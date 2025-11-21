L'oroscopo di sabato 22 novembre 2025 preannuncia aspetti fondamentali della quotidianità dei segni zodiacali. Ci sarà chi riuscirà a spiccare e chi, al contrario, farà fatica a sfruttare tutte le proprie qualità. La Vergine e il Capricorno, per esempio, dovranno confrontarsi con situazioni eccessivamente stressanti. Barcolleranno, anche se riusciranno a non mollare. I Gemelli e l'Acquario, al contrario, si concentreranno sugli altri. Saranno gentili, disponibili e disposti a dialogare.

Oroscopo di sabato 22 novembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non dovrete piacere per forza a tutti.

L'oroscopo del giorno vi consiglia di concentrarvi su voi stessi, senza cercare di soddisfare le aspettative degli altri.

Toro: andrete a caccia del lavoro perfetto. Non sarà facile, ma con un pizzico di pazienza riuscirete nel vostro intento. Sarà importante non gettare la spugna di fronte alle prime difficoltà.

Gemelli: non potrete fare a meno di pensare agli altri. Svilupperete rapporti sani, basati sul rispetto e sulla comprensione. Darete valore all'amicizia e alla famiglia.

Cancro: sarete molto utili sul posto di lavoro, ma non dovrete farvi sfruttare. Alcuni colleghi, vedendovi troppo disponibili, potrebbero approfittarsene.

Leone: non farete altro che chiacchierare con le persone che vi staranno attorno.

Per voi, il dialogo sarà importantissimo. Non sarete affatto timidi, neanche nei contesti più improbabili.

Vergine: lo stress lavorativo tornerà a farsi sentire con prepotenza. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a cambiare la vostra routine e di sviluppare un approccio più efficace.

Bilancia: l'amore nei confronti del partner sarà sconfinato. Sarete dolci e romantici perché vorrete rendere felice la persona amata. Riuscirete a colpire nel segno.

Scorpione: tenderete a essere un po' nostalgici. Ripenserete al passato e alle persone che non fanno più parte della vostra vita. Attenzione, però, a non perdere di vista il presente e il futuro.

Sagittario: non avrete alcuna paura di prendere una strada diversa.

Inseguirete la felicità con tutti voi stessi. L'obiettivo sarà quello di vivere in modo sereno e soddisfacente.

Capricorno: tutte le responsabilità ricadranno su di voi. Dovrete farci carico di un peso eccessivo, capace di alimentare lo stress e di generare tensione. I rapporti con gli altri si complicheranno.

Acquario: sarete sempre pronti ad aiutare gli altri. Cercherete di rendervi utili in tutti i modi possibili. Questo vi consentirà di spiccare il volo e di sviluppare l'empatia.

Pesci: tenderete a colpevolizzarvi per alcune scelte. Sarà importante riuscire ad andare avanti. In caso contrario, rischierete di restare fermi sempre allo stesso punto.