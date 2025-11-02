L'oroscopo di martedì 4 novembre 2025 riserva novità interessanti ai nativi Capricorno. Il Cancro sarà chiamato a rivalutare alcune scelte del passato, alcuni imprevisti potrebbero generare scompiglio.

Previsioni astrali del 4 novembre da Ariete a Pesci

Ariete - I cambiamenti che affronterete non vi destabilizzeranno. Nel lavoro la grinta con cui affronterete la giornata si rivelerà fondamentale. In coppia sarete affettuosi, il partner gradirà trascorrere dei momenti di relax in vostra compagnia. Voto: 8.

Toro - Con il partner l'intesa potrebbe venire meno, farete fatica ad essere comprensivi.

In campo professionale l'orgoglio potrebbe portarvi a prenderete scelte avventate e poco comprensibili. Voto: 5.

Gemelli - Il vostro stato d'animo non sarà dei migliori, tenderete ad essere pigri e poco ambiziosi. Le energie potrebbero vanire meno. Non sarà una giornata ottimale. Meglio attendere giorni migliori. Voto: 5.

Cancro - Vi ritroverete a dover rivalutare alcune scelte del passato. Alcuni imprevisti potrebbero mandarvi in confusione, dovrete trovare la forza di reagire. In ambito sentimentale sarete piuttosto taciturni. Voto: 6.

Leone - Cercherete risposte importanti dalla persona amata. Un gesto romantico potrebbe scaldarvi il cuore. I single avranno modo di fare incontri inaspettati.

Voto: 6.

Vergine - Le stelle vi invitano ad uscire da una fase complicata. Con la persona amata avrete modo di fare progetti in vista del futuro. In ambito lavorativo goderete della fiducia dei vostri colleghi. Voto: 6,5.

Bilancia - In ambito sentimentale vi lascerete guidare dalle emozioni, facendo leva sulla fiducia che nutrite nei confronti del partner. In campo professionale dovrete essere bravi a gestire le energie: la giornata si preannuncia piuttosto dispendiosa. Voto: 8.

Scorpione - Il vostro carisma, in campo professionale, vi permetterà di raggiungere degli ottimi traguardi. In coppia sarete aperti al dialogo. Un confronto costruttivo sarà un toccasana per le relazioni sentimentali.

Voto: 9,5.

Sagittario - Metterete in stand-by il lavoro per dedicarvi al relax. Avvertirete la necessità di trascorrere del tempo con le persone a voi care. Voto: 6,5.

Capricorno - Sono previste diverse novità interessanti. Degli imprevisti potrebbero mettervi a dura prova, ma voi risponderete presente. In coppia l'intesa con il partner sarà geniale. Voto: 9.

Acquario - Incontrerete persone nuove, che potrebbero tornavi utili in campo professionale. In ambito sentimentale farete dei passi in avanti. I single potrebbero fare nuove conoscenze. Voto: 6,5.

Pesci - Affronterete le novità del giorno con il sorriso stampato sulle labbra. L'ottimismo vi porterà ad affrontare la giornata nel migliore dei modi. Voto: 8.