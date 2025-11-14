L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025 porta in primo piano tre transiti astrali di notevole interesse. Parliamo dell'ingresso di Luna, Sole e Mercurio nel segno del Sagittario (1° classificato). Per il suddetto simbolo di Fuoco si profila un periodo caratterizzato da intuito rapido e capacità di individuare con precisione il momento adatto per ogni iniziativa.

Le configurazioni del periodo offriranno inoltre una cornice favorevole anche allo Scorpione, sostenuto da una serie di passaggi utili a consolidare posizioni, rafforzare dialoghi e mettere ordine in ambiti complessi.

Il Toro beneficerà invece di un andamento costante, costruito attraverso giornate equilibrate capaci di favorire stabilità e progressi misurati. Sarà una settimana intensa e ricca di prospettive anche per diversi altri segni, tutti da scoprire nel prosieguo.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Il ritmo di questa settimana prenderà forma come una marcia attraverso un paesaggio mutevole, dove luci improvvise illumineranno passaggi che sembravano in ombra. Lunedì 17 e sabato 22 offriranno momenti vigorosi, utili per rimettere ordine in questioni che da tempo chiedono una direzione più netta. Tra martedì 18, venerdì 21 e domenica 23 emergerà una dinamica più fluida, adatta a mediazioni, dialoghi e piccoli aggiustamenti.

Mercoledì 19 porterà una spinta altalenante, mentre giovedì 20 sembrerà un tratto di strada in cui avanzare richiederà pazienza e spirito pratico. Nel complesso, la settimana tenderà a costruire una progressione a scatti, con approdi soddisfacenti ma mai immediati. Conviene strutturare ogni scelta con calma e osservare come le reazioni altrui formeranno un quadro più comprensibile, utile per stabilizzare relazioni e impegni professionali.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 17 e sabato 22;

★★★★ martedì 18, venerdì 21 e domenica 23;

★★★ mercoledì 19 novembre;

★★ giovedì 20 novembre.

♉ Toro: voto 8. L’atmosfera della settimana si aprirà come una grande sala luminosa, in cui ogni passo risuonerà con sicurezza crescente.

Martedì 18 accenderà l’energia migliore, ideale per definire accordi e dare forma a progetti concreti. Mercoledì 19 e venerdì 21 regaleranno un andamento stabile, capace di rafforzare intese e consolidare risultati. Lunedì 17, giovedì 20 e sabato 22 offriranno un equilibrio armonioso, adatto a gestire questioni pratiche con precisione e metodo. Domenica 23 rallenterà i ritmi, favorendo un recupero silenzioso che servirà a riordinare idee ed emozioni dopo giorni intensi. La settimana, nel complesso, favorirà pragmatismo, continuità e capacità di usare ogni occasione con misura. Si costruirà così un percorso che porterà a scelte mature e a un senso di controllo profondo sulle dinamiche affettive e materiali.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 18 novembre;

martedì 18 novembre; ★★★★★ mercoledì 19 e venerdì 21;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20 e sabato 22;

★★★ domenica 23 novembre.

♊ Gemelli: voto 7. Il periodo assumerà i contorni di un corridoio pieno di porte, alcune già aperte, altre pronte a rivelare sorprese inaspettate. Mercoledì 19 brillerà come punto focale, utile per raccogliere informazioni decisive e mettere in moto scelte rimandate. Lunedì 17 e giovedì 20 offriranno un’andatura vivace, incline ai contatti e alle novità. Martedì 18 e venerdì 21 mostreranno un flusso più regolato, utile per mantenere ordine nei progetti. Sabato 22 ridurrà l’impulso creativo, mentre domenica 23 introdurrà un passaggio più delicato, adatto alla riflessione.

La settimana porterà scambi, revisioni e piccoli adeguamenti, costruendo gradualmente un quadro chiaro delle priorità da seguire. Le relazioni beneficeranno di chiarimenti misurati, mentre il lavoro richiederà attenzione ai dettagli per evitare dispersioni.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno mercoledì 19 novembre;

mercoledì 19 novembre; ★★★★★ lunedì 17 e giovedì 20;

★★★★ martedì 18 e venerdì 21;

★★★ sabato 22 novembre;

★★ domenica 23 novembre.

♋ Cancro: voto 7. L’avvio della settimana ricorderà un cielo coperto che gradualmente si rischiarerà, lasciando intravedere una prospettiva più accogliente. Venerdì 21 costituirà la vetta energetica, perfetta per decisioni strategiche e incontri importanti.

Giovedì 20 e sabato 22 delineeranno un equilibrio fertile, utile per riorganizzare impegni e recuperare motivazioni. Mercoledì 19 e domenica 23 offriranno un andamento disteso, adatto al dialogo e al confronto. Martedì 18 porterà una lieve oscillazione, mentre lunedì 17 sembrerà il tratto più impegnativo, con situazioni da gestire senza affrettare reazioni. La settimana favorirà protezione, ordine e maggiore chiarezza nelle intenzioni. Le dinamiche familiari richiederanno ascolto paziente, mentre la sfera professionale inizierà a mostrare segnali di stabilità destinati a rafforzarsi nei giorni successivi.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno venerdì 21 novembre;

venerdì 21 novembre; ★★★★★ giovedì 20 e sabato 22;

★★★★ mercoledì 19 e domenica 23;

★★★ martedì 18 novembre;

★★ lunedì 17 novembre.

♌ Leone: voto 6.

La settimana si presenterà come un cammino su un’altura da cui osservare movimenti sottili attorno ai diversi ambiti della vita quotidiana. Venerdì 21 e domenica 23 offriranno picchi di vitalità utili per correggere rotte e recuperare slancio nelle relazioni e negli impegni pratici. Lunedì 17, giovedì 20 e sabato 22 porteranno una corrente moderata, adatta a gestire questioni amministrative e a mantenere rapporti equilibrati. Martedì 18 introdurrà una fase più incerta, mentre mercoledì 19 chiederà prudenza in scelte che richiederanno maggiore lucidità. Il periodo inviterà a osservare ciò che avviene attorno con distacco costruttivo, evitando risposte impulsive. Pian piano emergerà un quadro più limpido, utile per comprendere motivazioni altrui e definire una strategia solida per le settimane successive.

La valutazione della settimana:

★★★★★ venerdì 21 e domenica 23;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20 e sabato 22;

★★★ martedì 18 novembre;

★★ mercoledì 19 novembre.

♍ Vergine: voto 7. La settimana si aprirà come un percorso rettilineo costellato da segnali precisi, che inviteranno a mantenere una rotta stabile pur affrontando lievi oscillazioni. Domenica 23 rappresenterà il punto più luminoso, perfetto per dare forma ai progetti rimasti in sospeso. Lunedì 17 e martedì 18 offriranno un andamento metodico, ideale per organizzare compiti complessi. Mercoledì 19 e sabato 22 restituiranno equilibrio e disponibilità al confronto, mentre giovedì 20 porterà una fase meno fluida, in cui servirà pazienza. Venerdì 21 introdurrà un momento più faticoso, utile però per comprendere dinamiche nascoste.

L’intera settimana favorirà concretezza, disciplina e capacità di filtrare ogni stimolo in modo analitico. Sarà possibile ridefinire confini, migliorare intese e preparare un terreno solido per sviluppi futuri.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno domenica 23 novembre;

domenica 23 novembre; ★★★★★ lunedì 17 e martedì 18;

★★★★ mercoledì 19 e sabato 22;

★★★ giovedì 20 novembre;

★★ venerdì 21 novembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. L'oroscopo della settimana indica un periodo discreto, che prenderà forma come una galleria di specchi che rifletterà sensazioni diverse a seconda del giorno, generando impressioni mutevoli e a tratti contraddittorie. Martedì 18 e mercoledì 19 offriranno il passaggio più limpido, quello in cui sarà possibile osservare con chiarezza il comportamento altrui e riconoscere quali dinamiche meritino attenzione immediata.

Lunedì 17, giovedì 20 e venerdì 21 porteranno invece un ritmo misurato, adatto a gestire compiti quotidiani con ordine, evitando eccessi emotivi. Domenica 23 proporrà un contesto più morbido, utile per riprendere fiato dopo giornate ricche di contrasti. Sabato 22 rappresenterà il tratto più complesso, con una leggera disarmonia che richiederà prudenza nella comunicazione. Nel complesso, il periodo inviterà a bilanciare impulsi e ponderazione, costruendo passo dopo passo una settimana che condurrà a maggiore consapevolezza.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 18 e mercoledì 19;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20 e venerdì 21;

★★★ domenica 23 novembre;

★★ sabato 22 novembre.

♏ Scorpione: voto 9.

Il periodo si aprirà come una notte costellata da segnali intensi, capaci di guidare scelte profonde e rivelare contorni inattesi nelle situazioni cruciali. Lunedì 17, accompagnato dalla Luna nel segno, offrirà un'intensità particolare, utile per imprimere una svolta decisa a progetti personali e relazionali. Martedì 18 e giovedì 20 porteranno un’onda vitale perfetta per consolidare posizioni e prendere iniziative a lungo rimandate. Mercoledì 19, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 creeranno un flusso continuo, ricco di stimoli utili a perfezionare dettagli, ricucire distanze e valorizzare intuizioni che emergeranno spontaneamente. La settimana offrirà potere decisionale, lucidità tattica e una forte capacità di attrarre sostegni concreti.

Ogni scelta, anche la più piccola, tenderà a generare effetti a catena.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 17 novembre (Luna in Scorpione);

lunedì 17 novembre (Luna in Scorpione); ★★★★★ martedì 18 e giovedì 20;

★★★★ mercoledì 19, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23.

♐ Sagittario: voto 10. La settimana si spalancherà come un orizzonte luminoso che crescerà di intensità giorno dopo giorno, accompagnato da transiti capaci di infondere una sicurezza naturale. Giovedì 20, con la Luna nel segno, segnerà l’apice, ideale per iniziative che richiederanno coraggio e visione. Mercoledì 19, sostenuto da Mercurio, offrirà brillantezza mentale e capacità di elaborare strategie efficaci. Sabato 22, animato dal Sole nel segno, restituirà slancio e desiderio di sperimentare.

Domenica 23 completerà il quadro con una tonalità calda, adatta a legami e confronti costruttivi. Lunedì 17, martedì 18 e venerdì 21 manterranno un andamento solido, utile per dare forma a progetti in crescita. L’intera settimana ruoterà attorno a iniziativa, visione e una capacità speciale di cogliere il momento esatto per agire.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 20 novembre (Luna in Sagittario);

giovedì 20 novembre (Luna in Sagittario); ★★★★★ mercoledì 19 (Mercurio in Sagittario), sabato 22 (Sole in Sagittario) e domenica 23;

★★★★ lunedì 17, martedì 18 e venerdì 21.

♑ Capricorno: voto 8. La settimana apparirà come una scalinata solida da salire gradualmente, in cui ogni giornata fornirà un appoggio sicuro per avanzare con metodo. Sabato 22, illuminato dalla Luna nel segno, rappresenterà il punto più forte, ideale per siglare accordi, organizzare strategie o dare forma concreta a un obiettivo a lungo coltivato. Venerdì 21 e domenica 23 offriranno stabilità e capacità di intervenire con precisione su nodi pratici. Martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 scorreranno con un ritmo regolare, adatto a definire priorità e mantenere ordine. Lunedì 17, leggermente più complesso, richiederà attenzione nei rapporti e nei processi decisionali. La settimana valorizzerà la perseveranza, premiando ogni gesto disciplinato e restituendo una sensazione crescente di controllo.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 22 novembre (Luna in Capricorno);

sabato 22 novembre (Luna in Capricorno); ★★★★★ venerdì 21 e domenica 23;

★★★★ martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20;

★★★ lunedì 17 novembre.

♒ Acquario: voto 6. Il periodo si presenterà come un susseguirsi di correnti irregolari, simili a una brezza che cambia direzione senza preavviso. Venerdì 21 e sabato 22 emergeranno come i giorni più intensi, utili per recuperare slancio, correggere disattenzioni e chiarire posizioni che finora erano rimaste sospese. Lunedì 17, giovedì 20 e domenica 23 offriranno un equilibrio moderato, perfetto per rimettere ordine nella sfera quotidiana e ridistribuire energie. Mercoledì 19 introdurrà una pausa necessaria per comprendere meglio le dinamiche in corso, mentre martedì 18 risulterà il tratto più instabile, con qualche scarto inatteso che richiederà adattamento. La settimana, nella sua interezza, punterà a costruire un ritmo più lineare attraverso piccoli aggiustamenti costanti.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ venerdì 21 e sabato 22;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20 e domenica 23;

★★★ mercoledì 19 novembre;

★★ martedì 18 novembre.

♓ Pesci: voto 5. La settimana si aprirà come una distesa d’acqua mossa da correnti sottili, capace di alternare momenti di quiete ad altri di lieve irrequietezza. Lunedì 17 offrirà la condizione più solida, ideale per impostare decisioni prudenti. Martedì 18, mercoledì 19, sabato 22 e domenica 23 creeranno un flusso costante, utile per gestire impegni quotidiani con equilibrio. Venerdì 21 introdurrà un rallentamento che permetterà di osservare con maggiore lucidità ciò che richiede attenzione immediata, mentre giovedì 20 rappresenterà la fase più faticosa, segnata da imprevisti minori che richiederanno pazienza. Nel complesso, la settimana si muoverà su registri delicati, favorendo introspezione, cautela e una revisione attenta delle priorità. Sarà possibile riportare ordine, purché ogni passo venga calibrato con precisione.

La graduatoria settimanale con le stelle: