L'astrologia del 22 novembre è influenzata da un nuovo transito planetario, con Sole e Luna in Sagittario che modifica l'oroscopo e appesantisce il cammino dei Capricorno. Quest'ultimi si posizionano in fondo alla graduatoria, alle prese con una giornata che arranca sin dal mattino. Per la Bilancia sarà un sabato di gran lunga migliore, infatti sono primi nella classifica.

Classifica e oroscopo del giorno 22 novembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Toro. La giornata sembra arrancare sin dal risveglio. Vi sentite privi di energie, quasi come se aveste corso per chilometri senza mai fermarvi.

Negli ultimi giorni avete affrontato mille faccende contemporaneamente e adesso avvertite tutta la stanchezza accumulata. Vi farebbe bene rallentare, concedervi un momento di silenzio e magari iniziare a organizzare una breve pausa rigenerante, anche solo mentalmente. Non dovete per forza cavarvela sempre da soli: chiedete aiuto per le incombenze domestiche, alleggerite la mente e lasciate che qualcuno si occupi di una piccola parte del carico che portate da tempo. In amore, chi è in coppia potrebbe ritrovare un clima più tenero verso sera, un momento in cui finalmente respirare insieme senza pressioni.

1️⃣1️⃣- Sagittario. L’amore porta qualche spunto positivo, soprattutto per le coppie giovani che riscoprono una sintonia vivace.

Vi sentite incuriositi, stimolati e più inclini a fare un passo concreto verso l’altro. I single, invece, hanno più attenzioni su di voi di quanto crediate e qualcuno potrebbe mostrarsi presto con più decisione. Provate a non farvi trascinare dalle sensazioni di insofferenza che vi portate dentro temendo che tutto remi contro di voi. Questo sabato può diventare più leggero se iniziate a lasciarvi andare. Un sorriso spontaneo può già cambiare il vostro umore. Dedicate tempo alla casa: rinnovare un ambiente, cambiare disposizione agli oggetti o sperimentare in cucina potrebbe darvi un piccolo slancio di buonumore.

1️⃣0️⃣- Scorpione. Il periodo è ricco di impegni, confidenze inattese e una vita sociale che continua a muoversi rapidamente.

La giornata si presenta piena, con appuntamenti e richieste che arrivano da più lati. È importante trovare un ritmo che non vi sfianca. In ambito sentimentale chi vive una relazione duratura sente il bisogno di nuove esperienze da condividere, qualcosa che renda più frizzante il quotidiano. Un viaggio da programmare o un’attività nuova da scoprire insieme potrebbe aiutare a ritrovare quella complicità che a volte sembra assopita. I single si sentono scoraggiati, ma non è il momento di chiudersi: qualcuno potrebbe notare proprio la vostra intensità.

9️⃣- Ariete. In amore sarebbe utile essere del tutto sinceri, poiché da tempo percepite qualcosa che non scorre come dovrebbe. Evitate di ignorare i segnali interiori perché poi finiscono per pesare sul vostro equilibrio.

Durante la giornata potreste essere un po’ distratti, con il rischio di commettere errori o perdere passaggi importanti. Nel lavoro provate a costruire un clima più sereno: evitare tensioni inutili con colleghi o collaboratori può solo aiutarvi a vivere con più leggerezza. La gentilezza, la comprensione e un atteggiamento più morbido possono cambiare completamente la qualità delle relazioni. Chi si sente tormentato dovrebbe provare a guardare altrove, aprire spazi nuovi e permettersi un po’ di respiro. La vita è troppo breve per restare dove non si sta bene.

8️⃣-Capricorno. È un periodo in cui vi muovete molto tra incontri, uscite e nuovi progetti. Avvertite la sensazione di qualcosa che finalmente riparte e vi sentite più disposti ad ascoltare il cuore.

I più giovani non sono certi di sentirsi pronti a scelte importanti, ma qualcuno sta osservandovi con vivo interesse e potrebbe chiedervi di incontrarvi. La questione economica pesa, soprattutto per chi convive o è sposato. Negli ultimi tempi il tema del denaro è diventato centrale e richiede dialogo pacato per evitare fraintendimenti. Confrontarvi con calma può aiutare a trovare soluzioni che soddisfano entrambi.

7️⃣- Acquario. Avete l’abitudine di voler avere sempre ragione, un tratto che spesso vi porta a scontrarvi con chi vi circonda. Proprio per questo sarebbe utile compiere un piccolo sforzo e osservare le situazioni dal punto di vista degli altri. Un gesto di umiltà può rendere la giornata meno pesante.

La stanchezza si fa sentire e l’energia non è al massimo. Potrebbero arrivare inviti inattesi o richieste da parte di un familiare. Mantenete uno spirito disponibile, ma senza caricarvi troppo.

6️⃣- Leone. La giornata nasce con una certa vivacità e lascia intuire qualche sviluppo interessante. Una notizia attesa potrebbe finalmente arrivare, portando una ventata di entusiasmo. Qualcuno vicino a voi potrebbe custodire un segreto che vi riguarda: mantenete uno sguardo attento e sensibile. Sul piano materiale, sarebbe utile contenere le spese e prestare attenzione ai consumi. Regalatevi un venerdì sereno, dedicato ai chiarimenti e al ripristino delle relazioni che vi stanno a cuore. Gli incontri, professionali o affettivi, sono favoriti.

5️⃣- Cancro. Vi portate dentro un turbamento che nasce da settimane di fatica emotiva. Siete convinti che qualcosa giri storto e che gli altri non riconoscano davvero i vostri sforzi. Nel lavoro vi sentite osservati con diffidenza o ingiustizia, quasi come se qualcuno cercasse di ridimensionare ciò che fate con tanta dedizione. Può essere il momento di guardare oltre e valutare un cambiamento concreto. Il sostegno della famiglia e del partner resta un punto fermo, una presenza che vi aiuta a superare le giornate più pesanti. Coltivate la calma interiore e ricordate che la vita sa sorprendere quando meno ve lo aspettate.

4️⃣- Gemelli. Vi trovate davanti a una scelta che richiede attenzione, forse legata al lavoro o a una situazione sentimentale che sta prendendo forma.

Dopo un periodo incerto ritrovate un po’ di serenità e la mente appare più chiara. Le incomprensioni vissute finora vi hanno insegnato che non sempre è necessario ribattere o prendere tutto sul serio. A volte servirebbe un pizzico di leggerezza, soprattutto quando si lavora come dipendenti e si ha a che fare con mille sensibilità differenti. Durante la giornata potreste sentire il bisogno di cambiare qualcosa di voi, dentro o fuori, per sentirvi più allineati con ciò che desiderate.

3️⃣- Vergine. La giornata si presenta positiva e vi permette di riposare più del previsto. L’amore sembra voler crescere e maturare: chi vive una relazione solida potrà riscoprire quella vitalità che credeva perduta.

In campo professionale resta qualche noia da affrontare, ma siete abituati a superare ostacoli ben più complessi. Presto potrebbero arrivare accordi, trattative o idee utili per migliorare la vostra posizione. Qualcuno vicino a voi potrebbe offrirvi un consiglio prezioso: ascoltatelo con attenzione.

2️⃣- Pesci. Avvertite una sensazione di rinascita interiore, come se dentro di voi tornasse un respiro più profondo. In passato siete stati feriti e questo vi rende prudenti, ma non permettete alle vecchie delusioni di avvelenare ciò che state costruendo. Questo sabato può trasformarsi in un piccolo rifugio di quiete: organizzate momenti che vi rilassano, liberate la mente, preparate un’occasione speciale per il fine settimana e magari regalatevi un cambio di look che vi faccia sentire più allineati con la vostra essenza.

1️⃣- Bilancia. Le ultime giornate non sono state semplici, soprattutto per chi si è occupato di un familiare in difficoltà. Avete dato tutto voi stessi con la vostra naturale dolcezza, ma ora sentite il bisogno di ricaricare le energie. Con l’arrivo del weekend potete finalmente riorganizzare il vostro tempo, dedicare qualche ora alle passioni che avevate messo in pausa e ritrovare quella armonia che vi fa stare bene. Le vostre qualità interiori vi guidano con sensibilità e vi permettono di creare bellezza anche nei momenti più complessi.

L'astrologia della giornata

In questo 22 novembre c'è un quadro astrale interessante. Sole e Luna in Sagittario formano una tensione decisa, creando un contrasto tra impulso e sensibilità che può generare reazioni istintive e scelte affrettate.

Venere e Mercurio in Scorpione intensificano emozioni, intuizioni e dialoghi, favorendo approfondimenti interiori e conversazioni dirette, spesso cariche di sottintesi. L’atmosfera complessiva unisce slanci impetuosi e percezioni profonde, spingendo a chiarire ciò che si prova senza perdere lucidità.