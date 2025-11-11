Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 11 novembre 2025, gli Scorpione fronteggiano l'arcano maggiore del Diavolo, una carta che incarna i desideri nascosti, le pulsioni irrefrenabili e i legami che, a volte, possono diventare catene. Tuttavia, questo non è un presagio di negatività, ma piuttosto un invito a sondare gli anfratti più reconditi della propria anima. Infatti, il Diavolo ci sfida a riconoscere le parti di noi spesso celate o rifiutate, e a interrogarci su ciò che potremmo perdere se dovessimo abbandonare questi aspetti oscuri.

Per gli Scorpione, questa giornata è un'opportunità per affrontare e integrare la vostra straordinaria complessità interiore.

Con il Diavolo come guida, troverete coraggio nella scoperta e accettazione dei lati della vostra personalità che possono sembrare controverse o non facilmente condivisibili. È un momento favorevole per esplorare la vostra creatività, che spesso fiorisce proprio nell'ombra, laddove l'intuizione e la profondità emotiva superano qualsiasi barriera razionale o sociale. Abbracciare questi aspetti porterà a una maggiore connessione con se stessi e con gli altri.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia egizia, la dea Bastet rappresenta la dualità tra il benevolo e il temibile, un simbolo del potere che la complessità e l'ombra possono incarnare, simile alla lezione del Diavolo. Anche nella tradizione Yoruba, gli spiriti chiamati Orishas simboleggiano aspetti della natura umana che sono sia positivi che negativi, sfidando gli individui a riconoscere e armonizzare queste forze contrastanti.

In America Latina, il culto della Santa Muerte riflette l'accettazione della morte e dell'ombra come parte naturale della vita, una comprensione che si allinea con la simbologia esplorata dal Diavolo nei tarocchi. Questi esempi mostrano come diverse culture affrontino l'inevitabile dualità dell'esistenza umana e l'importanza di abbracciare tutte le sue manifestazioni per raggiungere una vera armonia interiore.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete l'ombra

L'oroscopo dei tarocchi invita gli Scorpione a camminare con fermezza lungo il sentiero della scoperta interiore. Riconoscere la potenza dell'arcano del Diavolo significa avere il coraggio di accettare le proprie vulnerabilità e passioni senza vergogna.

Considerate l'idea di tenere un diario dove esprimere pensieri nascosti e emozioni profonde; questa pratica potrebbe fornire chiarezza e promuovere una comprensione più profonda delle vostre motivazioni. Lasciate che l'esplorazione delle vostre ombre diventi un processo di guarigione e un potente catalizzatore per l'autocrescita. Infine, condividete con fiducia le scoperte con persone fidate, poiché aprirsi agli altri può contribuire a sciogliere le catene invisibili che spesso reprimono la nostra autenticità.