Le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 10 al 16 novembre invitano i Gemelli a cogliere al volo le occasioni. La Bilancia, invece, deve osare, rischiando di correre anche qualche rischio. Lo Scorpione domina la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni in classifica

12° in classifica Leone: le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 10 al 16 novembre invitano i nati sotto questo segno ad essere un po' più conservatori e meno consumisti. Nella vita a volte è importante riuscire a riparare le cose che non vanno, piuttosto che cambiarle.

Questo, naturalmente, vale anche per i rapporti.

11° Pesci: siete piuttosto intransigenti e meticolosi. Queste di solito non sono caratteristiche che vi appartengono, ma in questo momento domineranno la vostra personalità. In amore è necessario guardarsi le spalle, in quanto non tutti si stanno comportando onestamente con voi.

10° Bilancia: novità in arrivo dal punto di vista dei nuovi incontri. Questo non è un buon momento per osare o per fare dei colpi di testa. La cosa che vale la pena fare è agire con cautela, cercando di prendere le giuste decisioni per il vostro futuro. Non lasciatevi condizionare da nessuno.

9° Capricorno: a tirare troppo la corda, finisce che si spezza. Questo è un motto che sentite molto vostro in questo momento della vita.

Nel lavoro è necessario avere un po' di pazienza, e poi i traguardi arriveranno.

Oroscopo settimanale dei segni centrali

8° in classifica Cancro: momento altalenante per i nati sotto questo segno. Le stelle vi invitano ad essere un po' più decisi, soprattutto dal punto di vista dei rapporti di coppia. Sul lavoro dovete riflettere prima di prendere delle decisioni.

7° Sagittario: non vi arrendete dinanzi i primi ostacoli. Per raggiungere un obiettivo è necessario mostrare tenacia e coraggio. L'oroscopo vi invita ad essere lungimiranti e pieni di spirito d'iniziativa. Nel lavoro avete bisogno di una spinta per ingranare la marcia.

6° Vergine: fidatevi di più del vostro istinto e del vostro sesto senso.

Nel lavoro è importante essere coraggiosi e fare qualche passo nel buio per raggiungere degli obiettivi. Se ci sono state delle incomprensioni in amore, adesso è il momento di recuperare.

5° Ariete: ci sono delle sorprese in arrivo, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Cercate di gettarvi a capofitto in un nuovo progetto, in quanto questo è un momento ricco di creatività. Nel lavoro vi conviene essere un po' più attenti.

Prime quattro posizioni

4° in classifica Toro: nel lavoro è necessario salire al volo su di un treno, che potrebbe non ripassare facilmente. Nella vita è importante correre anche qualche rischio. In amore abbiate il coraggio di mostrarvi per quello che siete, con i vostri pregi e difetti.

3° Acquario: poco alla volta, vedrete che riuscirete a raggiungere dei traguardi importanti. La vita ha in serbo per voi qualche sorpresa, soprattutto in ambito affettivo. Tempo al tempo, non bruciate le tappe e vedrete che vi troverete bene.

2° Gemelli: buon momento per compiere un passo di qualità in grado di rivoluzionare la vostra vita. Ci sono delle occasioni all'orizzonte, ma dovete cercare di essere audaci. In amore potreste trovare a breve la vostra stabilità in questo periodo.

1°Scorpione: gli astri vi invitano a godere di questo momento ricco di positività e creatività. Lasciatevi scivolare addosso le cose che non hanno un reale valore nella scala gerarchica delle vostre priorità.