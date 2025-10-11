L'oroscopo delle sorprese di domenica 12 ottobre 2025 vede protagonista l'Acquario che affronterà ogni cambiamento con coraggio e determinazione. Il Toro dovrà prendere delle decisioni molto importanti, mentre l'Ariete sarà curioso e ottimista. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Ariete - Affronterete qualsiasi tipo di cambiamento con disinvoltura. Le novità non vi incuteranno alcun timore. L'ottimismo sarà il vostro punto di forza.

Voto: 9.

Toro - Un amico di vecchia potrebbe tornare nella vostra vita. Domenica dovrete prendere decisioni molto importanti. Un consiglio? Non lasciatevi prendere dall'ansia. Voto: 6.

Gemelli - La Luna vi riserverà interessanti sorprese in ambito sentimentale. Il partner vi sorprenderà con un regalo speciale. Affronterete con il sorriso ogni cambiamento che vi aspetta. Voto: 9,5.

Cancro - Mercurio in aspetto dissonante potrebbe incidere in maniera negativa sul vostro umore. Le novità che vi riserva la giornata di domenica finiranno per mandarvi completamente il tilt. Voto: 5,5.

Leone - Per voi non sono previsti cambiamenti, ma qualche novità si. Un vostro ex potrebbe tornare a corteggiarvi.

I single avranno modo di fare nuovi incontri. Voto: 7,5.

Vergine - In coppia sarete pronti a fare un passo avanti. Dalla vostra anima gemella potreste avere una proposta in grado di scaldarvi il cuore. In ambito lavorativo il feeling con i colleghi sarà speciale. Voto: 8.

Bilancia - Gli imprevisti non si faranno attendere, ma voi li affronterete con il sorriso. Sarete capaci di affrontare qualsiasi sfida nel migliore dei modi. Il vostro essere coraggiosi vi darà la possibilità di superare qualsiasi ostacolo. Giornata positiva. Voto: 9.

Scorpione - Potrebbe affiorare un po' di stanchezza. La mancanza di lucidità vi renderà più vulnerabili dinanzi agli imprevisti. Voto: 5,5.

Sagittario - Mercurio in aspetto dissonante vi porterà via un bel po' di energie.

Il vostro obiettivo sarà quello di restare concentrati. Rimandate a domani decisioni importanti. Voto: 4,5.

Capricorno - Non avrete alcuna difficoltà nel valutare nuove opportunità professionali. La giornata di domenica per voi nativi del segno si preannuncia carica di emozioni. Voto: 8.

Acquario - Riuscirete ad affrontare con coraggio e caparbietà ogni tipo di imprevisto. In amore ritroverete un feeling speciale con l'anima gemella. Voto 10.

Pesci - Rimanderete a domani qualsiasi decisione importante. Per voi nativi del segno non sono previste particolari novità. Voto: 6.