Per i Pesci, l'oroscopo di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, si tinge del raggiante numero 19 della Smorfia napoletana, che rappresenta 'a resata, ovvero la risata. Una giornata che invita a vivere con leggerezza e a cogliere ogni occasione di gioia che si presenta. Questo numero è un promemoria per i Pesci di quanto sia importante trovare motivi per sorridere anche nelle situazioni più inaspettate, unendo la natura empatica e sognante del segno a quella irriverente e gioiosa della cultura napoletana.

I Pesci, spesso immersi nel loro mondo di fantasia e sentimento, oggi possono trovare nello spirito dell'allegria un alleato per affrontare la realtà con un approccio più fresco e positivo.

Il numero 19 incoraggia a rompere i vecchi schemi, trasformando momenti di incertezza in occasioni per abbracciare nuove prospettive. La risata diventa così una risorsa potente, un promemoria che ricorda ai nativi del segno l'importanza di alleggerire il carico emotivo e di godere delle piccole gioie quotidiane.

Parallelismi con altre culture: la risata nel mondo

Il concetto di risata, rappresentato dal numero 19, trova eco in varie culture del mondo. Nell'antico Giappone, l'arte del Rakugo, un monologo comico lungo e coinvolgente, ha sempre usato l'umorismo per riflettere sulle ironie della vita e connettere il pubblico attraverso la narrazione. In questo modo, la cultura giapponese riconosce il potere della risata come strumento di coesione sociale e di introspezione.

Anche in India, il Laughter Yoga combina la terapia del sorriso con tecniche di respirazione per promuovere la salute e il benessere mentale. Questa pratica ha guadagnato popolarità a livello globale grazie alla sua capacità di trasformare l'energia interna attraverso semplici esercizi di risata, dimostrando che il buonumore è contagioso e apporta benefici sia fisici che emozionali.

Nei paesi africani, uno dei modi più comuni per integrare l'umorismo nella vita quotidiana è tramite le storie dei Griot. Questi antichi cantastorie utilizzano la narrazione non solo per preservare la storia e la cultura, ma anche per impartire lezioni morali e intrattenere le comunità con il riso.

Queste usanze dimostrano che la risata, come il numero 19 della Smorfia napoletana, è una lingua universale che attraversa le barriere culturali e linguistiche; unisce gli individui trasformando le esperienze comuni in territori condivisi e familiari.

Consiglio delle stelle per i Pesci: ridere per crescere

Oggi le stelle consigliano ai Pesci di fare della risata il loro mantra quotidiano. Ogni occasione di gioia, non importa quanto piccola, ha il potere di trasformare l'umore e alleggerire l'animo. L'uso dell'umorismo, in particolar modo nella risoluzione di conflitti o incomprensioni, può aprire le porte della comunicazione e portare nuovi livelli di comprensione e amicizia.

Concedetevi momenti di distrazione con persone care o semplicemente regalatevi una pausa, una risata genuina che vi aiuterà a trovare il vostro equilibrio. Anche i momenti di difficoltà possono essere affrontati ribaltando la prospettiva con un tocco di ironia, che smorza la tensione e apre spazi di riflessione e creatività.

Infine, conclude la giornata con un pensiero positivo e una risata che racchiuda il meglio di quanto vissuto. Così facendo, si sviluppa non solo la capacità di ridere, ma anche di crescere emotivamente, imparando a godere della vita e a creare connessioni significative.