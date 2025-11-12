L'oroscopo del 15 e del 16 novembre 2025 assegna un voto nove ai nati sotto il segno del Toro per la loro determinazione e allo Scorpione che potrà contare su un'ottima forza interiore; sette ai Gemelli e all'Acquario che dovranno mantenere un certo equilibrio.

Segni di Fuoco

Ariete – Votazione: 8/10. Il weekend vi invita a concentrarvi sulle questioni pratiche e domestiche. Marte in Vergine sostiene la vostra organizzazione e vi aiuta a trasformare le idee in azioni concrete. Evitate conflitti inutili: il dialogo chiaro porta i risultati migliori.

Leone – Giudizio: 7.5/10. Momento di riflessione sulle relazioni intime e professionali. Venere in Bilancia favorisce compromessi e armonia, ma dovrete fare attenzione a non lasciare che l’orgoglio vi blocchi.

Sagittario – Voto: 8. L’energia del Sole in Scorpione vi spinge verso una maggiore introspezione. Approfittate del weekend per chiarire priorità e obiettivi, soprattutto nelle questioni pratiche e finanziarie.

Segni di Terra

Toro – Votazione: 9/10. La Luna crescente nel vostro segno porta energia emotiva e praticità. Ottimo periodo per consolidare progetti, fare acquisti ponderati o pianificare investimenti. La vostra determinazione viene premiata.

Vergine – Giudizio: 8/10. Marte nel vostro segno rafla concentrazione.

È un weekend ideale per riorganizzare la vita quotidiana e risolvere questioni arretrate. Piccole vittorie vi daranno grandi soddisfazioni.

Capricorno – Votazione: 7.5/10. Buon momento per mettere ordine nei rapporti professionali. Non lasciate che i dettagli vi intrappolino: pensate al quadro generale e agite con pazienza.

Segni d’Aria

Gemelli – Votazione: 7/10. Fine settimana utile per rivedere piani e comunicazioni. Marte e Venere aiutano nei rapporti sociali, ma attenti ad essere equilibrato e a non disperdere energie in discussioni inutili.

Bilancia – Votazione: 8.5/10. Venere nel vostro segno vi rende magnetici e diplomatici. È un buon momento per chiarire malintesi, rafforzare legami e approcciare trattative importanti.

Acquario – Giudizio: 7/10. Weekend che richiede equilibrio tra lavoro e vita privata. La Luna in Toro vi invita a rallentare e godervi piccoli piaceri, mentre Marte sostiene iniziative.

Segni d’Acqua

Cancro – Votazione: 8.5/10. Luna in Toro favorisce riflessione su relazioni e progetti a lungo termine. È un buon momento per rivedere strategie familiari o finanziarie e prendere decisioni ponderate.

Scorpione – Votazione: 9/10. Sole nel vostro segno accende energia e passione. Weekend ideale per trasformazioni personali e chiarimenti nelle relazioni intime. La vostra forza interiore è al top.

Pesci – Giudizio: 8/10. Fine settimana di introspezione e cura emotiva. Approfittate della Luna in Toro per stabilizzare routine e emozioni. Momento favorevole anche per progetti creativi o spirituali.concretezza.