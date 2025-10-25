L'oroscopo di domenica 26 ottobre ha in serbo diverse sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare i movimenti del giorno, con particolare attenzione alla sfera sentimentale e sociale. Verrà dato spazio anche a desideri, aspettative e passioni personali.

Ariete e Scorpione non avranno le idee chiare. Tenderanno a tornare sempre sulle stesse opzioni, senza riuscire a prendere una decisione netta. Appariranno confusi e abbastanza statici. Leone e Sagittario, invece, si prepareranno ad accogliere ogni novità con entusiasmo. Non vedranno l'ora di rimettersi in gioco e di ricominciare da zero.

Oroscopo del 26 ottobre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: dovrete confrontarvi con dubbi e perplessità. Farete fatica a intraprendere una direzione certa. Continuerete a porre domande a voi stessi e agli altri, nel tentativo di fare chiarezza.

Toro: vi concentrerete sulle relazioni interpersonali. Sarete molto aperti al dialogo e avrete voglia di socializzare. Difficilmente qualcuno riuscirà a intimorirvi. Inoltre, saprete sempre cosa dire.

Gemelli: userete questa giornata di pausa per recuperare le energie. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle le difficoltà e ad abbracciare un nuovo stile di vita.

Cancro: sarete molto emotivi. Vi commuoverete con facilità e affronterete la giornata con empatia.

Riuscirete a mettervi facilmente nei panni degli altri.

Leone: sarete pronti a vivere nuove avventure. Deciderete di rimettervi in modo di fare esperienze inedite. Apparirete dinamici, desiderosi di imparare e sempre più curiosi.

Vergine: vi ritroverete a ripetere sempre le stesse identiche cose. Avrete l'impressione che gli altri non vi ascoltino e questo non vi piacerà affatto. Sarete un po' più nervosi del solito.

Bilancia: in amore, non lascerete nulla al caso. Cercherete di fortificare il rapporto di coppia, in modo da renderlo stabile e duraturo. Vi fiderete ciecamente della persona amata.

Scorpione: non saprete bene come comportarvi. Qualsiasi strada vi sembrerà sbagliata. Così, rimarrete fermi ad attendere il segnale giusto.

Sagittario: non sarete disposti a subire passivamente. Avrete dei traguardi ben precisi da raggiungere e lotterete con tutte le vostre forze per farcela.

Capricorno: non riuscirete a riposare neanche per un istante. Avrete tante responsabilità e numerosi impegni. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a delegare qualcosa.

Acquario: sarete creativi e divertenti. Con i vostri discorsi, sorprenderete le persone che vi saranno accanto. Potrebbe essere il momento giusto per fare il primo passo.

Pesci: avrete una spiccata intelligenza emotiva. Non riuscirete a ignorare il dolore degli altri, ma cercherete di fare la vostra parte per aiutarli.