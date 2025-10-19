Per questa settimana, dal 20 al 26 ottobre 2025, l'oroscopo dei tarocchi per i Pesci si concentra sulla Luna, un arcano maggiore che evoca il mistero e l'intuizione. La Luna è simbolo di profondità emotive, sogni nascosti e dell'inconscio che si manifesta nelle sue mille sfumature. Questo arcano si presenta quando c'è bisogno di ascoltare il proprio io interiore e affrontare i meandri segreti della propria psiche, un invito a navigare le acque oscure ma affascinanti del proprio mondo emotivo.

Per i Pesci, segno intrinsecamente legato all'acqua e alla sensibilità, la Luna non è una strana compagna ma piuttosto un'amica fidata.

Durante questa settimana, potreste sperimentare una maggiore empatia e una capacità acuita di comprenderne le emozioni. È un periodo propizio per abbandonarsi all'intuizione, alla creatività e ai sogni. La Luna incoraggia a divezzarvi dalla razionalità e ad abbracciare la bellezza di ciò che non è sempre visibile in superficie. Una settimana ideale per esplorare la vostra spiritualità e lasciarsi guidare dai segnali più sottili dell'universo, che spesso sfuggono all'attenzione distratta della quotidianità.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia egiziana, la dea Iside rappresentava il potere della Luna e dell'illuminazione interiore, guida nella ricerca di saggezza nascosta. Allo stesso modo, nella tradizione nativa americana, il potere della Luna è venerato come il tempo per i rituali di visione e introspezione che portano a nuovi inizi e comprensioni.

In India, le celebrazioni della Navratri onorano diverse forme della dea che riflettono vari aspetti della luce lunare, simbolo di energia femminile divina e rinnovamento. Queste tradizioni sottolineano il potere evocativo della Luna e il suo ruolo come traghettatrice verso la saggezza interiore e la trasformazione personale. Attraverso queste connessioni culturali, i Pesci possono trovare un'affinità con il loro desiderio innato di connettersi con il più profondo significato delle emozioni e dell'intuizione.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate la vostra Luna interiore

Il consiglio dell'oroscopo dei tarocchi di questa settimana per i Pesci è di abbracciare e abbandonarvi alla vostra Luna interiore.

Considerate di ritagliarvi del tempo per pratiche meditative e contemplative che vi aiutino a scoprire i messaggi nascosti del vostro subconscio. Tenere un diario dei sogni può rivelare schemi e intuizioni che altrimenti sfuggirebbero alla vostra coscienza vigile. Lasciate che queste visioni vi guidino nel prendere decisioni che riflettono la vera natura dei vostri desideri e delle vostre aspirazioni. L'immersione nelle arti, come la pittura o la musica, può fungere da catalizzatore per esprimere il tumulto interiore in modo costruttivo e liberatorio. In questo spazio sognante e misterioso, i Pesci troveranno la loro più autentica espressione di sé.