L'oroscopo di mercoledì 22 ottobre 2025 annuncia una giornata che vede il Sole compiere i suoi ultimi movimenti in Bilancia, prima di fare il suo ingresso nello Scorpione. Tre segni si distinguono in modo particolare tra i dodici dello zodiaco: la Bilancia può contare su una concentrazione ritrovata, pronta a fare una scelta di grande respiro e a cogliere incontri significativi per gli affetti. L'Acquario ritrova la voglia di fare, con novità in amore che favoriscono la ripartenza dopo una pausa. Infine, il Sagittario vive un momento importante per i progetti creativi e le iniziative personali, ricevendo conferme e aprendosi a nuove strade con ottimismo.

Mercoledì 22 ottobre, previsioni zodiacali e pagelle dall'Ariete fino a Pesci

Ariete. Bene la vita pratica in questo mercoledì di metà settimana. In molti godrete di una grande libertà di movimento, il che è molto incoraggiante. Se una separazione è avvenuta di recente, si aprono opportunità concrete per rimediare o per intraprendere una nuova direzione con determinazione. In amore, l'ardore è forte, ma è essenziale gestirlo con misura, trovando un buon punto di incontro tra ciò che si desidera e ciò che è realmente benefico per sé stessi. I rapporti di collaborazione sul lavoro potrebbero essere complessi: è vero che si è stabili nei giudizi, ma potrebbero nascere disaccordi con colleghi o soci.

Non forzate la mano: la calma sarà la vera conquista. Siate pronti a chiarire ogni cosa, perché non si può rimanere nel vago. Voto 7.

Toro. La giornata potrebbe farvi sentire come uno chef stellato costretto a lavorare in una cucina disordinata, con molte persone che parlano e nessuno che ascolta con attenzione. I rapporti personali, specialmente in famiglia, possono rafforzarsi grazie alla diplomazia che sapete usare per risolvere vecchi contrasti. In amore, non mancano le difficoltà: in questi giorni, si fatica a trovare serenità o a vivere l'amore con pienezza, ma la passione nel rapporto stabile non manca. Nel lavoro, si vorrebbe iniziare un nuovo progetto, ma si è legati a un impegno che toglie tempo.

Marte e Mercurio in aspetto portano piccole incomprensioni: le parole potrebbero essere dette di fretta o suonare taglienti. Non alzate la voce; invece di aggiungere sale alla discussione, aggiungete tempo per riflettere. Voto 6.

Gemelli. La mente è lucida e vivace, pronta ad affrontare ogni sfida con prontezza. Questo è un giorno ideale per socializzare e per ritrovare l'entusiasmo. È fondamentale far valere le proprie ragioni, anche se si dovrà preparare l'animo a discussioni, specie nell'ambito del lavoro e della famiglia. Siate consapevoli che alcune spese legate a mutui o prestiti pesano di più ora, e ciò richiede una gestione attenta. Se c'è stata una chiusura o un allontanamento in amore, le stelle favoriscono la ripartenza.

La fortuna vi premia con occasioni piacevoli e produttive, ma nel lavoro serve pazienza. Per esporti a forme di intimità dolci, si dovrà abbandonare qualche difesa. Non tutto è facile come sembra, ma il desiderio di agire vi assiste. Voto 7.

Cancro. La Luna porta vitalità e la voglia di ricominciare, con l'umore che migliora ora dopo ora, spingendo verso la ripresa. Nelle contese, riuscirete a farvi strada pian piano e senza fare rumore. Siate chiari in amore, ma usate dolcezza per sistemare le incomprensioni. La costanza nel lavoro viene premiata, e la fortuna assiste nei piccoli affari. Se c'è un'attività in proprio, domani si possono ottenere soddisfazioni concrete. Occorre recuperare la fiducia in se stessi; il senso è guardarsi allo specchio per capire cosa sta bene addosso e cosa no.

Lasciate andare ciò che può essere tranquillamente accantonato. L'istinto è la bussola segreta per le decisioni: seguitelo. Voto 7.

Leone. La giornata di metà settimana invita alla calma e alla riflessione: rallentare il ritmo farà bene al benessere. I rapporti di collaborazione sono complessi, a causa di disaccordi con colleghi o soci che potrebbero nascere. È vero che si è stabili nei giudizi, ma è possibile che qualcuno provochi arrabbiature, quindi usate diplomazia. La famiglia diventa un rifugio prezioso in questo periodo. L'amore richiede ascolto, non l'impeto che è tipico del segno. Occorre evitare le forzature, anche se la fortuna vi sostiene in una certa misura. Un pizzico di monotonia e noia potrebbe farsi sentire, ma i prossimi avvenimenti vi faranno riconsiderare alcune persone e valutare diversamente delle situazioni che sembrano bloccate.

Voto 6.

Vergine. La lucidità è la vostra arma migliore in questa giornata: ogni dettaglio vi parla e voi sapete coglierlo in modo attento. Questo è il momento di pretendere chiarezza da coloro che sono intorno, specialmente nei rapporti di lavoro. Sentite il bisogno di fare in modo che ogni impegno abbia un senso, che il lavoro vi rappresenti e che le relazioni nutrano per davvero. Non date nulla per scontato; una proposta inattesa, un'idea creativa o una persona diversa dal solito possono dare ciò che si stava cercando. Arrivano conferme e apprezzamenti che sono frutto di un impegno costante. In amore, si cercano momenti di intimità autentica, lontani dal rumore quotidiano. La fortuna sorride a coloro che osano con razionalità: aspettatevi buone intuizioni.

Voto 7.

Bilancia. L'oroscopo annuncia un mercoledì da cui poter ottenere molto, grazie a una concentrazione ritrovata e a una maggiore chiarezza mentale. Entro qualche settimana si potrà fare una scelta di grande respiro che avrà un impatto sul futuro. È necessario recuperare la fiducia in se stessi. La giornata coincide con l'arrivo della Luna Nuova in Bilancia, che spinge a trovare un punto di incontro tra ciò che si desidera e ciò che fa bene davvero. L'aria sta cambiando, i rapporti si riscrivono, e questa non è una fase di compromesso, ma di crescita interiore e personale. In amore, sono previsti incontri interessanti che potrebbero evolvere in modo significativo. Questo è un momento di bilanci, in cui si capisce cosa sta funzionando e cosa no nel proprio percorso.

Voto 8.

Scorpione. Le stelle del giorno riservano una giornata da vivere con prudenza: tra oggi e domani potreste incontrare una persona con la quale non avete un ottimo rapporto. In amore, si è un po' agitati e non tutto appare facile come sembra, quindi meglio aspettare prima di lanciarsi in nuove situazioni. Non prendete in considerazione ogni problema, poiché questo potrebbe disturbare l'armonia nella relazione. Anche i disaccordi minori possono trasformarsi in questioni gravi: il silenzio sarà d'oro in alcuni momenti, mantenete fiducia nella forza del legame. Se si sta svolgendo un lavoro importante, ricontrollate ogni dettaglio e tenete pronto un piano di riserva in caso di imprevisti. Alla fine, sarà la vostra volontà a prevalere.

Voto 6.

Sagittario. Domani è uno dei momenti importanti per le novità, specialmente per coloro che hanno progetti creativi. Molto dipende da ciò che si è impostato nel passato, e le conferme arrivano, anche in modo parziale. Sono favoriti i giovani motivati che cercano la loro strada. Nuove opportunità, idee e iniziative possono veramente segnare l'inizio di un periodo di ripresa. Potreste ricevere confidenze inattese e sorprendenti, che apriranno gli occhi su situazioni precedentemente poco chiare. Occorre chiarirsi le idee per andare avanti con il piede giusto. Si potrebbe avere bisogno di consigli da una persona fidata, ma seguite sempre l'intuito in ogni scelta che dovrete fare. Voto 7.

Capricorno.

Non è il caso di intraprendere azioni legate alle finanze, è un momento che richiede cautela e attenzione. Mercurio e Marte mettono un po' alla prova: siate attenti a non scaldare troppo i toni, specialmente in questioni che riguardano la casa o la famiglia, le quali vanno gestite con sangue freddo. È il momento di tirare le somme, di capire cosa funziona e cosa no, distinguendo il raccolto positivo dalle erbacce. Questo vi porterà a vedere le cose con maggiore chiarezza, pretendendola anche da coloro che sono intorno. Il bisogno di consigli si farà sentire, ma l'aiuto arriverà da un amico o da una persona strettamente fidata. La determinazione è la virtù da seguire in questa fase di bilancio.

Voto 6.

Acquario. In previsione una giornata molto interessante e per certi aspetti anche importante. Si ritrova slancio e la voglia di fare, con una ritrovata vitalità. Novità in amore: se c'è stata una chiusura o un allontanamento, le stelle suggeriscono che si può ripartire con il piede giusto. Gli incontri fortunati non mancano per coloro che sono in cerca di un nuovo legame. Questo è un segnale di cambiamento, una proposta sul lavoro o una nuova amicizia che può essere importante anche in termini affettivi. Un nuovo ruolo o un incarico possono essere all'orizzonte. C'è la possibilità che si torni a rivedere o ad accorciare certe distanze, specialmente se si è presa una pausa di riflessione.

Tutto questo rappresenta il DNA di un viaggio che sta per iniziare. Voto 10.

Pesci. Se si ha un'attività in proprio, questo mercoledì si possono ottenere buone soddisfazioni, grazie all'impegno costante. Nelle contese, riuscirete a farvi strada pian piano e senza fare troppo rumore. La vostra diplomazia aiuta a risolvere vecchi contrasti, e si avrà partita vinta su tutto. Siete come uno chef stellato che, dopo il caos, ritrova la sua cucina. La fortuna vi accompagna nelle decisioni importanti. In amore, è necessario più ascolto e meno impeto. Le tensioni sul lavoro richiedono tatto, ma la fortuna vi sostiene se evitate di forzare le situazioni. Serenità e costanza saranno le vere conquiste, soprattutto per coloro che sono nati nelle prime ore del mattino. Chiarimenti e discussioni in arrivo possono risolvere un problema. Voto 7.