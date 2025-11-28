La settimana astrologica dal lunedì 1 a domenica 7 dicembre 2025 è caratterizzata da un cielo vivace e mutevole, dominato dal fuoco del Sagittario e dall’intensità di Marte in Leone. La retrogradazione di Mercurio crea fraintendimenti, ritardi e illusioni, mentre Venere in Capricorno rende più concrete le dinamiche quotidiane, spingendo molti a riflettere su ciò che davvero conta. È un periodo in cui la chiarezza si conquista passo dopo passo, e dove il successo arriva solo per chi sa muoversi con lucidità, pazienza e determinazione.

Classifica settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: Toro e Acquario in pole

1° posto – Toro: la settimana si apre con un’energia sorprendentemente fluida, sostenuta dal trigono di Urano e dal favore della Luna nelle giornate centrali. Vi sentite stabili, solidi, concreti, con una visione più chiara del futuro rispetto alle settimane precedenti. Le situazioni che sembravano bloccate improvvisamente si sbloccano, specialmente in ambito pratico: questioni domestiche, progetti personali, riorganizzazioni lavorative trovano un ordine naturale e un ritmo armonioso. La presenza di Venere in Capricorno aggiunge dedizione e disciplina, permettendovi di procedere con maturità e strategia. La settimana è ideale per pianificare, consolidare e prendere decisioni ponderate.

La vostra pazienza diventa la vostra più grande forza, e il cielo premia chi sa avanzare senza bruschi scatti, ma con passo sicuro e coerente.

2° posto – Acquario: una settimana brillante e dinamica, animata dal favore di Marte e Plutone che vi donano una forza interiore rara da vedere in questo periodo dell’anno. Avete un carisma vivido, quasi magnetico, e una lucidità mentale che vi permette di affrontare ogni situazione con una visione ampia e innovativa. Anche se Mercurio retrogrado tende a confondere chi vi circonda, voi riuscite a fiutare le soluzioni prima degli altri, scavalcando ostacoli che per molti sarebbero insormontabili. Le giornate dalla metà della settimana in poi portano notizie inaspettate, intuizioni improvvise e incontri che si rivelano decisivi per i progetti dei prossimi mesi.

È il momento ideale per osare, sperimentare e cambiare schema, facendo emergere la vostra natura visionaria.

3° posto – Cancro: una settimana sorprendentemente armoniosa, sostenuta da un Saturno benevolo che vi aiuta a ricostruire equilibri, legami e certezze che avevate perso nelle ultime settimane. Siete più centrati, più lucidi, più disponibili al dialogo e alla collaborazione. La Luna disegna una serie di aspetti favorevoli che rafforzano il vostro intuito: riuscite a capire ciò che accade intorno a voi ancor prima che gli altri se ne accorgano. L’ambiente domestico e familiare trova una sua quiete naturale, e finalmente avete l’impressione di poter tirare il fiato. Una decisione presa tempo fa mostra ora i suoi risultati positivi, e vi sentite più sicuri del vostro percorso.

4° posto – Leone: una settimana luminosa e potente, grazie alla forza propulsiva di Marte nel vostro segno che vi dona energia, coraggio e una presenza scenica impossibile da ignorare. Tuttavia, la quadratura di Giove porta qualche eccesso, qualche sbavatura emotiva o qualche parola pronunciata troppo di fretta. Se riuscite a contenere gli impulsi e canalizzare la vitalità in progetti concreti, la settimana diventa uno dei momenti più produttivi del periodo. Le giornate centrali portano piccoli successi e conferme importanti.

5° posto – Bilancia: settimana equilibrata, sostenuta da un cielo che vi invita alla diplomazia, al dialogo e alla ricerca di armonia. Anche se Mercurio retrogrado crea qualche malinteso, riuscite a rimediare con tatto e intelligenza.

Venere in Capricorno vi spinge alla razionalità, ma al tempo stesso vi aiuta a recuperare un senso di stabilità interiore. È un periodo in cui piccoli aggiustamenti portano a grandi risultati.

6° posto – Vergine: una settimana ordinata, concreta e orientata alla risoluzione dei problemi. Saturno aiuta a recuperare concentrazione, mentre Mercurio retrogrado vi costringe a controllare tutto due volte, ma senza creare veri ostacoli. Anzi, grazie alla vostra meticolosità riuscite a correggere in anticipo errori che altri non noterebbero. La settimana scorre in modo costruttivo, lenta ma efficace.

7° posto – Capricorno: una settimana fortemente influenzata da Venere nel vostro segno, che vi porta equilibrio interiore, buon senso e un approccio pratico alla vita quotidiana.

Tuttavia, alcune tensioni esterne — soprattutto dovute alla confusione generale portata da Mercurio retrogrado — vi spingono a rivedere alcune scelte e a mettere ordine nelle priorità. La vostra determinazione rimane intatta, e i progressi arrivano, anche se con ritmo lento.

8° posto – Ariete: una settimana dinamica ma non sempre semplice: Marte in Leone vi dà energia, ma la quadratura di Plutone crea momenti di tensione, soprattutto nelle relazioni e nelle interazioni quotidiane. Avete bisogno di esprimervi, muovervi, liberarvi da un peso che sentite da tempo. Tuttavia, le giornate finali portano chiarezza e una sensazione di ripresa che vi rimette in pista.

9° posto – Gemelli: una settimana altalenante, segnata dalla retrogradazione di Mercurio che complica comunicazioni, accordi e decisioni.

Giove nel vostro segno vi sostiene e vi protegge, ma non elimina l’impressione di correre con una scarpa slacciata: andate avanti, ma serve attenzione. Evitate scelte impulsive e rimandate ciò che richiede totale lucidità.

10° posto – Sagittario: una settimana confusa, resa più complessa dalla retrogradazione di Mercurio nel vostro segno. Le idee ci sono, ma i dettagli mancano, e spesso ciò che appare chiaro nella vostra mente non viene compreso dagli altri. Marte vi dà energia, ma rischia di farvi muovere troppo in fretta, senza riflettere. È un periodo in cui serve prudenza.

11° posto – Scorpione: una settimana che richiede controllo emotivo e gestione dei piccoli imprevisti quotidiani. Alcuni transiti vi spingono alla profondità, ma il mondo attorno sembra andare in direzione opposta, costringendovi ad adattarvi a ritmi non vostri.

Le energie migliorano verso la fine della settimana, quando un’intuizione vi aiuta a vedere più chiaro.

12° posto – Pesci: una settimana delicata, dominata da Saturno e Nettuno che amplificano la sensibilità e rendono tutto più intenso. La confusione emotiva può diventare protagonista, soprattutto nei primi giorni. Il consiglio è di procedere con calma, evitare confronti inutili e concedervi tempo per elaborare ciò che provate. Le giornate finali portano una piccola luce che apre un varco verso maggiore serenità.