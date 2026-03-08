Una nuova settimana sta per cominciare. L'osservazione dei pianeti, per gli amanti dell'astrologia, consente di cogliere tutti quegli elementi che influiranno sulla quotidianità dei segni zodiacali. La ruota della fortuna girerà e i profili verranno travolti da cambiamenti inaspettati. L'oroscopo di lunedì 9 marzo, di conseguenza, è pronto a mettere in luce punti di forza e di debolezza, con particolare attenzione nei confronti del lavoro, dell'amore e della socialità.

Il Leone e lo Scorpione saranno molto soddisfatti. Avranno tantissime energie da utilizzare e questo permetterà loro di brillare come delle stelle.

La Vergine e l'Acquario, invece, si dedicheranno completamente alla sfera sentimentale. Il legame con il partner sarà saldo e in crescita.

Oroscopo di lunedì 9 marzo: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: cercherete di dare il massimo sul posto di lavoro. Avrete una forza di volontà d'acciaio e tanta voglia di brillare. Le cose andranno per il verso giusto, ma sarà importante dare maggiore importanza ai colleghi. Un buon gioco di squadra, infatti, vi permetterà di accorciare i tempi e di svolgere progetti ancora più elaborati. Ovviamente, dovrete essere pazienti perché i frutti non verranno raccolti subito.

Toro: non avrete alcuna intenzione di rinunciare ai vostri sogni. Purtroppo, al momento, non avrete le risorse necessarie per realizzarli tutti.

Vi renderete conto di dover lavorare su voi stessi, senza alcuna esitazione. Sarà la fatica a permettervi di raggiungere limiti mai presi in considerazione prima. La solitudine, inoltre, potrebbe trasformarsi velocemente in un'arma a doppio taglio.

Gemelli: sarete un po' insoddisfatti dal punto di vista lavorativo. Vi mancherà la vostra vecchia stabilità e andrete alla ricerca delle proverbiali risposti. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare ad abbassare il livello di stress, magari attraverso uno dei vostri hobby preferiti o una passeggiata nel parco. Sarà inutile mettere troppa carne al fuoco e sperare di poter gestire tutto.

Cancro: la vostra empatia rappresenterà un punto di forza non indifferente.

Vi consentirà di stringere legami profondi e di comprendere i pensieri delle persone che vi circonderanno. Troverete sempre il modo per dire la cosa giusta. Attenzione, però, a non farvi carico di situazioni eccessivamente pesanti: potreste restare scottati, senza riuscire a metabolizzarle in tempi brevi.

Leone: sarete sorprendentemente coraggiosi. Dimostrerete di essere in possesso di una forza di volontà non indifferente. Vi muoverete con sicurezza, trasmettendo emozioni positive anche agli altri. Sarete indipendenti e straordinariamente liberi. Non vorrete legami di alcun tipo. Vi limiterete a frequentare la famiglia e gli amici. Non ci saranno novità dal punto di vista romantico e vi andrà bene così.

Vergine: l'amore è nell'aria e voi sarete pronti a respirare la sua essenza fino in fondo. Vorrete rendere felice il partner, occupandovi delle sue necessità e cercando di trasformarvi nel suo principale punto di riferimento. Starete sulla strada giusta, ma non dovrete essere troppo insistenti. Sarà meglio adottare un approccio più moderato, capace di produrre cambiamenti duraturi e profondi.

Bilancia: vi sentirete un po' in imbarazzo dal punto di vista sentimentale. Avrete la sensazione di non riuscire a trovare le parole giuste. Cercherete di creare un clima positivo e accogliente, ma rischierete di ottenere l'opposto. L'oroscopo del giorno vi consiglia di affidarvi al partner e di abbandonare il desiderio di voler controllare tutto.

La situazione migliorerà velocemente.

Scorpione: le persone attorno a voi vi troveranno più scoppiettanti che mai. Avrete così tanta energia da non riuscire a incanalarla tutta. Vi piacerà trovarvi al centro dell'attenzione e agire per il bene delle persone care. Impiegherete la stessa cura anche sul posto di lavoro. Non sarete mai stanchi e concluderete il turno con il sorriso. Sarete anche carismatici e abili in amore.

Sagittario: farete fatica a nascondere la vostra delusione. Proverete a non far trapelare i vostri sentimenti, ma sarà tutto inutile. La famiglia e gli amici di lunga data se ne accorgeranno subito. Le loro domande, tuttavia, non vi permetteranno di sentirvi meglio. Al contrario, comincerete ad avvertire uno spiacevole peso sulle spalle.

Sarà fondamentale parlarne subito.

Capricorno: dovrete prestare attenzione alle varie circostanze. Agire d'impulso, con l'attuale quadro astrale, potrebbe costarvi davvero caro. Sarà meglio prendervi tutto il tempo necessario per ragionare. Un confronto diretto con gli amici, la famiglia e il partner potrebbe farvi vedere le cose da un altro punto di vista. L'importante sarà non tradire i vostri valori e non farvi attirare da opportunità senza futuro.

Acquario: il feeling con il partner non farà altro che aumentare. Finalmente, sarete pronti a gettarvi tra le sue braccia senza alcun timore. Vi sentirete a vostro agio e la persona amata potrà dire lo stesso. Comincerete anche a organizzare delle attività divertenti da fare insieme.

Una piccola gita potrebbe aiutarvi a raggiungere il benessere tanto desiderato. Sarà bene optare per un luogo tranquillo.

Pesci: il vostro umore migliorerà velocemente. Vi sentirete pronti ad affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra. Non darete molto peso agli ostacoli. Tenderete a concentrarvi sugli aspetti più positivi e a dare importanza solo alle persone leali e degne di fiducia. Il vostro approccio vi permetterà di avvicinarvi alla realizzazione di alcuni sogni nel cassetto. Verrete aiutati anche da un pizzico di fortuna.