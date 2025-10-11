L'oroscopo di domenica 12 ottobre 2025 vede protagonista il Leone, coraggioso nel prendere nuove iniziative. Il Sagittario avrà modo di intraprendere nuovi progetti, mentre i Gemelli saranno abili nel cogliere al volo nuove opportunità. Approfondiamo le previsioni astrologiche del giorno.

L'oroscopo di domenica 12 ottobre: previsioni astrologiche da Ariete a Pesci

Ariete - Urano vi darà nuova linfa. Nel lavoro farete valere le vostre idee, mettendo in cantiere nuovi progetti. In coppia sarete romantici e premurosi. Voto: 8,5.

Toro - Complice la stanchezza, tenderete ad isolarvi.

Prendetevi del tempo solo per voi, recuperare le energie in questo momento è quanto mai opportuno. Voto: 5.

Gemelli - Nel lavoro sarete piuttosto determinati. Coglierete al volo ogni opportunità. In ambito sentimentale trasmetterete al partner tutta la vostra energia interiore. Voto: 9.

Cancro - Giove in aspetto dissonante vi metterà alla prova. In amore dovrete essere pronti al dialogo. Il vostro obiettivo in questa fase piuttosto "altalenante" sarà quello di evitare le discussioni banali. Voto: 5.

Leone - Nel valutare nuove opportunità sarete piuttosto scaltri e coraggiosi. L'ambizione vi porterà a raggiungere ottimi traguardi in ogni ambito. In coppia riuscirete ad esternare al meglio le emozioni.

Voto: 10.

Vergine - In campo professionale saprete mettervi in gioco. In coppia riuscirete a sorprendere il partner con un gesto romantico. Per i single del segno saranno previsti nuovi incontri. Voto: 8.

Bilancia - L'umore non sarà quello dei giorni migliori. Tenderete ad essere irascibili. In campo professionale potrebbero nascere dei disaccordi. Giornata difficile. Voto: 5,5.

Scorpione - L'essere ottimisti vi renderà magnetici. Affronterete ogni obiettivo con il sorriso. In ambito sentimentale vivere delle emozioni uniche. Voto: 9,5.

Sagittario - Grazie a saturno riuscirete a raggiungere degli ottimi risultati. Nel lavoro avrete modo di intraprendere nuovi progetti. Con il vostro partner saprete essere romantici.

Voto: 8,5.

Capricorno - Vi troverete a prendere delle scelte. Il lavoro vi occuperà gran parte del tempo e la vostra anima gemella potrebbe farvelo notare. In coppia dovrete essere più romantici. Voto: 5.

Acquario - Il vostro sesto senso vi guiderà verso nuove avventure professionali. In amore sarete affettuosi e premurosi. L'energia vi supporterà a pieno. Voto: 6,5.

Pesci - Con il partner pianificherete un viaggio romantico in una meta esotica. In questo momento ciò che desiderate è evadere mentalmente, mettendo temporaneamente in stand-by il lavoro. Voto: 7,5.