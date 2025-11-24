L'oroscopo del weekend 29 e 30 novembre si presenta avvincente, complice la duplice transizione lunare. Sabato la Luna si trova in Pesci, mentre domenica l'astro argentato entra nella casa dell'Ariete. Anche se il Sagittario si ritrova penalizzato all'ultima posizione, in realtà questo periodo permette di rivoluzionare ogni cosa. In 1^ posizione troviamo il Pesci. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo del fine settimana 29-30 novembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Sagittario. State attraversando un momento in cui vorreste rivoluzionare tutto, ma la situazione economica sta frenando il vostro slancio.

Questa sensazione di blocco potrebbe rendervi più irrequieti del solito. Prendetevi il tempo necessario per osservare ciò che vi circonda: ispirazioni utili arriveranno proprio dai dettagli più inattesi. Tra i single più giovani sono possibili incontri vivaci e sorprendenti, ma le coppie consolidate dovranno fare i conti con una certa tensione che si trascina da giorni. Non ignorate ciò che sentite: il confronto sincero sarà l’unico modo per ritrovare equilibrio.

1️⃣1️⃣- Toro. Vi aspetta un fine settimana dai ritmi intensi, soprattutto negli spostamenti. Chi vive in zone più tranquille potrebbe avere momenti di apatia e un senso di distacco dalla routine, mentre chi è in coppia da poco sentirà il desiderio di trascorrere del tempo insieme in modo leggero e autentico.

Una frase sgradita potrebbe irritarvi più del previsto, quindi cercate di non reagire d’impulso. La noia tende a trasformarsi in irritazione e questo rischia di pesare sui legami familiari. In arrivo una chiamata inattesa da un parente o da una conoscenza lontana che porterà ricordi e qualche riflessione.

1️⃣0️⃣- Ariete. Dopo una settimana impegnativa, avrete bisogno di rallentare e ascoltare il vostro corpo. Rimandare qualche impegno vi permetterà di ricaricarvi e di affrontare meglio i prossimi giorni. Si apre un periodo sorprendentemente favorevole per il benessere, ma in ambito sentimentale sarà importante procedere con delicatezza. Potrebbero arrivare uscite romantiche o gesti spontanei che riportano il sorriso.

Controllate però le spese: le vostre finanze stanno risentendo di alcuni eccessi, e un po’ di prudenza sarà fondamentale.

9️⃣- Vergine. Il weekend sarà caratterizzato da una serie di obblighi e responsabilità, soprattutto sabato, quando vi ritroverete a destreggiarvi tra casa e lavoro. La vostra precisione vi aiuta, ma rischiate di affaticarvi senza accorgervene. La domenica sarà una boccata d’aria, ideale per recuperare energie e ritrovare un ritmo più umano. Potrebbe emergere la voglia di concedervi un piccolo sfizio culinario, ma cercate di non esagerare con ciò che vi appesantisce. Qualche ora di puro relax vi rimetterà in sesto.

8️⃣- Gemelli. Il fine settimana si tinge di passione, soprattutto per chi vive un rapporto stabile e stimolante.

I single potrebbero ritrovarsi coinvolti in nuove conoscenze, anche tramite social o contatti virtuali. Sarete brillanti nella comunicazione, ma è comunque importante mantenere il giusto distacco per evitare illusioni. La casa richiede attenzione e una mano esterna potrebbe aiutarvi a riorganizzare qualche dettaglio lasciato da parte da troppo tempo. Evitate di cadere nell’inerzia, perché la vostra energia cresce proprio muovendovi.

7️⃣- Bilancia. Vi sentite divisi tra ciò che desiderate e ciò che ritenete opportuno fare. I sentimenti contrastanti che provate potrebbero rendervi più indecisi del solito, soprattutto se vivete ancora nella casa di famiglia e sentite il bisogno di autonomia. Nel rapporto di coppia serve ridurre le distanze emotive, perché l’altra persona percepisce un certo distacco.

Per chi è single, una nuova amicizia potrebbe nascere spontaneamente, ma è importante non correre troppo. La vostra sensibilità avrà un ruolo fondamentale nel comprendere ciò che vi rende davvero sereni.

6️⃣- Acquario. Il fine settimana porta con sé impegni da sistemare e un certo carico di stress accumulato. Sentite spesso di essere gli unici a fare tutto, e questo vi porta a sbuffare senza dirlo apertamente. È il momento di pretendere collaborazione: non potete fare sempre tutto voi. Nel lavoro fate attenzione a commenti istintivi o abbagli, soprattutto se operate anche nel weekend. Le coppie giovani dovranno vigilare su piccoli malintesi che rischiano di trasformarsi in incomprensioni più grandi.

Accettare ciò che non funziona è il primo passo per migliorare.

5️⃣- Scorpione. Vi aspetta un weekend energico e movimentato. Avete retto un ritmo pesante nelle ultime settimane, correndo da una parte all’altra senza sosta. In casa non si escludono discussioni vive, spesso dovute alla stanchezza accumulata, ma una visita o una sorpresa potrebbe alleggerire l’atmosfera. La domenica vi vedrà più pigri e desiderosi di rimanere tra le coperte, cosa che vi farà bene. Imparate ad ascoltare il corpo, perché vi sta chiedendo una pausa.

4️⃣- Leone. Avete concluso delle giornate abbastanza serene e il weekend sembra aprirsi nel segno della fiducia. La domenica, però, potrebbe portarvi situazioni inattese che richiedono rapidità e lucidità.

Alcuni di voi potrebbero ricevere segnali importanti sul fronte affettivo: chi è single farebbe bene a non rifiutare un invito o un incontro, mentre chi nutre un sentimento dovrebbe trovare il coraggio di esprimersi. Attenzione alle occasioni che passano veloci: basterà un gesto istintivo per cambiare il corso della giornata.

3️⃣- Cancro. Vi troverete a gestire alcune questioni economiche e a fare chiarezza su programmi futuri. Avete bisogno di ordine, soprattutto per affrontare con serenità ciò che vi attende nelle prossime settimane. Sta per iniziare un periodo ricco e significativo, che porterà movimento nella vostra vita e una nuova consapevolezza. In famiglia ritroverete armonia, soprattutto nelle coppie che hanno vissuto un lieve distacco emotivo.

Dedicate tempo ai vostri affetti più stretti: sarà proprio la condivisione a riportarvi equilibrio.

2️⃣- Capricorno. Una sorpresa potrebbe rendere vivace questo sabato e farvi guardare al weekend con spirito diverso. Anche se siete spesso impulsivi, ora avete bisogno di riflettere attentamente prima di agire. La domenica sarà ricca di incontri e scambi piacevoli. Una persona con cui parlerete più del previsto potrebbe nutrire un interesse che non vi ha mai rivelato. Sta a voi decidere se accogliere questa attenzione o lasciarla sfumare.

1️⃣- Pesci. Questo fine settimana vi incoraggia a tornare tra le persone e a lasciarvi coinvolgere da ciò che succede attorno a voi. Avete aspettative alte, forse troppo, ed è per questo che rischiate di rimanere delusi quando le cose non vanno come immaginate.

Sabato potrebbe essere agitato, soprattutto se lavorate o se dovete gestire cambiamenti improvvisi. La domenica porta un miglioramento, anche se il corpo potrebbe sentirsi stanco. Limitate il tempo trascorso sui social e tornate a osservare ciò che succede nella vita reale: lì troverete risposte autentiche.