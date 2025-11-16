Arriva dicembre e l'oroscopo di questo ultimo mese del 2024 ha in serbo giornate piene di colore, uscite ed emozioni. Del resto è il periodo natalizio ma anche il periodo dei bilanci dell'anno che sta volgendo al capolinea. Buon propositi e speranze si manifestano all'orizzonte. L'oroscopo mensile si prevede positivo per il Cancro, che si aggiudica il primo posto in classifica seguito dal Capricorno.

Classifica e oroscopo dicembre 2025

12° Scorpione. Il mese si aprirà con una sensazione di corsa continua. Vi ritroverete a cercare di recuperare alcuni arretrati, sistemare incombenze domestiche e affrontare piccoli imprevisti che richiederanno prontezza e pazienza.

Le energie non saranno al massimo e questo potrebbe rendervi suscettibili, soprattutto quando qualcuno proverà a imporre la propria opinione. In compenso avrete modo di rivedere parenti che non sentivate da tempo e, grazie a qualche chiacchierata sincera, riscoprirete un senso di connessione profondo. I cuori solitari potrebbero incontrare una persona capace di sorprendere. Se l’amore dovesse faticare a ingranare, saranno le amicizie a sostenervi e a darvi quella leggerezza che vi servirà per attraversare questo periodo intenso.

11° Toro. Vi troverete davanti a piccole sfide legate alla gestione della quotidianità. La stanchezza accumulata negli ultimi mesi si farà sentire e avrete bisogno di rallentare, anche se tendete a ignorare i segnali del corpo.

Questo mese, però, vi spingerà a guardare dentro di voi per comprendere meglio ciò che vi crea tensione e ciò che invece merita spazio e cura. Le coppie dovranno fare attenzione a non trasformare divergenze banali in discussioni accese. Prendetevi momenti di tranquillità, concedetevi qualche pausa rigenerante e ricordatevi che il vostro benessere emotivo viene prima di tutto.

10° Vergine. Sarete combattuti tra il desiderio di stare per conto vostro e la volontà di farvi vedere più disponibili con chi vi circonda. Ma sappiate: ogni lasciata è persa. Assicuratevi di non pentirvi delle decisioni che prendete! Il risultato sarà una certa agitazione interiore che potrebbe emergere durante gli incontri familiari.

Le finanze richiederanno controllo e prudenza, spingendovi a rivedere alcune scelte fatte negli ultimi mesi. Nonostante un’atmosfera spesso frenetica, riuscirete comunque a ritagliarvi dei momenti pieni di calore. Quando una vecchia conoscenza si rifarà viva, evitate di farvi trascinare da ricordi o abitudini del passato che potrebbero confondervi. Ottimi rapporti con il vicinato o con una persona del Cancro, che sembra avere un forte ascendente su di voi. La fine dell'anno sarà piena di magia ed anche di amore, ma dipenderà tutto da voi.

9° Leone. Questo mese porterà una ritrovata serenità, ma solo dopo aver affrontato alcuni dubbi che vi trascinate da tempo. Vi accorgerete che molte insicurezze derivano più dalla vostra abitudine all’autocritica che da problemi reali.

Le coppie ritroveranno un’intesa spontanea e appagante, mentre chi è single avrà nuove opportunità di socializzare. Dedicate del tempo alla meditazione e alla progettazione del futuro, procurando di capire cosa desiderate veramente. Tenete gli occhi aperti per una proposta che potrebbe cambiare gli equilibri della vostra routine.

8° Bilancia. La prima parte del mese sarà movimentata e vi costringerà a fronteggiare ritmi serrati tra faccende domestiche e impegni professionali. Sarete in fermento e a tratti impazienti, come se niente fosse abbastanza veloce. Nella seconda metà ritroverete più equilibrio e riuscirete a godervi il clima festivo. Le giovani coppie vivranno momenti intensi e pieni di complicità.

Anche se avvertirete la voglia di lasciarvi tutto alle spalle per iniziare un nuovo capitolo, cercate di non correre troppo. Uscire, distrarsi e concedersi leggerezza sarà la scelta migliore.

7° Ariete. Le prime settimane vi terranno impegnati più del previsto tra casa, lavoro e commissioni varie. Vi sembrerà di non avere un attimo libero, ma riuscirete comunque a rimanere concentrati e pratici. Nella seconda metà del mese recupererete energie e ritroverete il desiderio di stare con le persone che amate. Un viaggio organizzato insieme a qualcuno di speciale potrebbe restituirvi entusiasmo. Ci saranno entrate economiche utili per spese domestiche e regali. Le coppie conviventi avranno divergenze di opinione, ma tutto si scioglierà in un clima più disteso nelle ultime giornate del mese.

6° Sagittario. Avrete un rapporto altalenante con la famiglia. Da un lato desidererete momenti di vicinanza, dall’altro avvertirete fastidio per domande insistenti o atteggiamenti invadenti. Potrebbe esserci un episodio capace di toccarvi nel profondo, provocando qualche momento di scoraggiamento. Prendetevi cura della vostra sensibilità e ricordatevi che, quando serve, avete il diritto di proteggervi. Una richiesta particolare da parte di un familiare richiederà attenzione. L’amore potrà rivelarsi più complesso del previsto, ma avrete la possibilità di rimettere a fuoco ciò che conta davvero.

5° Gemelli. Rivedrete molte persone e sarete sommersi da messaggi e auguri. Nonostante facciate finta di non amare questo periodo dell’anno, in realtà vi riempie di vitalità.

Sarà un mese dinamico, fatto di continui spostamenti tra casa e lavoro. I più giovani faranno nuove conoscenze tramite i social e potrebbero vivere incontri curiosi e stimolanti. Avrete notizie importanti, quindi ascoltate con attenzione chi vi parlerà. Nell’ultima settimana dovrete prestare prudenza alla guida e alle serate più movimentate.

4° Acquario. Pur non essendo soliti apprezzare le festività, quest’anno vi sorprenderete nel viverle con più serenità. Vi dedicherete ai vostri obiettivi e cercherete di impostare un nuovo equilibrio per l’immediato futuro. Le coppie saranno affiatate, mentre chi è solo potrà fare conoscenze piacevoli e inaspettate. Vi capiterà di trascorrere più tempo fuori casa, ma alcune sere preferirete rifugiarvi nella tranquillità.

Moderate gli eccessi per non compromettere il vostro benessere fisico.

3° Pesci. Vi metterete alla ricerca di un clima armonico e carico di significato. Amate il periodo natalizio e ve lo gusterete meglio rispetto agli anni precedenti. Avrete molte idee da realizzare e cercherete di organizzare ogni dettaglio con precisione. L'amore sarà centrale, così come la voglia di uscire e assorbire i colori tipici di questo periodo. Attenzione, perché in alcune giornate qualcuno potrebbe intralciare i vostri piani, provocando qualche discussione, ma ritroverete la calma nella seconda metà del mese. Evitate di esagerare con il cibo. Ricordatevi di dedicare un pensiero a chi per voi conta davvero. I single nutriranno speranze per il futuro, mentre le coppie faranno progetti che potrebbero portare a una svolta.

2° Capricorno. Il mese sarà vivace e ricco di stimoli. Riuscirete a sciogliere preoccupazioni che vi hanno accompagnato a lungo e a recuperare parte del lavoro arretrato. Qualcuno vi chiederà un parere e riuscirete a essere di aiuto con parole sincere e motivate. In vista dei festeggiamenti sarete impegnati con preparativi e idee culinarie. Se non amate cucinare, non fatevi problemi a scegliere una soluzione più semplice. Chi è senza lavoro potrebbe accontentarsi di un impiego temporaneo, utile per mantenere un po’ di stabilità. Prendete il mese con leggerezza e respirate ogni momento con spirito positivo.

1° Cancro. Vi sentirete finalmente pronti a lasciarvi alle spalle la pesantezza degli ultimi mesi.

Sarà un periodo ricco di famiglia, calore e momenti rigeneranti. Ripenserete alle difficoltà vissute e vi renderete conto di aver dimostrato una forza assolutamente importante. La voglia di creare un ambiente sereno guiderà ogni vostra scelta. Attenzione però alle spese, perché rischierete di esagerare. L’amore vi offrirà comprensione e intimità, rendendo le vostre giornate più leggere. E chi ha sofferto una rottura o un abbandono, tornerà a ridere perché le stelle hanno in serbo delle emozioni migliori rispetto a quelle vissute con la precedente persona che le ha ferite. Le settimane migliori saranno quelle dal giorno 18 in poi, soprattutto la notte della vigilia di Capodanno che porterà qualcosa di irripetibile.