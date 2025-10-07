L'oroscopo di mercoledì 8 ottobre 2025 porta con se una ventata di novità e cambiamenti. Il Leone potrà beneficiare della Luna per ritrovare un buon feeling con l'anima gemella. Lo Scorpione dovrà prendere decisioni importanti, mentre la Bilancia affronterà la giornata con spensieratezza.
L'oroscopo di mercoledì 8 ottobre: previsioni astrologiche da Ariete a Pesci
Ariete - In campo professionale vi metterete in gioco con ottimismo e caparbietà. Porterete a termine gli obiettivi con disinvoltura. In ambito sentimentale vi metterete a piena disposizione del partner.
Voto: 10.
Toro - La scorsa settimana è stata particolarmente faticosa per voi. In questa fase potrebbe essere necessario un po' di relax. La stanchezza potrebbe farsi sentire notevolmente, meglio recuperare un po' di energie. Voto: 5.
Gemelli - Grazie al supporto di Urano tornerete ad essere ambiziosi e ottimisti nel lavoro. In ambito sentimentale riuscirete ad esternare al partner le vostre emozioni. Voto: 9,5.
Cancro - Alcuni imprevisti potrebbero fare capolino nella vostra routine. Sarà importante contare fino a dieci prima di prendere nuove iniziative. Voto: 6.
Leone - L'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove esperienze professionali. I cambiamenti non vi destabilizzeranno. Con coraggio affronterete ogni sfida.
Voto: 10.
Vergine - Nelle relazioni di coppia sarete più taciturni del vostro solito a causa di Mercurio in aspetto dissonante. L'umore non sarà ottimale. Voto: 5.
Bilancia - Ritroverete massima intesa con l'anima gemella. I single potrebbero fare nuovi incontri. Non sono invece previste grandi novità in ambito professionale. Nel complesso la giornata per voi nativi del segno si preannuncia positiva. Voto: 7.
Scorpione - Vi troverete di fronte a delle scelte importanti. Ora più che mai occorre essere determinati e coraggiosi. Voto: 5,5.
Sagittario - Il vostro sesto senso vi guiderà verso nuovi obiettivi lavorativi. L'energia sarà un valore aggiunto. In coppia catturerete l'attenzione del partner con il vostro fascino.
Voto: 9,5.
Capricorno - Saturno vi guiderà verso nuove avventure lavorative. Con la vostra anima gemella potreste realizzare un sogno che avevate da tempo. Per voi nativi del segno la giornata sarà positiva. Voto: 7,5.
Acquario - Gli astri hanno poche novità in serbo per voi. Sarete più raggianti rispetto al solito. In coppia l'intesa non mancherà. Nel lavoro vi metterete a piena disposizione dei vostri colleghi. Voto: 9.
Pesci - Il vostro sesto senso vi guiderà verso nuove avventure professionali. In amore trasmetterete al vostro partner il vostro affetto. Voto: 10.