L'oroscopo della carriera e soldi di settembre 2026 premia con la medaglia d'oro la Vergine e con quella d'argento il Toro. Infine, piazzato con quella di bronzo il Capricorno poiché la determinazione paga profumatamente.

La classifica del lavoro e dei soldi di settembre 2026

1. Vergine (Medaglia d'Oro - Top) sarete dominatori incontrastati del cielo lavorativo. Grazie a Mercurio nel segno e al sestile con Marte a inizio mese, la precisione e le capacità organizzative portano a guadagni extra, promozioni e contratti vantaggiosi.

2. Toro (Medaglia d'Argento - Top) la vostra concretezza viene premiata sul fronte finanziario.

Ottimo momento per investimenti a lungo termine, consolidamento della posizione lavorativa e chiusura di vecchi accordi in sospeso.

3. Capricorno (Medaglia di Bronzo - Top) La determinazione paga profumatamente. La carriera fa un salto di qualità importante, anche se viene richiesto di evitare errori di distrazione nella gestione dei rapporti di lavoro quotidiani.

4. Sagittario. sarete graziati del favore di Saturno e Nettuno: arrivano occasioni professionali al momento giusto e progetti pronti a decollare con successo.

5. Ariete. Energia e intraprendenza al servizio della professione. L'innovazione creativa spinge verso nuove strade economiche, soprattutto per chi lavora in proprio o cerca un cambiamento radicale.

6. Scorpione. Con l'ingresso di Venere e il supporto deitransiti d'acqua, la gestione finanziaria migliora nettamente. Avete ottimo fiuto per gli affari e capacità di trattativa impeccabili.

7. Bilancia. Dal 10 settembre l'ingresso di Mercurio nel segno porta chiarezza e favorisce i contratti. Il lavoro di squadra e la diplomazia saranno le chiavi per sbloccare le vostre vecchie pendenze economiche.

8. Cancro. Marte nel segno regala una carica straordinaria per farsi valere sul lavoro, ma serve prudenza per evitare di inciampare in piccoli errori di valutazione pratica o gestionale.

9. Pesci. Mese di transizione strategica: le intuizioni profonde aiutano a capire quale direzione prendere nei progetti futuri, rimandando i grandi investimenti alla fine del mese.

10. Acquario. Spinti dal trigono di Plutone versol'innovazione, dovrete però fare i conti con un ritmo iniziale faticoso. Prudenza con le spese impreviste a metà mese.

11. Leone. In attesa dell'ingresso di Marte a fine mese (il 28), la carriera richiede pazienza. Meglio

seminare ora ed evitare colpi di testa finanziari avventati.

12. Gemelli (Ultimo posto - Flop) Fanalino di coda della classifica professionale a causa di transiti tesi (come la quadratura di Venere e Marte a metà mese e la spinta di Urano che richiede massima concentrazione). Serve prudenza e riflessione prima di firmare un contratto o cambiare lavori.