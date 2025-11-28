L'oroscopo del mese di dicembre arriva con il suo alone di festa, riflessione e transizione: ci avviciniamo al nuovo anno e le stelle ci invitano a chiudere capitoli, aprirne di nuovi e godersi il momento.

L'ultimo mese dell'anno inizierà con Venere che approda nel segno del Sagittario, pronto a illuminare le feste del segno di fuoco, mentre i Gemelli dovrà dimostrare di saper stare insieme al partner, anche nei momenti di festa. Il Leone dovrà chiudere l'anno con decisione, sia in amore che nel lavoro, mentre il Cancro potrebbe sentirsi pronto ad accogliere nuove persone nella propria vita.

Previsioni oroscopo dicembre 2025 segno per segno

Ariete: il mese di dicembre porta carica e passione secondo l'oroscopo. L'arrivo di Venere nel vostro cielo porta nuovi incontri e un cuore che scalpita, soprattutto per voi single. Attenzione però, perché il transito di Venere sarà veloce, e subito dopo le festività il pianeta dell'amore sarà contro di voi. La pazienza sarà vostra alleata. In quanto al lavoro dedicherete maggiore attenzione ai vostri progetti grazie a Mercurio, ma attenzione a Marte che potrebbe togliervi energie. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale tutto sommato discreta. Queste stelle vi daranno libertà di azione, e di vivere la vostra vita come meglio credete. In amore il vostro cuore sarà aperto a nuovi affetti, oppure a cercare di consolidare una relazione in corso.

In quanto al lavoro Marte in trigono potrebbe portare interessanti gratificazioni, che vi stimoleranno a dare di più. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo complicato in amore per voi secondo l'oroscopo. Il passaggio di Venere in Sagittario potrebbe rendere la vostra relazione di coppia difficile da gestire. Toccherà a voi dimostrare di saper stare con il partner e in famiglia, anche in questo mese di festa. Sul fronte professionale Mercurio torna ad agire contro di voi. Se state frequentando nuovi ambienti, ci saranno alcuni ostacoli, ma la vostra esperienza vi sarà d'aiuto. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile in questo mese. Venere non sarà più in trigono, ciò nonostante ha lasciato in voi tante buone sensazioni.

Adesso, dovrete mettere insieme i vostri pensieri, e capire se vi sentite davvero pronti per accogliere una persona speciale nella vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro vi affiderete molto all'intuito. A volte otterrete grandi risultati, altre volte dovrete imparare dai vostri errori. Voto - 8️⃣

Leone: sarà importante per voi chiudere l'anno con delle certezze in mano, e capire cosa volete fare nel prossimo periodo. In amore, se c'è una persona importante nella vostra vita, dovrete decidere se farvi avanti o lasciarla andare. Per quanto riguarda il lavoro non dovrete temporeggiare. È arrivato il momento di mettere insieme progetti alla vostra altezza. Voto - 7️⃣

Vergine: l'ultimo mese dell'anno vedrà stelle complicate nei vostri confronti.

Con Venere in quadratura dal segno del Sagittario, sarà necessario smaltire alcune questioni in sospeso con il partner. Il pianeta dell'amore sarà favorevole nelle ultime giornate dell'anno, e vi aiuterà a ristabilire una buona armonia di coppia. In ambito professionale ci sarà voglia di cambiare, ma serviranno idee valide per poter risalire la china. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali intriganti in ambito amoroso durante questo mese di dicembre. Romanticismo e razionalità andranno di pari passo, permettendovi di vivere un rapporto sincero e affiatato. Attenzione però nelle ultime giornate del mese, quando Venere sarà in quadratura. In ambito professionale potrebbe essere il momento per osare un po’ e ottenere di più, approfittando della posizione favorevole di Mercurio.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un mese di dicembre stabile, ma con qualche opportunità da non sottovalutare. In amore vi sentirete amati, protetti, compresi dalla persona che amate, capaci di stabilire un rapporto autentico. In quanto al lavoro dimostrerete di poter gestire i vostri progetti in autonomia, con risultati spesso convincenti. Giove in trigono inoltre vi darà un po’ di fortuna. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'ultimo mese dell'anno avrà un grande potenziale. Il pianeta Venere si troverà nel vostro segno zodiacale, e potrebbe aprire a diverse opportunità per voi. Soprattutto se siete single, attrazione e fascino non mancheranno, e potrebbero fare la differenza. In quanto al lavoro alcuni progetti a lungo termine potrebbero avviarsi, e condurvi verso il successo che meritate.

Voto - 8️⃣

Capricorno: le stelle suggeriscono moderazione durante questo mese di dicembre. Venere promette grandi cose per la vostra relazione di coppia, ma dovrete aspettare la parte finale del mese per godere di un rapporto armonioso. In ambito professionale precisione e metodo saranno necessari in questo periodo per poter centrare buoni successi. Voto - 7️⃣

Acquario: Venere sarà finalmente dalla vostra parte in questo mese di dicembre. Sarà il momento giusto per curare l'intimità con il partner, risolvere eventuali problemi e lasciarsi andare all'armonia e piccoli gesti insieme. Sul fronte professionale alcune collaborazioni potrebbero rivelarsi molto utili per mettere insieme progetti di più ampio respiro.

Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale che non sarà così appagante in questo periodo. Il pianeta Venere si troverà in quadratura, e potrebbe aprire qualche discussione con il partner, che potreste risolvere soltanto nell'ultima parte del mese. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Prendete alcuni progetti con la dovuta cautela. Voto - 6️⃣