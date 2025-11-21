L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 novembre 2025 mette in primo piano tre transiti lunari di rilievo, capaci di orientare con chiarezza energie e decisioni. L’ingresso della Luna in Acquario martedì 25 apre un periodo favorevole alla comunicazione e all’organizzazione di idee, mentre il passaggio in Pesci giovedì 27 stimola sensibilità e intuizione. La Luna in Ariete domenica 30 incoraggia slanci e iniziative dirette, ponendo le basi per chiudere il mese con concretezza. Questi transiti pongono in evidenza tre segni chiave: Ariete, favorito da slanci concreti e occasioni per raggiungere obiettivi importanti; Acquario, in grado di sviluppare progetti con determinazione e chiarezza; Pesci, attraversato da intuizioni nitide che permettono di cogliere opportunità inattese.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 10. Una corrente impetuosa, simile a un varco celeste che si apre dopo settimane di preparativi astrali, accompagna l’Ariete lungo un percorso ricco di presagi luminosi. Le configurazioni dei prossimi giorni mostrano una spinta che si farà sentire fin dall’inizio, con un afflusso di energia capace di rendere ogni scelta più nitida. L’incedere della settimana trova il suo culmine domenica 30 novembre, quando la Luna transita nel segno e imprime un’accelerazione inattesa a tutto ciò che richiede prontezza e talento decisionale. Le giornate di lunedì 24, mercoledì 26 e venerdì 28 brillano con forza, mentre martedì 25, giovedì 27 e sabato 29 mantengono un passo dinamico, seppur più moderato.

La progressione risulta compatta, ordinata e totalmente coerente con la vostra vetta settimanale.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 30 novembre (Luna in Ariete);

★★★★★ lunedì 24, mercoledì 26 e venerdì 28;

★★★★ martedì 25, giovedì 27 e sabato 29.

♉ Toro: voto 5. Il movimento dei pianeti assume sfumature irregolari per il Toro, come un paesaggio che cambia luce a intervalli imprevedibili. La settimana porta segnali alterni, privi di linearità, ma comunque capaci di indicare punti d’appoggio fondamentali per ristabilire equilibrio. Il giorno più promettente sarà sabato 29 novembre, quando una configurazione favorevole offrirà una finestra limpida per consolidare inizi già avviati.

Lunedì 24, giovedì 27, venerdì 28 e domenica 30 offriranno un sostegno discreto, utile per mantenere stabilità nelle dinamiche quotidiane. Martedì 25 scorrerà su binari neutri, lasciando spazio a riflessioni utili, mentre mercoledì 26 presenterà qualche rallentamento che richiederà pazienza e una gestione prudente delle sollecitazioni esterne. Nel complesso emerge una settimana dalla struttura ondeggiante, ma non priva di appigli concreti.

La graduatoria settimanale specifica per il segno;

★★★★★ sabato 29 novembre;

★★★★ lunedì 24, giovedì 27, venerdì 28 e domenica 30;

★★★ martedì 25 novembre;

★★ mercoledì 26 novembre.

♊ Gemelli: voto 6. L’atmosfera pone i Gemelli davanti a un mosaico di stimoli eterogenei, come se ogni giornata aprisse una finestra diversa sulla realtà circostante.

L’elasticità mentale del segno troverà occasioni per manifestarsi, con punte interessanti martedì 25 e domenica 30, le due giornate più incisive per chiarezza e rapidità nelle decisioni. Lunedì 24, mercoledì 26 e sabato 29 manterranno un tono vivace, in grado di sostenere inizi pratici senza generare tensioni eccessive. Giovedì 27 proporrà un ritmo più lento, mentre venerdì 28 richiederà prudenza per evitare dispersioni. La settimana si presenta variegata, con un alternarsi di correnti dinamiche che stimoleranno curiosità e spirito di osservazione.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 25 e domenica 30;

★★★★ lunedì 24, mercoledì 26 e sabato 29;

★★★ giovedì 27 novembre;

★★ venerdì 28 novembre.

♋ Cancro: voto 7.

Una vibrazione morbida accompagna il Cancro lungo un tragitto in cui sensibilità e intuito troveranno una forma più definita. La presenza di configurazioni empatiche permette di affrontare la settimana con maggiore serenità, soprattutto in vista della giornata cardine: venerdì 28 novembre, illuminata da un’energia che sostiene riorganizzazioni e recuperi. Prima del picco, giovedì 27 e sabato 29 faranno da pilastri, dando stabilità ai progetti in evoluzione. Mercoledì 26 e domenica 30 manterranno un ritmo composto, mentre martedì 25 offrirà una fase più lenta, utile per rimettere ordine nei pensieri. Lunedì 24, infine, chiederà attenzione nelle scelte improvvise. Nel complesso, il percorso risulta scorrevole e ben distribuito.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno venerdì 28 novembre;

★★★★★ giovedì 27 e sabato 29;

★★★★ mercoledì 26 e domenica 30;

★★★ martedì 25 novembre;

★★ lunedì 24 novembre.

♌ Leone: voto 7. Una luminosità intermittente guiderà il Leone attraverso una settimana fatta di slanci improvvisi e pause necessarie. Il culmine sarà sabato 29 novembre, giornata che permetterà di affermare posizioni e definire obiettivi con sicurezza. Venerdì 28 e domenica 30 offriranno un raggio caldo di vitalità, sostenendo inizi attesi da tempo. Lunedì 24 e giovedì 27 manterranno un tono lineare, mentre mercoledì 26 suggerirà un approccio più meditato. Martedì 25, invece, presenterà un andamento più complesso, con situazioni che richiederanno controllo e una gestione accurata degli impulsi.

L’insieme dei transiti costruisce una traiettoria intensa, ma ricca di potenzialità.

La valutazione della settimana:

Top del giorno sabato 29 novembre;

★★★★★ venerdì 28 e domenica 30;

★★★★ lunedì 24 e giovedì 27;

★★★ mercoledì 26 novembre;

★★ martedì 25 novembre.

♍ Vergine: voto 6. Il cielo della Vergine si apre come un quadro preciso, in cui ordini sottili e dettagli impercettibili guideranno ogni giornata. La settimana trova i suoi poli più produttivi lunedì 24 e sabato 29 novembre, due giornate che offriranno chiarezza mentale e un’ottima capacità di trasformare idee in risultati tangibili. Martedì 25, mercoledì 26 e domenica 30 manterranno un passo costante, ideale per chi desidera avanzare con metodo.

Venerdì 28 proporrà una fase di assestamento, mentre giovedì 27 si distinguerà per un ritmo più complesso che richiederà decisioni ben ponderate. La settimana, pur non risultando lineare, presenta un’impalcatura solida che consente progressi misurati.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 24 e sabato 29;

★★★★ martedì 25, mercoledì 26 e domenica 30;

★★★ venerdì 28 novembre;

★★ giovedì 27 novembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 8. La settimana prende forma in modo ordinato, con un ritmo che permette di sistemare ciò che richiede attenzione senza creare pressioni inutili. Lunedì 24 novembre emerge come la giornata più chiara: sarà possibile definire priorità, mettere in fila ciò che deve procedere e affrontare comunicazioni lasciate in sospeso.

Martedì 25 e giovedì 27 offrono un sostegno concreto, utile per incontri, scambi e piccoli passi in avanti che daranno la sensazione di tenere saldamente le redini delle situazioni personali. Mercoledì 26, venerdì 28 e sabato 29 mantengono un profilo regolare, con un andamento lineare che facilita continuità e applicazione. Domenica 30 introduce una lentezza che invita a non sovraccaricare la giornata. Nel complesso il periodo appare compatto, stabile e gestibile senza contrasti eccessivi.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno lunedì 24 novembre;

★★★★★ martedì 25 e giovedì 27;

★★★★ mercoledì 26, venerdì 28 e sabato 29;

★★★ domenica 30 novembre.

♏ Scorpione: voto 7.

L'oroscopo settimanale preannuncia un periodo utile, con una sequenza dinamica utile per rimettere ordine in pensieri e progetti rimasti in sospeso. Mercoledì 26 novembre si distingue in modo netto: la concentrazione sarà più forte del solito e consentirà di affrontare situazioni impegnative con lucidità e pazienza. Martedì 25 e giovedì 27 accompagnano con un buon ritmo, utile per trattative, decisioni snelle, confronti diretti e attività che richiedono rapidità. Lunedì 24 e venerdì 28 risultano più regolari, con un equilibrio che permette di gestire il lavoro e gli impegni domestici senza fatica eccessiva. Sabato 29 introduce una fase più riflessiva, in cui sarà utile ridurre il superfluo. Domenica 30 richiede prudenza, perché l’energia cala e l’attenzione rischia di disperdersi.

Settimana vivace, da vivere con realismo.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 26 novembre;

★★★★★ martedì 25 e giovedì 27;

★★★★ lunedì 24 e venerdì 28;

★★★ sabato 29 novembre;

★★ domenica 30 novembre.

♐ Sagittario: voto 6. Il periodo scorre con un andamento vario, capace di alternare momenti fluidi ad altri più impegnativi. Giovedì 27 e venerdì 28 novembre rappresentano le giornate più convincenti: sarà possibile chiarire questioni lasciate in secondo piano, ottenere conferme attese o recuperare un dialogo utile con una persona importante. Martedì 25, mercoledì 26 e sabato 29 garantiscono una base stabile, utile per gestire ciò che richiede organizzazione senza fretta e senza scosse.

Lunedì 24 mostra un ritmo più basso, da affrontare distribuendo le energie con equilibrio. Domenica 30 invita a stabilire dei limiti per non disperdere attenzione in troppe direzioni contemporaneamente. Nel complesso la settimana procede con ordine, ma richiede pazienza nei passaggi più delicati.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ giovedì 27 e venerdì 28;

★★★★ martedì 25, mercoledì 26 e sabato 29;

★★★ lunedì 24 novembre;

★★ domenica 30 novembre.

♑ Capricorno: voto 6. Il periodo si presenta lineare, con giornate in cui sarà possibile rimettere ordine nelle questioni pratiche e nella gestione quotidiana. Lunedì 24 e mercoledì 26 novembre emergono come le più efficaci: entrambe consentono di recuperare controllo, sistemare ritardi, gestire appuntamenti e coordinare compiti che richiedono precisione.

Martedì 25, giovedì 27 e domenica 30 offrono stabilità, con un ritmo costante che favorisce continuità e riduce la pressione. Venerdì 28 porta una tonalità più tranquilla, utile per programmare o riorganizzare progetti in vista dei giorni successivi. Sabato 29 appare più faticoso: sarà opportuno limitare ciò che può attendere e concentrarsi sugli aspetti essenziali. Nel complesso, una settimana seria, concreta e produttiva se affrontata con metodo.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 24 e mercoledì 26;

★★★★ martedì 25, giovedì 27 e domenica 30;

★★★ venerdì 28 novembre;

★★ sabato 29 novembre.

♒ Acquario: voto 9. La settimana si apre con un ritmo brillante, sostenuto da idee chiare e una grande facilità nel trovare soluzioni immediate. Martedì 25 novembre rappresenta la giornata più forte, grazie al passaggio lunare che intensifica percezioni e decisioni rapide. Mercoledì 26 e sabato 29 confermano una spinta energica che aiuterà a realizzare ciò che richiede prontezza mentale. Lunedì 24, giovedì 27, venerdì 28 e domenica 30 mantengono un profilo alto, sostenendo l’iniziativa personale e permettendo una gestione elegante dei rapporti professionali e privati. La settimana è scorrevole, diretta, agile nella risoluzione delle situazioni complesse e ricca di piccoli vantaggi quotidiani.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno martedì 25 novembre (Luna in Acquario);

★★★★★ mercoledì 26 e sabato 29;

★★★★ lunedì 24, giovedì 27, venerdì 28 e domenica 30.

♓ Pesci: voto 8. La settimana si distende con un’atmosfera sensibile e ricettiva, capace di alleggerire tensioni accumulate nei giorni precedenti. Giovedì 27 novembre spicca come il momento più significativo, grazie alla presenza lunare che amplifica intuizione, memoria emotiva e capacità di riconoscere segnali importanti nelle relazioni. Venerdì 28 e domenica 30 mantengono un ritmo ricco, utile per sviluppare contatti, dialoghi e idee che ruotano attorno alla sfera personale. Martedì 25, mercoledì 26 e sabato 29 scorrono con ordine, facilitando compiti quotidiani senza pesantezza. Lunedì 24 introduce un tono più introspettivo, utile per capire dove conviene investire tempo e attenzione. Nel complesso il periodo procede con delicatezza, ma permette una crescita stabile.

La graduatoria settimanale con le stelle: