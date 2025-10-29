Secondo l’oroscopo della settimana dal 10 al 16 novembre 2025, il Toro è poco convinto di una situazione, il Cancro sarà disposto ad ascoltare i consigli del partner e il Leone si sentirà deluso.

Di seguito l’analisi completa segno per segno.

I primi segni

Ariete: il rapporto con il partner è davvero conflittuale. I single possono stringere delle amicizie molto intense. Durante la settimana è possibile concludere un affare importante.

Toro: una nuova situazione è poco convincente. I cuori solitari hanno molto affetto nei confronti di una vecchia amica.

Una decisione troppo affrettata potrebbe creare qualche complicazione.

Gemelli: chi ha una relazione è indifferente di fronte ad alcune questioni. Dopo tanta tristezza, finalmente può ritornare il buonumore. Sulla sfera professionale è possibile trovare una buona soluzione.

Cancro: chi cerca l'amore può iniziare delle frequentazioni molto interessanti. Chi ha una relazione è pronto ad ascoltare i consigli della dolce metà. Chi lavora nel commercio può essere più ambizioso del passato.

Leone: per la prima volta, la persona amata può portare una delusione. I single hanno delle confidenze inaspettate con una persona conosciuta di recente. Con impegno si possono raggiungere vari obiettivi.

Vergine: in questo periodo è probabile essere testardi.

Chi fa parte di una coppia rischia di essere ingenuo e di fidarsi troppo della persona amata. Per il campo lavorativo è una settimana abbastanza complicata.

Gli altri sei segni

Bilancia: i cuori solitari sono molto decisi a conquistare alcune persone. In questa settimana è fondamentale farsi rispettare. Chi lavora in proprio può essere poco tollerante.

Scorpione: con la famiglia, il dialogo è più aperto del previsto. Nei confronti dei figli è importante essere più comprensivi. Per i creativi e per gli artisti sono in arrivo molte soddisfazioni.

Sagittario: sul lavoro è necessario muoversi in modo razionale. Un cambiamento drastico potrebbe generare tensione. In questo periodo ci si può sentire un po’ appesantiti dal periodo.

Capricorno: chi ha una relazione è molto lunatico. Chi cerca l'amore può vivere una settimana stressante. Chi ha affrontato un trasferimento è abbastanza malinconico.

Acquario: è possibile sdrammatizzare i problemi con la dolce metà. Durante la settimana, i single possono trascorrere delle ore piacevoli insieme agli amici. I progetti lavorativi possono regalare delle belle soddisfazioni.

Pesci: l'amore risulta essere davvero molto passionale. I cuori solitari possono avere un confronto importante con la famiglia. Sull'ambito professionale meglio ragionare con la propria testa senza farsi troppo condizionare.