L'oroscopo della settimana dal 1° al 7 dicembre 2025 offre un quadro celeste costruito su movimenti rapidi, contrasti vivaci e giornate che cambiano ritmo con sorprendente precisione. Le configurazioni planetarie del periodo evidenziano una fase dinamica in cui la Luna, passando attraverso più segni in pochi giorni, modella atmosfere molto diverse tra loro e rende l’intera settimana particolarmente reattiva. Tra i segni che emergono con decisione spicca il Toro, sostenuto da un cielo saldo e costante che garantirà lucidità e avanzamenti concreti.

In una posizione ugualmente favorevole si distingue il Gemelli, che beneficerà di transiti veloci capaci di accentuare percezione, prontezza e fluidità nei rapporti. Anche il Sagittario rientra tra i protagonisti di questo ciclo, grazie a un andamento complessivamente armonico che permetterà di affinare idee, strutturare progetti e mantenere una linea d’azione limpida lungo tutto il periodo.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Il programma stellare per tutti i giorni della settimana si dispone come un mosaico mutevole che richiederà disciplina e lucidità. La partenza di lunedì 1 e la spinta di sabato 6, entrambe segnate da cinque stelle, offriranno margini d’azione più ampi, utili per gestire ritardi accumulati e chiarire situazioni rimaste sospese.

Tra martedì 2, venerdì 5 e domenica 7, le quattro stelle garantiranno un ritmo più costante, ideale per impostare accordi, coordinare impegni e perfezionare strategie che serviranno nelle giornate successive. Mercoledì 3, con tre stelle, introdurrà un clima meno rapido, ma comunque funzionale per riconsiderare scelte e ridurre pressioni inutili. Giovedì 4, con due stelle, richiederà invece calma operativa, poiché piccoli ritardi o risposte mancate potranno rallentare piani che sembravano già avviati. La settimana, pur oscillante, permetterà comunque di individuare spiragli concreti da sfruttare con metodo e prudenza.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 1 e sabato 6;

★★★★ martedì 2, venerdì 5 e domenica 7;

★★★ mercoledì 3 dicembre;

★★ giovedì 4 dicembre.

♉ Toro: voto 10.

La graduatoria settimanale specifica per il segno si apre con un lunedì 1 dicembre particolarmente energico grazie alla presenza della Luna in Toro, elemento che intensificherà sicurezza interiore e capacità organizzativa. Martedì 2, giovedì 4 e sabato 6, sostenuti da cinque stelle, offriranno spazi decisivi per perfezionare progetti, chiudere trattative e recuperare posizioni lasciate indietro nei giorni precedenti. Mercoledì 3, venerdì 5 e domenica 7, con quattro stelle, faranno da cornice equilibrata in cui sarà possibile ampliare contatti, far avanzare idee e consolidare obiettivi già in movimento. La settimana risulterà solida, compatta, scandita da ritmi favorevoli che permetteranno di gestire situazioni complesse con controllo e precisione.

Le frequenze astrali indicheranno una traiettoria lineare, sostenuta da intuizioni affidabili e da una continuità che permetterà di capitalizzare ogni singolo passaggio senza spreco di energie.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 1° dicembre (Luna in Toro);

lunedì 1° dicembre (Luna in Toro); ★★★★★ martedì 2, giovedì 4 e sabato 6;

★★★★ mercoledì 3, venerdì 5 e domenica 7.

♊ Gemelli: voto 9. La valutazione settimanale secondo le stelle presenta una struttura dinamica e vivace che culminerà nel top di giovedì 4 dicembre, quando la Luna in Gemelli accentuerà velocità mentale, reattività e capacità di leggere con anticipo ciò che accadrà intorno. Le giornate di mercoledì 3 e venerdì 5, entrambe a cinque stelle, offriranno un flusso costante di intuizioni brillanti, ideali per coordinare confronti importanti e chiarire aspetti rimasti vaghi.

Lunedì 1, martedì 2, sabato 6 e domenica 7, con quattro stelle, garantiranno una tenuta stabile che aiuterà a mantenere equilibrio tra impegni, comunicazioni e compiti urgenti. La settimana avanzerà con ritmo sostenuto, sostenuta da idee rapide, soluzioni immediate e una vivacità che renderà più semplice definire priorità senza dispersioni. Il periodo permetterà di gestire transizioni delicate con lucidità crescente.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 4 dicembre (Luna in Gemelli);

giovedì 4 dicembre (Luna in Gemelli); ★★★★★ mercoledì 3 e venerdì 5;

★★★★ lunedì 1, martedì 2, sabato 6 e domenica 7.

♋ Cancro: voto 8. La classifica stellare da inizio a fine settimana propone una sequenza graduale che culminerà nel top di sabato 6 dicembre, quando la Luna in Cancro accentuerà percezione, memoria emotiva e capacità di interpretare segnali sottili provenienti dall’ambiente.

Le cinque stelle di venerdì 5 e domenica 7 introdurranno condizioni favorevoli per dialoghi chiari, scambi più lineari e decisioni che richiederanno sensibilità unita a prudenza. Lunedì 1, martedì 2 e giovedì 4, con quattro stelle, offriranno giornate utili per affrontare gestioni pratiche, riordinare situazioni familiari o ridefinire programmi in attesa di conferme. Mercoledì 3, con tre stelle, presenterà qualche oscillazione in più, ma senza compromettere quanto costruito nelle fasi precedenti. La settimana avrà un andamento complessivo armonioso, sostenuto da progressi moderati e reazioni misurate.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 6 dicembre (Luna in Cancro);

sabato 6 dicembre (Luna in Cancro); ★★★★★ venerdì 5 e domenica 7;

★★★★ lunedì 1, martedì 2 e giovedì 4;

★★★ mercoledì 3 dicembre.

♌ Leone: voto 6.

La valutazione della settimana evidenzia un percorso altalenante ma potenzialmente costruttivo, con giornate di punta martedì 2 e domenica 7, entrambe illuminate da cinque stelle capaci di rinvigorire autostima, determinazione e spirito di iniziativa. Lunedì 1, mercoledì 3 e sabato 6, con quattro stelle, offriranno un terreno stabile su cui impostare strategie operative, definire priorità e gestire richieste esterne senza perdere ritmo. Giovedì 4, con tre stelle, richiederà una maggiore capacità di adattamento, mentre venerdì 5, con due stelle, potrebbe introdurre rallentamenti, piccoli disguidi o cambiamenti di programma da accogliere con prudenza. La settimana, se affrontata con ordine e metodo, permetterà comunque di ottenere risultati discreti, consolidando ciò che già funziona e limitando l’impatto delle giornate meno lineari.

La valutazione della settimana:

★★★★★ martedì 2 e domenica 7;

★★★★ lunedì 1, mercoledì 3 e sabato 6;

★★★ giovedì 4 dicembre;

★★ venerdì 5 dicembre.

♍ Vergine: voto 6. La graduatoria settimanale con le stelle disegna un andamento ordinato in cui lunedì 1 e mercoledì 3, entrambi a cinque stelle, offriranno una struttura solida per portare avanti compiti complessi, definire accordi tecnici e risolvere aspetti pratici lasciati in sospeso. Martedì 2, giovedì 4 e venerdì 5, con quattro stelle, garantiranno un flusso costante di situazioni gestibili, utili per organizzare calendari, ottimizzare materiali e migliorare processi che richiederanno attenzione ai dettagli. Domenica 7, con tre stelle, introdurrà un clima meno scorrevole, mentre sabato 6, con due stelle, suggerirà prudenza nelle scelte che coinvolgeranno risorse e tempistiche.

La settimana, pur non priva di sfide, permetterà comunque di mantenere un registro sempre chiaro, fondato su ordine, precisione e capacità di anticipare eventuali complicazioni.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 1 e mercoledì 3;

★★★★ martedì 2, giovedì 4 e venerdì 5;

★★★ domenica 7 dicembre;

★★ sabato 6 dicembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Il programma stellare per tutti i giorni della settimana delinea un andamento fatto di equilibri variabili che richiederanno capacità di adattamento costante. Martedì 2 e domenica 7, segnati da cinque stelle, offriranno le migliori opportunità: la lucidità risulterà più netta, i movimenti più fluidi e le interazioni più lineari, permettendo di sistemare ciò che nelle fasi precedenti sembrava poco chiaro.

Lunedì 1, mercoledì 3 e sabato 6, con quattro stelle, garantiranno una cornice stabile in cui sarà possibile portare avanti discussioni delicate, ridefinire priorità e recuperare concentrazione durante momenti di sovraccarico. Venerdì 5, con tre stelle, introdurrà oscillazioni leggere che richiederanno pazienza, mentre giovedì 4, con due stelle, potrebbe proporre situazioni imprecise o rallentamenti gestibili solo con cura e prudenza. L’intera settimana, pur non priva di snodi complessi, permetterà comunque una gestione ordinata grazie a un cielo che manterrà un tono costante e moderato.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 2 e domenica 7;

★★★★ lunedì 1, mercoledì 3 e sabato 6;

★★★ venerdì 5 dicembre;

★★ giovedì 4 dicembre.

♏ Scorpione: voto 5.

La graduatoria settimanale specifica per il segno presenta un profilo fatto di scatti improvvisi e giornate che alterneranno slanci a momenti più faticosi. Venerdì 5 dicembre, con cinque stelle, rappresenterà il vero punto focale: quel giorno la percezione aumenterà, i segnali diventeranno più leggibili e le decisioni potranno essere prese con una precisione inusuale. Mercoledì 3, giovedì 4, sabato 6 e domenica 7, con quattro stelle, offriranno un margine operativo funzionale, utile per affrontare compiti complessi senza perdere controllo nelle fasi più delicate. Lunedì 1, con tre stelle, introdurrà una leggera instabilità, mentre martedì 2, con due stelle, potrebbe presentare ostacoli che rallenteranno il ritmo quotidiano.

La settimana richiederà una gestione attenta, ma consentirà comunque di chiudere passaggi importanti sfruttando al meglio i momenti più favorevoli.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ venerdì 5 dicembre;

★★★★ mercoledì 3, giovedì 4, sabato 6 e domenica 7;

★★★ lunedì 1°dicembre;

★★ martedì 2 dicembre.

♐ Sagittario: voto 8. La valutazione settimanale secondo le stelle descrive un periodo vivace, rapido, intenso, che avrà il suo vertice martedì 2 dicembre, giorno in cui il cielo sembrerà allinearsi con precisione quasi millimetrica alle esigenze del segno. Lunedì 1 e mercoledì 3, con cinque stelle, offriranno una traiettoria ben definita in cui progetti rimasti sospesi potranno finalmente avanzare con sicurezza.

Giovedì 4, sabato 6 e domenica 7, con quattro stelle, garantiranno continuità, permettendo di ampliare conversazioni utili, perfezionare dettagli e risolvere questioni che richiederanno intuito e tempestività. Venerdì 5, con tre stelle, introdurrà qualche incertezza in più, ma senza compromettere una settimana comunque molto reattiva. Il periodo risulterà rapido, orientato verso obiettivi chiari e sostenuto da un’energia diretta che favorirà progressi misurati e coerenti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno martedì 2 dicembre;

martedì 2 dicembre; ★★★★★ lunedì 1 e mercoledì 3;★★★★ giovedì 4, sabato 6 e domenica 7;

★★★ venerdì 5 dicembre;

♑ Capricorno: voto 7. La classifica stellare da inizio a fine settimana costruisce un quadro lineare in cui mercoledì 3 dicembre costituirà il top del giorno, grazie a una configurazione che faciliterà decisioni strutturate e scelte di lungo periodo. Martedì 2 e giovedì 4, entrambi a cinque stelle, offriranno un terreno solido per intervenire su questioni tecniche, chiarire aspetti formali o perfezionare processi complessi. Lunedì 1 e venerdì 5, con quattro stelle, garantiscono stabilità nelle routine e supporto nelle attività che richiederanno costanza. Sabato 6, con tre stelle, introdurrà un ritmo meno definito, mentre domenica 7, con due stelle, suggerirà prudenza nelle situazioni che richiederanno puntualità. La settimana rimarrà comunque efficiente, grazie al contributo di un cielo che permetterà al segno di mantenere ordine, concentrazione e continuità.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno mercoledì 3 dicembre;

mercoledì 3 dicembre; ★★★★★ martedì 2 e giovedì 4;

★★★★ lunedì 1 e venerdì 5;

★★★ sabato 6 dicembre;

★★ domenica 7 dicembre.

♒ Acquario: voto 7. La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane delinea un andamento dinamico e in parte imprevedibile, con il top di venerdì 5 dicembre, giornata in cui la creatività risulterà più netta e la capacità di trovare soluzioni alternative raggiungerà un livello particolarmente elevato. Giovedì 4 e sabato 6, segnati da cinque stelle, offriranno margini utili per definire idee che richiederanno visione ampia e velocità mentale. Mercoledì 3 e domenica 7, con quattro stelle, poseranno una base stabile su cui coordinare impegni e continuità nei contatti più importanti. Martedì 2, con tre stelle, presenterà ritmi disordinati, mentre lunedì 1, con due stelle, potrebbe portare qualche contrattempo. La settimana, tuttavia, resterà complessivamente produttiva grazie a un cielo che stimolerà versatilità, intuito e capacità di muoversi con rapidità tra situazioni diverse.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno venerdì 5 dicembre;

venerdì 5 dicembre; ★★★★★ giovedì 4 e sabato 6;

★★★★ mercoledì 3 e domenica 7;

★★★ martedì 2 dicembre;

★★ lunedì 1 dicembre.

♓ Pesci: voto 7. La graduatoria conduce verso un andamento morbido e delicato, che culminerà domenica 7 dicembre, top del giorno, quando la sensibilità interiore permetterà di cogliere sfumature e segnali con maggiore profondità. Lunedì 1 e sabato 6, entrambi a cinque stelle, offriranno sostegno per affrontare temi rimasti sospesi, favorendo chiarezza nelle dinamiche quotidiane e scambi più fluidi. Martedì 2 e venerdì 5, con quattro stelle, garantiranno un livello regolare, utile per ridefinire programmi e mantenere ordine nei passaggi più tecnici. Giovedì 4, con tre stelle, introdurrà un ritmo meno scorrevole, mentre mercoledì 3, con due stelle, richiederà attenzione ai dettagli e prudenza nelle interazioni. Il periodo manterrà comunque un tono equilibrato, sostenuto da un cielo che favorirà comprensione, intuizione e progressi discreti.

La graduatoria settimanale con le stelle: