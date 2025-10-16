Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, i Pesci sono influenzati dall'arcano maggiore della Luna. Questa carta simboleggia il regno dell'intuizione, dei sogni e dell'inconscio. La Luna illumina le ombre della nostra psiche, mostrando che ciò che si trova nascosto può essere fonte di rivelazioni profonde. Nella tradizione dei tarocchi, la Luna è anche associata con l'inganno e le illusioni, ma è proprio attraverso queste nebbie che si scoprono le verità interiori. Per i Pesci, segno di acqua e grande sensibilità, questa carta è un invito ad abbracciare il proprio mondo interiore e le sue mutevoli maree.

Nel contesto astrale dei Pesci, il messaggio della Luna invita a esplorare profondamente i propri sogni e intuizioni. La naturale empatia e sensibilità di questo segno trovano rispondenza nella capacità della Luna di navigare tra la realtà manifesta e quella nascosta. Questa giornata potrebbe portare un'ondata di emozioni latenti, spingendovi a riflettere su questioni irrisolte del passato. Approfittate di questo periodo per intrecciare i fili del vostro subconscio nella vostra vita quotidiana, lasciando che le intuizioni guidino le vostre decisioni e azioni. Simbolicamente, la Luna vi chiede di fidarvi del vostro sesto senso.

Parallelismi con altre culture

In molte culture, la luna è un potente simbolo di mistero e conoscenza nascosta.

Presso i Maya, la dea della luna era considerata una porta verso la comprensione del futuro e del passato, con l'abilità di influenzare eventi terreni. In Africa, il popolo Yoruba, attraverso il loro sistema di divinazione Ifá, attribuisce alla luna qualità di saggezza e ciclicità, riconoscendo il suo potere di guidare l'umanità attraverso tempi di oscurità e incertezza. Anche in Giappone, Tsukuyomi, il dio della luna, rappresenta l'equilibrio perfetto tra l'ombra e la luce, insegnando che le verità più profonde si celano spesso lontano dall'occhio diretto del sole. Queste tradizioni ci mostrano che la ricerca di significati nascosti è un tema universale, presente in ogni angolo del mondo.

Consiglio delle stelle per i Pesci: seguite l'intuizione

L'oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di dare ascolto alla vostra intuizione, fidandovi del potere rivelatore della Luna. Potreste considerare di annotare i vostri sogni al risveglio, esplorandoli come una guida simbolica per la vostra giornata. Cercate momenti di silenzio nella natura dove lasciare che la mente si calma, permettendo ai simboli interiori di emergere e offrirvi prospettive chiare sulle vostre sfide. La meditazione o il suono dell'acqua che scorre potrebbe aiutarvi a connettervi più direttamente con il vostro profondo io. Infine, non ignorate le sensazioni o i presentimenti; la saggezza della Luna vi chiama a percorrere il sentiero dell'intuito con fiducia.