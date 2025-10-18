Questa settimana dal 20 al 26 ottobre, l'oroscopo dei tarocchi si concentra sul magico Bagatto, il protettore di coloro che desiderano esplorare nuove possibilità e avventure. Simbolo dell'inizio e della creatività senza confini, il Bagatto domina abilmente gli elementi a sua disposizione: terra, aria, fuoco e acqua. Infatti, attraverso la sua maestria, egli incoraggia un'esplorazione attiva e il dinamismo. Per i Gemelli, il Bagatto promette la possibilità di trasformare idee in realtà concrete, facendo uso della vostra innata curiosità e versatilità.

Per i Gemelli, il messaggio di questa carta si manifesta come un invito a intraprendere nuove avventure. La vostra natura duplice e brillante trova proprio nel Bagatto un alleato prezioso. In questa settimana, gli eventi si allineeranno per offrire nuove opportunità, strumenti e incontri che, se ben sfruttati, porteranno a successi incredibili. Potrebbe emergere una proposta di lavoro inaspettata o magari un progetto che avevate accantonato verrà rispolverato con un nuovo look. Il potere del Bagatto vi invita a concentrarvi su come manifestare la vostra visione unica del mondo.

Parallelismi con altre culture

In diverse culture, la figura dell'artista e del creatore è vista con grande rispetto e ammirazione.

Nella tradizione Yoruba, per esempio, Olódùmarè è considerato l'architetto del destino, colui che forgia i destini e le opportunità degli esseri umani. Similmente, nella filosofia induista, il dio Brahma è il creatore del cosmo, riversando nelle creazioni la sua inesauribile energia creativa. L'idea di modellamento e novità è condivisa anche nella simbologia del Quetzalcoatl delle popolazioni azteche, il serpente piumato che, attraverso i suoi poteri, genera cambiamenti e innovazioni. Queste figure, proprio come il Bagatto, incarnano la possibilità infinita di creare nuovi percorsi e storie.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: coltivate la magia della curiosità

L'oroscopo dei tarocchi consiglia di seguire l'impulso del Bagatto coltivando l'arte della curiosità e dell'adattabilità.

Lasciate spazio ai nuovi inizi, senza timore di uscire dalla zona di comfort. Potrete esplorare attività che non avete mai considerato prima, come un nuovo sport o una disciplina artistica. Ampliate la vostra rete sociale con conversazioni che aprano la mente e che vi ispirino a sperimentare. Affidatevi alla vostra innata capacità di adattamento per affrontare le sfide che il destino potrebbe porre sul vostro cammino, sapendo che ogni esperienza è una lezione da apprendere. Ricordate che, come il Bagatto, la vostra forza sta nella capacità di trasformare il potenziale in qualcosa di tangibile e prezioso.