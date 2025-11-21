Secondo l'oroscopo del 23 novembre 2025 i Gemelli hanno degli atteggiamenti molto impulsivi, il Cancro è nervoso e l'Acquario può essere triste. Di seguito approfondiamo il dettaglio per tutti i segni della giornata di domenica.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: per chi cerca l'amore è un momento molto complicato. Qualcosa può distrarre chi fa parte di una coppia. Questa è la giornata adatta per ricevere importanti conferme lavorative.

Toro: è opportuno fermarsi e riflettere con molta attenzione. I single possono avere delle incomprensioni con delle persone conosciute di recente.

Sul campo professionale sono in arrivo delle belle soddisfazioni.

Gemelli: degli atteggiamenti impulsivi possono fare preoccupare il partner. I cuori solitari possono essere abbastanza confusi. L'ambito lavorativo può procedere in modo molto altalenante.

Cancro: dopo un periodo pesante è possibile essere più tranquilli. Una questione finanziaria in sospeso può portare nervosismo. La salute ha bisogno di controlli molto più approfonditi, per evitare dei problemi in futuro.

Leone: per chi cerca l'amore è in corso una buona rinascita. Chi ha una relazione di vecchia data è più ambizioso del previsto. Chi lavora in proprio può avere un leggero calo delle energie.

Vergine: i single devono circondarsi di persone molto piacevoli.

La relazione amorosa può avere una breve pausa di riflessione. Sulla sfera professionale è possibile avvertire un leggero stress.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari hanno delle piccole ansie da superare. Insieme alla persona amata si possono vivere dei momenti molto speciali. Una questione di lavoro può rovinare il buonumore.

Scorpione: è probabile attraversare una fase di agitazione. Qualcuno potrebbe accogliere con delusione delle decisioni del partner. I disoccupati sono pronti a prendere una decisione molto saggia.

Sagittario: questa è la giornata giusta per trasgredire il più possibile. La confusione può dominare l'intera sfera sentimentale. Chi lavora in proprio è molto più isterico del passato.

Capricorno: delle emozioni vibranti sono vissute dai cuori solitari. La relazione amorosa è accompagnata da tante discussioni. Sul lavoro si possono portare a termine dei progetti grandiosi.

Acquario: dopo una leggera crisi, i sentimenti per la dolce metà ora tornano a farsi intensi. L'espressione dei single è veramente molto triste. La salute e l'umore stanno attraversando una fase delicata.

Pesci: occorre avere una buona dose di lealtà verso i membri della famiglia. Insieme alla persona amata c'è una buona energia. Lo stress può creare dei leggeri malesseri passeggeri.