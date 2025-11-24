L'ultimo mese dell'anno inizia proprio di lunedì, ed ecco che la settimana dall'1 al 7 dicembre vede il Leone faticare in ultima posizione, con un ritmo incostante e molta pazienza. Bene, invece, il Toro che si aggiudica il 1° posto in classifica. Approfondiamo l'oroscopo settimanale.

Classifica e oroscopo della settimana fino al 7 dicembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Leone - La prima settimana di dicembre si apre con un ritmo incostante che richiede pazienza e sangue freddo. Il lavoro o le responsabilità professionali sembrano rallentare e creare ostacoli che non avevate previsto.

Per questo motivo avrete bisogno di puntare tutto sulle relazioni più strette, soprattutto sulla famiglia o sulla persona amata, luoghi sicuri in cui ritrovare slancio e conforto. Cercate di non rinchiudervi in casa, perché proprio una passeggiata o un’uscita improvvisata potrebbe schiarirvi le idee. Ci saranno momenti in cui servirà lucidità per evitare errori o ritardi, ma verso il weekend l’atmosfera diventerà più leggera e rassicurante. Non si escludono piccole entrate economiche inaspettate che vi aiuteranno a respirare.

1️⃣1️⃣- Acquario - La sensazione di avere qualcuno contro potrebbe accompagnarvi per buona parte della settimana. Dovrete mantenere la calma e non reagire impulsivamente, perché ogni parola detta con troppa foga rischia di peggiorare la situazione.

I cuori solitari potrebbero sentirsi scoraggiati, soprattutto se le ultime delusioni si fanno ancora sentire. Chi vive da anni una relazione dovrà affrontare alcune conversazioni delicate legate alla gestione del denaro. Avrete anche voglia di cambiare qualcosa nel vostro aspetto o nel guardaroba, come se sentiste la necessità di alleggerirvi da un peso simbolico. Prima di compiere scelte drastiche, concedetevi un paio di giorni per riflettere. Il weekend porterà maggiore serenità e un sonno più riposante.

1️⃣0️⃣- Sagittario - I primi giorni della settimana richiama­no il bisogno di portare a termine alcune commissioni che rimandate da tempo. La stanchezza sarà più intensa del solito e qualcuno potrebbe affrontare un lieve calo fisico.

Sarete determinati a non arrivare impreparati alle festività, motivo per cui inizierete a programmare ciò che servirà per evitare corse all’ultimo minuto. Una persona speciale potrebbe contattarvi con una novità capace di cambiare umore e prospettive. In casa avrete l’impulso di riorganizzare gli spazi: potreste spostare mobili, eliminare ciò che non serve, creare un ambiente più accogliente.

9️⃣- Cancro - Nelle prime giornate della settimana, chi vive un matrimonio o una relazione stabile potrebbe trovarsi a dover affrontare qualche difficoltà, soprattutto se ci sono questioni pratiche irrisolte. Le spese impreviste rischiano di assorbire più energie del previsto, ma con l’avanzare dei giorni la situazione tornerà a essere più pacifica e gestibile.

Chi ha chiuso da poco una frequentazione ritroverà una sorprendente leggerezza e la capacità di guardare avanti senza rimpianti. Fate attenzione al vostro benessere, perché piccoli fastidi potrebbero rallentarvi. Da metà settimana in poi, un clima più disteso vi permetterà di recuperare sicurezza.

8️⃣- Bilancia - La settimana richiederà concentrazione e una buona capacità di organizzazione. Qualcuno dovrà dedicare tempo alla casa o a una persona che necessita di attenzioni speciali. Avete una sensibilità profonda che spesso vi porta a pretendere troppo da voi stessi, ma ora dovrete imparare anche ad affidarvi a chi vi sta vicino. Un progetto a cui lavorate da tempo si avvicina a una sua fase importante e richiede dedizione.

Qualcuno potrebbe farvi irritare con un comportamento superficiale, ma riuscirete comunque a mantenere il controllo. Dormite di più, limitate gli eccessi di caffè e coinvolgete i più piccoli nelle preparazioni natalizie durante il weekend: sarà un modo per alleggerire lo spirito.

7️⃣- Gemelli - La prima settimana di dicembre vi spingerà a ricapitolare molte situazioni, soprattutto legate alle entrate e alle uscite economiche. Dovrete rivedere alcuni conti e affrontare transazioni inattese. Una chiamata o la visita di un parente potrebbe riportare alla mente ricordi lontani. Non si escludono brevi spostamenti familiari o piccole gite. Il weekend sarà più rilassante, anche se vi ritroverete a rimettere in ordine la casa e iniziare ad addobbarla per il Natale.

Qualcuno potrebbe chiedervi un favore, e la vostra disponibilità sarà apprezzata.

6️⃣- Capricorno - Una questione che sembrava innocua potrebbe complicarvi la settimana, richiedendo concentrazione e pazienza. Nel lavoro avrete bisogno di mantenere lucidità per non farvi sopraffare da imprevisti o incomprensioni. Nelle amicizie emergeranno confidenze preziose che vi faranno riflettere su ciò che conta davvero. Qualcuno potrebbe scegliere di rinnovare il proprio aspetto ed entrare con entusiasmo nello spirito delle festività. Il weekend sarà ricco di calore umano: tra decorazioni, shopping e momenti leggeri, ritroverete il buonumore. Un pizzico di leggerezza vi farà scoprire quanto un sorriso possa cambiare l’intera giornata.

5️⃣- Ariete - La settimana parte con una spinta positiva che vi permette di mettere ordine tra impegni, famiglia e responsabilità personali. Potreste sentirvi meno spronati in alcuni momenti, soprattutto se in casa ci sono questioni legate ai figli o al partner che richiedono attenzione. Le spese degli ultimi giorni di novembre richiederanno una revisione, e sarà necessario fare un bilancio preventivo per non essere travolti dagli acquisti di questo periodo. L’energia, però, non vi mancherà: avrete la forza di affrontare ogni intoppo e di difendere ciò che ritenete giusto. Nel weekend la famiglia si riunirà e qualcuno inizierà a tirare fuori scatole, luci e decorazioni per preparare l’ambiente alle feste.

4️⃣- Vergine - Dopo mesi intensi, sentite il bisogno di staccare la spina e respirare. Questa settimana vi offrirà l’occasione per alleggerire il peso accumulato e trovare nuove strategie per affrontare ciò che vi preoccupa. Potreste cambiare abitudini, dedicarvi a un’attività diversa o ritrovare interesse per qualcosa che avevate messo da parte. Chi è in cerca di lavoro avrà buone possibilità di trovare un’occupazione, anche temporanea. Chi deve partire per un viaggio dovrà controllare con cura documenti e dettagli. Martedì sarà ideale per dare una rinfrescata al vostro look e sentirvi più sicuri.

3️⃣- Scorpione - Nella settimana che vi attende avrete modo di parlare con una persona che nutre un sentimento rimasto nascosto.

Questo incontro potrebbe sorprendervi e aprire nuove prospettive emotive. Cercate di essere più presenti in famiglia, perché qualcuno potrebbe aver bisogno della vostra attenzione. Un ostacolo apparentemente insormontabile richiederà l’aiuto di una persona fidata: non abbiate timore di chiedere supporto. Il weekend richiede prudenza in cucina, ma arriveranno anche notizie incoraggianti sul fronte economico che vi aiuteranno a tirare un sospiro di sollievo.

2️⃣- Pesci - Per voi, che amate l’atmosfera calda delle tradizioni, questa settimana rappresenta un invito a riorganizzare la casa e sistemare ogni dettaglio in vista del periodo natalizio. Vi sentirete più motivati del solito a mettere ordine e gestire meglio le spese.

Avrete voglia di riportare equilibrio e serenità all’interno del vostro nido domestico. Nel fine settimana ritroverete un vecchio oggetto a cui siete legati e lo utilizzerete per personalizzare gli addobbi. Il desiderio di amare e lasciarvi andare tornerà vivo, e nelle coppie l’intesa si rinforzerà con vivacità. Possibili piccoli viaggi, ma meglio verificare le condizioni meteo.

1️⃣- Toro - Vi muoverete con un sorriso spontaneo per tutta la settimana, anche se qualche pensiero a tratti potrebbe turbarvi. Le feste vi emozionano, ma non sempre amate le visite dei parenti troppo invadenti. Sarà importante mantenere la giusta distanza da chi porta negatività nella vostra vita. Nel weekend potreste ricevere un messaggio inatteso da una persona a cui siete molto legati.

Il fine settimana si tingerà di incontri piacevoli, gite improvvisate e momenti familiari dedicati agli addobbi. Tra sabato e domenica riscoprirete il piacere di condividere attimi semplici e autentici.