L'oroscopo del 7 ottobre, con la Luna Piena in Ariete, porta bene al Capricorno che si posiziona in cima alla classifica. Al contrario, per la Vergine questo martedì non sarà molto positivo, a causa della paura che frena le iniziative e i sogni.

1️⃣2️⃣ - Vergine. Quell'imprevisto che ha scombussolato i piani? È un promemoria: siete vivi e la vita è imprevedibile. Usatelo come leva per scardinare la porta della comfort zone. Meglio vivere rischiando di sbagliare che rimanere fermi a guardare la vita passare.

Troppe volte vi siete lasciati frenare dalla paura di prendere decisioni importanti, ma è arrivato il momento di afferrare le redini e avere il coraggio di lanciarvi anche quando non tutto è chiaro. I rimpianti pesano molto più di un errore, quindi non restate bloccati in attese infinite. Ricordate che il tempo corre veloce e non torna indietro. In amore, chi vive una relazione di lunga data potrebbe sentirsi esasperato dall’apatia o dalla mancanza di attenzioni del partner. Nel lavoro avvertite un senso di stanchezza, quasi di perdita di motivazione: forse è arrivato il momento di introdurre cambiamenti radicali, piccoli o grandi che siano. Sul piano della salute, alcuni di voi stanno affrontando prove dure, ma la forza del sorriso e la speranza restano armi preziose per resistere.

1️⃣1️⃣- Bilancia. State confondendo la fine di una storia con il fallimento del vostro cuore. Non è così. Quel cuore che ora sanguina è la prova che avete amato autenticamente. A volte vi sembra che tutto vi remi contro, come se la sorte si accanisse. In realtà gran parte di queste sensazioni nasce da come osservate la realtà. Imparare a guardare le cose da un punto di vista nuovo può alleggerire il peso delle giornate e ridarvi serenità. Non isolatevi: qualcuno vicino a voi potrebbe chiedere un sostegno, un gesto di affetto o un favore che non dovreste negare. In amore, i single desiderano innamorarsi ma si sentono frenati dalle proprie insicurezze. Sul lavoro non state dando il massimo e questo potrebbe rallentare i vostri obiettivi.

La salute merita attenzione: fate più attenzione ai vostri movimenti, potreste incorrere in piccoli contrattempi.

1️⃣0️⃣- Toro. Sistemate quella piccola cosa. Pagate quella bolletta. Fate quella telefonata. La forza non è nell'eroismo solitario, ma nel persistente, quotidiano mettere un piede davanti all'altro. Fidatevi del processo. È giunto il momento di liberarvi di ciò che non serve più. Vi siete circondati di troppe cose inutili che vi soffocano, sia in senso materiale che interiore. Una riorganizzazione, che parta dagli spazi in cui vivete e arrivi fino ai vostri pensieri, vi regalerà un senso di leggerezza e nuova energia. Non dimenticate il valore rigenerante della lettura, che apre la mente e stimola la creatività.

In amore, molti di voi tornano con il pensiero a un vecchio legame, provando rimpianti che però non aiutano a guardare avanti. Nel lavoro e nelle finanze vi trovate in una fase difficile, con i conti che non tornano e una certa fatica ad arrivare a fine mese. Lo stress vi domina e vi chiede una pausa: anche un solo giorno lontano dalla routine può ridarvi equilibrio.

9️⃣- Ariete. La domanda non è "Sono abbastanza per qualcuno?", ma "È qualcuno abbastanza per me?". La vostra completezza non è un optional da offrire, è la base da cui partire. L'amore non completa, moltiplica. Lavorate su quella base, e attirerete chi è all'altezza di costruire con voi. In questo periodo vi sentite confusi e incerti, come se camminaste nel buio senza sapere quale direzione prendere.

Evitate di cercare scuse per giustificare l’inazione: il tempo scorre veloce e non vi aspetta. È necessario fare un passo concreto, anche piccolo, per uscire da questa sensazione di immobilità. In amore prevale l’idea che sia meglio restare soli piuttosto che accettare rapporti insoddisfacenti. Sul lavoro la concentrazione è la vostra chiave di successo: eliminate distrazioni e dedicatevi a ciò che conta davvero. La salute vi chiede di essere più attivi, perché la sedentarietà rischia di diventare un problema serio se trascurata.

8️⃣- Cancro. Ogni ostacolo, ogni "no", ogni giorno di fatica sta forgiando la versione di voi che sarà degna di quel traguardo. La stanchezza è temporanea, il rimpianto per essersi arresi è eterno.

Avete mille impegni e vi sembra di dover prendere troppe decisioni tutte insieme. Non lasciatevi paralizzare dai dubbi, perché l’indecisione vi fa solo perdere tempo. Meglio vivere esperienze nuove che accumulare oggetti senza valore. Buttatevi con coraggio: anche un salto nel buio può portare nuove scoperte. In amore potreste sentirvi trascurati, come se il partner non cogliesse i vostri reali bisogni. Sul lavoro state pensando a investimenti e strategie che possano rendervi più produttivi: non mancheranno proposte interessanti da valutare. Per la salute, curate l’alimentazione e praticate attività fisica per superare la stanchezza che vi accompagna.

7️⃣- Leone. Chi merita la vostra autenticità non la userà contro di voi, ma la custodirà come un tesoro.

Dentro di voi è in corso un cambiamento profondo, un processo che vi porterà a scrivere un nuovo capitolo della vostra vita. Avete preso decisioni importanti e il mondo intorno a voi può diventare fonte di grande ispirazione se vi aprite a coglierne i segnali. In amore, le coppie di lunga data potrebbero trovarsi pronte a fare un passo decisivo, che porterà stabilità e nuove emozioni. Nel lavoro, la collaborazione con gli altri vi permetterà di distinguervi e ottenere riconoscimenti, magari anche una posizione più elevata. Per la salute, la lettura e la cura della mente vi regaleranno serenità e sollievo.

6️⃣- Pesci. Meritate un amore che vi elettrizzi, non che vi addormenti. Accontentarsi è un tradimento verso la persona meravigliosa che siete.

Il tempo vi ha resi più forti e consapevoli, ma ha anche ridotto le cerchie di amicizie che un tempo erano più numerose. Vi sentite fieri di voi stessi e della maturità raggiunta, ma la giornata porta con sé nodi da sciogliere. Non sarete soli: qualcuno vi tenderà la mano e vi aiuterà a sbrogliare le difficoltà. In amore vivrete momenti di grande intensità e romanticismo. Nel lavoro cresce la voglia di cambiamento: siete stanchi della routine e desiderate riconoscimenti più adeguati. La salute trae beneficio da un’alimentazione semplice e naturale: evitate eccessi e ore piccole davanti agli schermi.

5️⃣- Sagittario. Concedetevi di essere un disastro. Piangete. State a letto. Mangiate il gelato.

L'unico compito di queste 24 ore è respirare. Domani sarà un nuovo giorno. La forza tornerà. Avete voglia di novità e freschezza, di mettervi in luce e portare a termine ciò che è rimasto in sospeso. State considerando un trasloco o un cambiamento che potrebbe influenzare un aspetto importante della vostra vita. Usate questa energia per completare i compiti arretrati e liberarvi da ciò che vi appesantisce. Presto arriverà anche l’occasione per programmare nuove esperienze. In amore l’atmosfera è favorevole: chi è single potrà incontrare persone interessanti. Sul lavoro, potreste insistere su una questione che non tutti condividono, ma la vostra determinazione sarà evidente. La salute richiederà attenzione, perché arriverete a sera stanchi e bisognosi di riposo.

4️⃣- Acquario. Dare tutto non è amore, è annullamento. Un rapporto sano è un reciproco riempirsi, non un travaso unidirezionale. i sentite carichi e pronti a dare forma alle idee che vi affollano la mente. Dopo aver tenuto a lungo i vostri sogni chiusi in un cassetto, adesso sentite che è il momento di tirarli fuori e lavorarci con costanza. Procedendo un passo alla volta, arriverete a grandi risultati, purché non smettiate mai di fissare nuovi obiettivi. In amore si presenterà un’occasione da cogliere senza esitazioni. Sul lavoro ci saranno movimenti di denaro e opportunità da sfruttare. La salute vi invita a scelte lungimiranti: bandite diete illusorie e poco sane, preferite percorsi che vi garantiscano benessere nel tempo.

3️⃣- Scorpione. State vivendo la vita di un fantasma, preoccupandovi di opinioni altrettanto fantomatiche. La verità? Le persone sono troppo prese dalle proprie vite per pensare alla vostra. Vi sveglierete con uno spirito forte e combattivo, pronti a dimostrare ciò che valete. Da giorni attendete un evento particolare e la voglia di novità cresce sempre di più. Non aspettate che arrivi l’occasione giusta: createvela da soli, andate incontro a ciò che desiderate. La giornata porterà movimento, incontri e contatti che vi sorprenderanno. In amore dovreste liberarvi da vecchie abitudini ormai superate e aprirvi a una visione più moderna. Nel lavoro è il momento giusto per prendere in mano la situazione e cambiare le regole a vostro favore.

La salute sarà sostenuta da un riposo più sereno e rigenerante.

2️⃣- Gemelli. La magia non è una pozione che arriva dall'esterno. La magia siete voi, che nonostante tutto, avete ancora la capacità di sperare. È il momento di credere di più in voi stessi. Vi capita spesso di sottovalutarvi o di permettere agli altri di farlo, ma dentro di voi c’è un’energia che merita di essere riconosciuta. Avete tanti sogni e il desiderio di realizzarli, ma il tempo sembra non bastare mai: in realtà, è solo questione di come lo utilizzate. Date ordine agli spazi intorno a voi, perché il disordine esterno alimenta la confusione interiore. In amore arriveranno nuove conoscenze che daranno fiducia ai single. Sul lavoro pensate già a come risparmiare e gestire al meglio le spese, dimostrando organizzazione e lungimiranza.

La salute migliorerà: i dolori che vi affliggono tenderanno ad alleviarsi e vi sentirete più leggeri.

1️⃣- Capricorno. Non dovete essere forti ogni singolo giorno: va bene così. La giornata si preannuncia positiva e vi sentirete finalmente in ripresa. Avrete la sensazione di essere favoriti, come se tutto scorresse con più facilità. Approfittatene per vivere con leggerezza e accantonare, almeno per un po’, le preoccupazioni che solitamente vi assillano. Godetevi al massimo questi momenti di benessere e non lasciatevi travolgere dall’ansia del domani. In amore, le coppie vivranno un clima di grande passione e complicità. Nel lavoro potrebbero arrivare proposte interessanti che meritano attenzione e valutazione. Per la salute, concedetevi piccole coccole estetiche o momenti dedicati al relax: vi sentirete rigenerati e pronti ad affrontare con grinta i prossimi impegni.

L'astrologia della giornata

La Luna in Ariete porta spinta, coraggio e iniziativa, ma il quadrato con Giove mette in guardia: l’entusiasmo eccessivo può portare a scelte troppo impulsive. Il quadrato Mercurio–Plutone indica che comunicazioni o colloqui importanti potranno essere carichi di tensione. Buone notizie: la fine della retrogradazione di Venere è un momento favorevole per le relazioni. Ciò significa che qualcosa, che prima era in sospeso o incomprensibile, adesso può finalmente trovare chiarezza.