L'oroscopo di lunedì 20 ottobre 2025 prevede una giornata ottima per i Pesci, capaci di portare a termine ogni singolo obiettivo quotidiano. Il nativi Cancro potranno beneficiare del supporto della Luna per ritrovare massima intesa con l'anima gemella. Momento 'flop' per i nati Toro, che saranno a corto di energie.
L'oroscopo di lunedì 20 ottobre: previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci
Ariete - Vi sentirete invincibili e questo vi permetterà di portare a termine ogni progetto con disinvoltura. Alcune vecchie questioni potrebbero essere risolte.
In coppia sarete aperti al dialogo, ne beneficerà il rapporto di coppia. Voto 10.
Toro - La grinta per intraprendere nuovi progetti di certo non vi manca, quello che potrebbe venire meno lunedì sarà un briciolo di energia. La stanchezza incomberà su di voi portandovi via un po' di ottimismo. Voto: 5,5.
Gemelli - Vi lascerete guidare dalle emozioni. Al partner riuscirete ad esternare tutto il vostro amore. Single, sono previsti nuovi incontri. Nel lavoro vi metterete in gioco con il solito carisma. Voto: 7,5.
Cancro - I rapporti di coppia potranno beneficiare del supporto della Luna. Con il partner sarete super romantici. Nel lavoro riuscirete ad instaurate un ottimo feeling con i colleghi. Voto: 9.
Leone - In questa fase affronterete ogni ostacolo con coraggio. Chi lavora in proprio potrà raccogliere i frutti del lavoro svolto. Al partner esternerete al meglio tutte le vostre emozioni. Voto: 7.
Vergine - Il coraggio per intraprendere nuove avventure professionali non vi manca. Avrete modo di valutare un nuovo progetto che potrebbe dare una svolta in positivo alla vostra carriera. Voto: 7.
Bilancia - Sarete pronti ad accogliere momenti intensi. Con l'anima gemella vi lascerete travolgere dalla passione. Single, potreste aprirvi a nuove conoscenze. Nel lavoro la determinazione farà la differenza. Voto: 8,5.
Scorpione - Riuscirete a trovare un buon equilibrio in ogni comparto, questo dettaglio vi permetterà di raggiungere dei buoni risultati in ogni ambito.
Con il partner la complicità aumenterà notevolmente. Nel lavoro avrete nuove idee da poter mettere in pratica. Voto: 8.
Sagittario - La carriera lavorativa potrebbe subire una battuta d'arresto a causa di un piccolo imprevisto. In questa fase dovrete restare lucidi e concentrati, in questo modo riuscirete a risolvere qualsiasi inconveniente. Voto: 5.
Capricorno - Metterete la famiglia al primo posto. Riuscirete a riscoprire la bellezza delle piccole cose. Con il partner l'intesa sarà ai massimi storici. Potrebbe esserci un segnale di fortuna. Voto: 7,5.
Acquario - Le stelle vi consigliano di essere aperti al dialogo, in questa fase occorre essere espansivi per poter emergere al meglio. In campo professionale sono previste nuove opportunità.
Voto: 7.
Pesci - Riuscirete ad attirare l'attenzione del partner e dei vostri colleghi con la vostra innata ironia. La vostra spontaneità sarà il vostro asso nella manica. Bene in ogni ambito. Voto: 10.