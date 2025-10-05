L'oroscopo del 6 ottobre 2025 assegna un voto nove allo Scorpione e al Cancro che avranno modo di avere delle conversazioni basate sulla sincerità, mentre i Gemelli si meriteranno un sei e mezzo: i nati sotto questo segno potrebbero sentirsi confusi e lasciarsi scappare parole troppo dure.

Segni di Fuoco

Ariete: il cambio di Mercurio vi rende più diretti e combattivi. Attenzione a non usare parole come armi: rischiate di accendere conflitti, specie in famiglia o al lavoro. Se incanalate questa forza, potete chiarire rapporti che da tempo richiedono verità.

Pagella: 6,5/10

Leone: a settimana parte bene grazie al Sole in Bilancia, ma con Mercurio in Scorpione vi sentite messi sotto pressione. La comunicazione non sarà facile: usate il vostro naturale carisma per smussare gli angoli.

Votazione: 6,5/10

Sagittario: fermatevi un attimo e riflettere. Non è il vostro forte, ma vi aiuterà a guardare dentro e chiarire situazioni rimaste sospese. Potreste sentire meno energia del solito, ma guadagnerete in profondità.

Pagella: 7/10

Segni di Terra

Toro: Mercurio e Marte in Scorpione si oppongono al vostro segno e portano tensioni nelle relazioni. Sarete messi alla prova nella diplomazia. Ma Giove in Cancro vi sostiene: non mancheranno mani tese e piccoli aiuti che vi solleveranno.

Giudizio: 7/10

Vergine: Venere nel vostro segno vi mantiene tra i favoriti della settimana: fascino, lucidità e buon dialogo fino al 13. Anche se si intensificheranno i rapporti, voi saprete usare la parola come strumento costruttivo.

Pagella: 8,5/10

Capricorno: ottima settimana per consolidare e comunicare obiettivi. Parlarete in modo chiaro riuscendo a costruire nuove intese, sia sul lavoro che in famiglia. Forse non sarà spettacolare, ma di certo produttiva.

Voto: 8/10

Segni di Aria

Gemelli: Urano vi stimola con intuizioni improvvise, ma Mercurio cambia segno e porta più tensione: potreste sentirvi confusi o dire parole troppo dure. Mantenete leggerezza e non tutto si complicherà.

Voto: 6,5/10

Bilancia: il Sole è ancora dalla vostra parte e vi dona energia e visibilità.

Con Mercurio che lascia il segno, perdete un po’ di leggerezza nei dialoghi, ma restate comunque favoriti grazie a Venere che dal 13 tornerà a sostenervi.

Pagella: 8/10

Acquario: la settimana non porta grandi ostacoli, ma Plutone nel vostro segno vi rende più inquieti. Potreste percepire una certa freddezza negli altri: non irrigiditevi e lasciate che il tempo riporti equilibrio.

Giudizio: 7/10

Segni di Acqua

Cancro: Giove nel vostro segno vi mette al sicuro da eccessivi scossoni. Parlarete col cuore, riuscendo ad ottenere risposte sincere da una conversazione. Settimana positiva e protetta.

Giudizio: 9/10

Scorpione: Mercurio e Marte entrano nel vostro segno e vi donano lucidità, carisma e capacità di incidere.

Sarete diretti, a volte troppo, ma nessuno potrà ignorarvi. Ottima settimana per avviare un progetto o affrontare conversazioni decisive.

Pagella: 9/10

Pesci: con Saturno e Nettuno nel segno siete solidi e ispirati. Beneficerete di una notevole chiarezza mentale che vi aiuterà a comunicare con maggiore sicurezza. Momento favorevole per crescere nei rapporti e nei progetti.

Voto: 8/10