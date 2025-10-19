L'oroscopo del 20 ottobre 2025 assegna voto nove e mezzo allo Scorpione che avrà passi concreti in ambito economico e otto e mezzo al Leone che sarà determinato, mentre sette e mezzo ai Gemelli che dovranno evitare discussioni impulsive.

Segni di fuoco

Ariete: siete spinti ad agire con forza e chiarezza, ma attenzione a non prendere decisioni affrettate. Ottimo momento per analizzare piani economici o professionali e proporre idee concrete. Voto: 8

Leone: ci sarà una giornata di grande energia mentale e determinazione. Potete discutere progetti e fare proposte convincenti, ma cercate di non scontrarvi con chi non condivide le vostre opinioni.

Votazione: 8,5

Sagittario: avrete uno spirito audace e voglia di muovervi: Mercurio-Marte vi spinge a risolvere problemi e a finalizzare decisioni importanti. Meglio essere chiari e precisi nei contatti professionali. Giudizio: 8

Segni di terra

Toro: giornata ideale per affrontare questioni pratiche o finanziarie con determinazione. Usate la vostra concretezza per gestire eventuali contrasti o negoziazioni. Giudizio: 8,5

Vergine: ci sarà un ottimo momento per analizzare dati, contratti o progetti: la mente è lucida e strategica. Piccoli aggiustamenti oggi possono portare benefici concreti. Voto: 8

Capricorno: energia positiva per pianificazioni e decisioni importanti. Il transito favorisce chi vuole prendere l’iniziativa in ambito lavorativo o economico.

Votazione: 8,5

Segni di aria

Gemelli: vivrete una giornata intensa dal punto di vista mentale: idee brillanti, intuizioni e capacità. Meglio evitare discussioni impulsive o investimenti rischiosi. Giudizio: 7,5

Bilancia: Mercurio-Marte in Scorpione vi spinge a essere più decisi e concreti, soprattutto nelle relazioni professionali e nelle trattative. La cautela resta importante. Votazione: 8

Acquario: avrete una giornata stimolante per progetti innovativi e idee originali. L’energia mentale è alta: potete trovare soluzioni a problemi complessi, ma attenzione a non essere troppo rigidi. Giudizio: 8

Segni di acqua

Cancro: avrete un ottimo momento per prendere decisioni pratiche o finanziarie: Mercurio-Marte vi aiuta a pianificare e a gestire le emozioni in modo costruttivo.

Giudizio: 8,5

Scorpione: sarete davvero determinati, magnetici e capaci di affrontare qualsiasi sfida. Ideale per decisioni strategiche e passi concreti in ambito lavorativo o economico. Votazione: 9,5

Pesci: avrete una giornata favorevole per usare intuizione e analisi insieme. Potete avanzare progetti importanti, ma senza fretta e senza lasciarvi trascinare dall’emotività. Voto: 8,5