore in assoluto, ideale per le relazioni, le attività sociali o per raggiungere un traguardo significativo. Domenica continuerà sulla stessa scia favorevole.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno sabato 18 ottobre;

sabato 18 ottobre; ★★★★★ lunedì 13, venerdì 17 e domenica 19;

★★★★ giovedì 16 ottobre;

★★★ mercoledì 15 ottobre;

★★ martedì 14 ottobre.

♊ Gemelli: voto 6. Per voi si profila una settimana dai due volti, con una parte centrale molto promettente e un fine settimana che richiederà maggiore attenzione. L'inizio, lunedì 13, sarà abbastanza buono, una giornata a quattro stelle utile per organizzare il lavoro e impostare bene gli impegni. Il periodo migliore si concentrerà tra martedì e giovedì: martedì 14 si rivelerà particolarmente proficuo, con astri favorevoli che supporteranno le iniziative e le questioni pratiche. Mercoledì si manterrà su un livello discreto, mentre giovedì tornerà a essere una giornata a cinque stelle, ottima per le faccende che richiedono lucidità mentale e prontezza.

Venerdì si assesterà su una buona positività, consentendo di chiudere gli impegni settimanali in modo soddisfacente. Il fine settimana, invece, vedrà un calo. Sabato le stelle suggeriscono di evitare le discussioni e le prese di posizione nette, mentre domenica, giornata più difficile, sarà il caso di dedicarsi ad attività rilassanti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 14 e giovedì 16;

★★★★ lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17;

★★★ sabato 18 ottobre;

★★ domenica 19 ottobre.

♋ Cancro: voto 5. Questa settimana richiederà una buona dose di pazienza, specialmente nella sua fase centrale, ma regalerà un finale decisamente positivo. Si partirà lunedì e martedì con giornate abbastanza buone, utili per svolgere i compiti di routine senza troppi scossoni.

Sarà importante sfruttare questo avvio tranquillo per prepararsi al momento più critico, previsto per mercoledì 15. Questa sarà una giornata faticosa, in cui potrebbero sorgere contrattempi o tensioni; il consiglio è quello di mantenere la calma e di rimandare le decisioni importanti. Giovedì la situazione migliorerà leggermente, ma sarà ancora necessario muoversi con cautela. La vera svolta arriverà venerdì, una giornata positiva che segnerà l'inizio della ripresa. Il fine settimana sarà il periodo migliore: sabato 18 le stelle saranno finalmente dalla vostra parte, offrendo una giornata a cinque stelle, ideale per recuperare il buonumore e dedicarsi a ciò che più vi piace. Domenica proseguirà in modo favorevole, all'insegna della serenità.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ sabato 18 ottobre;

★★★★ lunedì 13, martedì 14, venerdì 17 e domenica 19;

★★★ giovedì 16 ottobre;

★★ mercoledì 15 ottobre.

♌ Leone: voto 8. Si prospetta una settimana di grande spessore, con un cielo che promette di regalarvi giornate davvero significative. Dopo un lunedì di assestamento, comunque positivo, il periodo entrerà nel vivo martedì 14, la giornata migliore in assoluto. La presenza della Luna nel segno porterà una carica straordinaria, favorendo la determinazione e la riuscita in ogni campo. Sarà il momento ideale per farsi avanti, per osare e per mettere in mostra le proprie capacità. L'influsso benefico si estenderà anche a mercoledì 15 e giovedì 16, entrambe giornate a cinque stelle, perfette per consolidare i risultati ottenuti e per portare avanti i vostri progetti con grande slancio e concretezza.

Questo trittico centrale rappresenta una vera e propria finestra di opportunità da non lasciarsi sfuggire. Il resto della settimana si manterrà su livelli molto buoni: venerdì e domenica saranno giornate serene e proficue, mentre sabato potrebbe esserci un lieve calo di ritmo, che consiglia di non strafare.

La valutazione della settimana:

Top del giorno martedì 14 ottobre (Luna in Leone);

martedì 14 ottobre (Luna in Leone); ★★★★★ mercoledì 15 e giovedì 16;

★★★★ lunedì 13, venerdì 17 e domenica 19;

★★★ sabato 18 ottobre.

♍ Vergine: voto 9. La settimana si preannuncia eccellente, ricca di momenti favorevoli e di occasioni da cogliere al volo. Il cielo sarà quasi sempre dalla vostra parte, a partire da un lunedì positivo che vi permetterà di iniziare con il piede giusto.

Martedì 14 si rivelerà una giornata a cinque stelle, particolarmente adatta per affrontare questioni pratiche e lavorative con lucidità e metodo. Dopo un mercoledì comunque buono, arriverà il momento clou: giovedì 16, con la Luna nel segno, sarà la vostra giornata "top". Questo transito amplificherà le vostre doti migliori, rendendovi particolarmente efficienti, precisi e convincenti. Sarà il giorno perfetto per un colloquio, una trattativa o per risolvere una questione complessa. La scia positiva continuerà venerdì, un'altra giornata a cinque stelle che favorirà i contatti e le relazioni. Il fine settimana si manterrà su un ottimo livello, con un sabato e una domenica ideali per rilassarsi, coltivare i propri interessi e godere della compagnia delle persone care.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno giovedì 16 ottobre (Luna in Vergine);

giovedì 16 ottobre (Luna in Vergine); ★★★★★ martedì 14 e venerdì 17;

★★★★ lunedì 13, mercoledì 15, sabato 18 e domenica 19.

La settimana per i segni da Bilancia fino a Pesci

♎ Bilancia: voto 10. L'oroscopo della settimana predice sette giorni a dir poco eccezionali, forse tra le migliori dell'anno, soprattutto grazie ad un quadro astrale di assoluto favore. L'ingresso di Venere nel segno, già da lunedì 13, darà il via a sette giorni di grande armonia e benessere. Questa giornata a cinque stelle aprirà le danze, portando fascino, fortuna nelle relazioni e un profondo senso di appagamento. Martedì, pur essendo leggermente meno intenso, si manterrà su un livello ottimo.

Il percorso verso l'apice continuerà con un mercoledì splendido e un venerdì altrettanto magnifico, giornate in cui tutto sembrerà fluire con naturalezza e successo, sia nelle questioni di cuore che in quelle professionali. Anche giovedì e sabato saranno molto positivi. Il gran finale è atteso per domenica 19: con la Luna che transiterà nel vostro spicchio di cielo, vivrete una giornata "top", un momento di pura grazia in cui vi sentirete in perfetta sintonia con il mondo circostante e potrete realizzare un piccolo desiderio.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 19 ottobre (Luna in Bilancia);

domenica 19 ottobre (Luna in Bilancia); ★★★★★ lunedì 13 (Venere in Bilancia), mercoledì 15 e venerdì 17;

★★★★ martedì 14, giovedì 16 e sabato 18.

♏ Scorpione: voto 6.

La settimana avrà un andamento in crescendo, partendo da una fase centrale un po' faticosa per arrivare a un fine settimana di grande recupero. L'inizio, tra lunedì e martedì, sarà abbastanza buono e vi consentirà di gestire le vostre attività senza particolari affanni. Le difficoltà potrebbero manifestarsi nel cuore della settimana: mercoledì sarà una giornata da tre stelle, che potrebbe portare qualche rallentamento o un po' di stanchezza. Il punto più basso si toccherà giovedì 16, un giorno sottotono in cui sarebbe meglio evitare di prendere decisioni importanti e di esporsi troppo. Sarà fondamentale mantenere la pazienza e attendere tempi migliori. La risalita inizierà venerdì, una giornata discreta che vi aiuterà a ritrovare un po' di serenità e a chiudere gli impegni settimanali.

Il vero riscatto arriverà nel weekend: sia sabato che domenica le stelle torneranno a sorridervi con cinque stelle, regalandovi due giornate eccellenti per ricaricarvi, divertirvi e dedicarvi alle passioni.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ sabato 18 e domenica 19;

★★★★ lunedì 13, martedì 14 e venerdì 17;

★★★ mercoledì 15 ottobre;

★★ giovedì 16 ottobre.

♐ Sagittario: voto 6. Vi attende una settimana abbastanza altalenante, che richiederà una certa capacità di adattamento. L'inizio non sarà dei migliori: lunedì 13 si preannuncia come la giornata più faticosa, con possibili contrattempi o un calo di morale. Sarà importante non perdersi d'animo, perché la situazione è destinata a migliorare rapidamente. Già martedì, pur con qualche cautela, si noterà un lieve miglioramento. La ripresa vera e propria si concretizzerà mercoledì 15, una giornata a cinque stelle che porterà una ventata di ottimismo e nuove opportunità. Sarà questo il momento giusto per agire e recuperare il tempo perso. Il periodo positivo continuerà per tutta la seconda parte della settimana: giovedì, venerdì e domenica saranno giornate molto buone, stabili e costruttive. Sabato, in particolare, si distinguerà come un altro giorno a cinque stelle, perfetto per le iniziative personali, i viaggi o le attività sociali. Sfruttate al meglio la fase centrale e finale.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ mercoledì 15 e sabato 18;

★★★★ giovedì 16, venerdì 17 e domenica 19;

★★★ martedì 14 ottobre;

★★ lunedì 13 ottobre.

♑ Capricorno: voto 6. La vostra settimana avrà un andamento particolare, con un inizio molto forte e una seconda parte che richiederà più attenzione e pazienza. Sarà fondamentale sfruttare al massimo le prime 48 ore. Lunedì 13 e martedì 14 saranno infatti due giornate eccellenti, a cinque stelle, durante le quali potrete portare a termine compiti importanti, avviare progetti e ottenere risultati significativi. Il cielo sarà dalla vostra parte, supportando l'impegno e la determinazione. A partire da mercoledì, la tendenza inizierà a invertirsi. Le giornate di mercoledì, giovedì e domenica saranno discrete, ma prive dello slancio iniziale; saranno utili per consolidare e gestire l'ordinario. Il periodo più delicato si concentrerà tra venerdì e sabato. Venerdì, in particolare, sarà una giornata da tre stelle, mentre sabato toccherà il punto più basso, con possibili tensioni o imprevisti. Il consiglio è quello di anticipare gli impegni più gravosi all'inizio della settimana e di mantenere un profilo basso nel weekend.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 13 e martedì 14;

★★★★ mercoledì 15, giovedì 16 e domenica 19;

★★★ venerdì 17 ottobre;

★★ sabato 18 ottobre.

♒ Acquario: voto 7. La settimana si aprirà in maniera strepitosa, regalandovi una partenza lanciata che darà il tono a tutto il periodo. Lunedì 13 sarà infatti la vostra giornata "top", un momento di grande lucidità e fortuna in cui le vostre idee potranno trovare terreno fertile e le situazioni si sbloccheranno quasi magicamente. Sarà il giorno perfetto per osare e per prendere iniziative brillanti. L'ottimo influsso proseguirà anche martedì, un'altra giornata a cinque stelle che vi consentirà di consolidare i successi iniziali. Mercoledì si manterrà su un buon livello. A metà settimana, però, si registrerà un calo: giovedì sarà una giornata un po' spenta, mentre venerdì 17 si prospetta come il momento più faticoso, con possibili rallentamenti o incomprensioni. Sarà saggio non programmare nulla di cruciale in questa data. Fortunatamente, il recupero sarà rapido e il fine settimana si rivelerà molto positivo, con un sabato buono e una domenica che tornerà a regalarvi cinque stelle, chiudendo il periodo con serenità.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno lunedì 13 ottobre;

lunedì 13 ottobre; ★★★★★ martedì 14, domenica 19;

★★★★ mercoledì 15 e sabato 18;

★★★ giovedì 16 ottobre;

★★ venerdì 17 ottobre.

♓ Pesci: voto 8. Si delinea per voi una settimana decisamente positiva, con un crescendo che vi porterà a raggiungere l'apice a metà percorso. Dopo un lunedì iniziale che potrebbe richiedere un po' di rodaggio e pazienza, la situazione migliorerà costantemente. Già martedì sarà una buona giornata, utile per entrare nel ritmo giusto e organizzare le proprie attività. Il momento migliore della settimana si concentrerà nel trittico centrale: mercoledì 15 sarà la vostra giornata "top", un momento di grande ispirazione e intuito, perfetto per le questioni creative, sentimentali e per risolvere situazioni intricate. La spinta favorevole continuerà con un giovedì a cinque stelle, altrettanto proficuo e ricco di soddisfazioni. Venerdì e sabato si manterranno su un ottimo livello, consentendovi di portare avanti i vostri impegni con successo e serenità. Anche la conclusione del periodo sarà eccellente: domenica, con cinque stelle, sarà la giornata ideale per dedicarvi al relax, agli affetti e a ricaricare lo spirito in vista dei prossimi impegni.

La graduatoria settimanale con le stelle: