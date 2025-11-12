L'oroscopo di giovedì 13 novembre 2025 prevede novità interessanti per il Capricorno. I nativi del segno avranno modo di chiarire alcune questioni rimaste in sospeso. Il Toro farà leva sul proprio carisma, mentre l'Acquario dovrà fare i conti con Mercurio in aspetto dissonante.

L'oroscopo di giovedì 13 novembre: previsioni astrologiche da Ariete a Pesci

Ariete - Il quadro astrale non riserva grandi cambiamenti. Affronterete la giornata con spensieratezza, condividendo piacevoli momenti con gli affetti più cari. Voto: 7.

Toro - Non vi tirerete indietro dinanzi alle difficoltà.

Farete valere il vostro carisma, dando prova della vostra innata determinazione. In campo professionale le soddisfazioni sono dietro l'angolo: Voto: 8.

Gemelli - La stanchezza vi renderà meno lucidi del solito. Nel lavoro mantenere una buona concentrazione potrebbe rivelarsi una vera e propria impresa. Voto: 5,5.

Cancro - Il rapporto con il partner potrebbe subire una piccola battuta d'arresto. Il feeling potrebbe venire meno. In questa fase il dialogo sarà fondamentale per ristabilire un buon equilibrio di coppia. Voto: 5,5.

Leone - Verrete messi alla prova da una serie di imprevisti che richiederanno attenzione. Non vi lascerete prendere dal panico: sfrutterete ogni cambiamento a vostro vantaggio.

Voto: 8.

Vergine - Vi lascerete alle spalle i problemi del passato e vi concentrerete esclusivamente sul futuro. In compagnia della persona amata vi sentirete invincibili. Voto: 7.

Bilancia - In ambito sentimentale prenderete decisioni importanti. Avrete modo di consolidare la vostra relazione sentimentale. In campo professionale vi metterete in gioco con ambizione. Voto: 7,5.

Scorpione - Concentrerete tutte le vostre attenzioni sul fronte professionale, mettendo da parte l'aspetto sentimentale. Il vostro partner potrebbe sentirsi trascurato. Voto: 5,5.

Sagittario - Vi siete presi una pausa dal lavoro per ricaricare le energie, ora è giunto il momento di riprendere i progetti da dove erano stati interrotti.

Quella di giovedì per voi nativi del segno sarà una giornata piuttosto dispendiosa. Voto: 6.

Capricorno - Dovrete far fronte ad alcune questioni rimaste in sospeso. In campo professionale è giunto il momento di fare delle scelte importanti. Nel complesso la giornata si preannuncia positiva. Voto 6,5.

Acquario - Mercurio in aspetto dissonante vi manderà in crisi. In questa fase il supporto delle persone a voi care sarà fondamentale. Voto: 5.

Pesci - Prenderete in considerazione nuovi progetti professionali. In ambito sentimentale dedicherete al partner le vostre attenzioni, rendendolo partecipe delle vostre scelte. Voto: 8,5.